Snapshot Τρία ελληνικά πιάτα με αυγά, η στραπατσάδα, τα αυγά με στάκα και η φουρταλιά, κατέλαβαν την 2η, 7η και 10η θέση αντίστοιχα στη λίστα του Taste Atlas με τις καλύτερες συνταγές αυγών στον κόσμο.

Η στραπατσάδα, ή καγιανάς, ισοβάθμησε με το ιαπωνικό Ajitsuke tamago στην κορυφή με βαθμολογία 4,4 στα 5.

Τα αυγά με στάκα είναι παραδοσιακή κρητική συνταγή με πλούσια γεύση από το λίπος του γάλακτος, ενώ η φουρταλιά είναι η παραδοσιακή ομελέτα της Άνδρου με πατάτες και τοπικά λουκάνικα.

Η Ελλάδα έχει περισσότερα πιάτα στην πρώτη δεκάδα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στη συγκεκριμένη κατάταξη που βασίζεται σε αξιολογήσεις χρηστών του Taste Atlas.

Στη λίστα των 20 καλύτερων πιάτων με αυγά περιλαμβάνονται επίσης διάσημες συνταγές όπως τα Eggs Benedict από τις ΗΠΑ, η ισπανική tortilla de patata και το τουρκικό menemen. Snapshot powered by AI

Μία ακόμη τιμητική διάκριση στη διεθνή γαστρονομική κατάταξη του Taste Atlas κατέλαβε η ελληνική κουζίνα.

Αυτή τη φορά, πρωταγωνιστές είναι τα αβγά, με την ελληνική κουζίνα να κατακτά 3 διαφορετικές θέσεις στην πρώτη δεκάδα αφήνοντας πίσω της διάσημες συνταγές από την Ισπανία, την Τουρκία και άλλες χώρες.

Σύμφωνα με τη λίστα του Taste Atlas για τον Νοέμβριο του 2026 η στραπατσάδα (ή καγιανάς), τα αυγά με στάκα και η φουρταλιά κατέλαβαν την 2η, την 7η και τη 10η θέση της λίστας.

Η στραπατσάδα κατέλαβε την δεύτερη θέση με βαθμολογία 4,4 στα 5 ισοβαθμώντας με το ιαπωνικό Ajitsuke tamago, το οποίο βρίσκεται στην κορυφή.

Η στραπατσάδα, γνωστή και ως καγιανάς, είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ελληνικά πιάτα με αυγά. Παρασκευάζεται με ντομάτα, ελαιόλαδο και αυγά, ενώ συχνά προστίθεται φέτα. Πρόκειται για μια απλή συνταγή που συνδυάζει ελάχιστα υλικά και αποτελεί αγαπημένη επιλογή για πρωινό, μεσημεριανό ή ένα γρήγορο καλοκαιρινό γεύμα.

Τα αυγά με στάκα κατέλαβαν την έβδομη θέση της λίστας με βαθμολογία 4,2 στα 5. Πρόκειται για μία παραδοσιακή κρητική συνταγή με πλούσια γεύση, χάρη στη στάκα που προέρχεται από το λίπος του γάλακτος.

Στη δεκάδα βρέθηκε η φουρτάλια με βαθμολογία 4,2 στα 5. Η φουρτάλια είναι η παραδοσιακή ομελέτα της Άνδρου που περιλαμβάνει πατάτες και τοπικά λουκάνικα.

Η Ελλάδα έχει περισσότερα πιάτα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στη λίστα

Σημειώνεται ότι η κατάταξη του των ανωτέρω πιάτων βασίζεται στις αξιολογήσεις χρηστών του TasteAtlas και όχι σε ψηφοφορία επαγγελματιών σεφ ή γαστρονομικών κριτικών.

Στη λίστα των 20 καλύτερων πιάτων περιλαμβάνονται επίσης τα περίφημα Eggs Benedict των ΗΠΑ, η ισπανική tortilla de patata και το τουρκικό menemen.

Με τρεις παρουσίες στην πρώτη δεκάδα και μία ακόμη στην 31η θέση (ομελέτα), η Ελλάδα έχει περισσότερα πιάτα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στη συγκεκριμένη λίστα.

Τα 10 καλύτερα πιάτα με αυγά στον κόσμο

Ajitsuke tamago – Ιαπωνία (4,4)

Στραπατσάδα – Ελλάδα (4,4)

Tortilla de Betanzos – Ισπανία (4,3)

Tortang talong – Φιλιππίνες (4,3)

Shakshouka – Τυνησία (4,2)

Huevos rotos – Ισπανία (4,2)

Στάκα με αυγά – Ελλάδα (4,2)

Ispanaklı yumurta – Τουρκία (4,2)

Fan qie chao dan – Κίνα (4,2)

Φουρτάλια – Ελλάδα (4,2)