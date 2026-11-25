Χαφτάρ μετά τη συνάντηση με τον Ερντογάν: «Νέα φάση» στις σχέσεις με την Τουρκία
Η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Χαλίφα Χαφτάρ στην Άγκυρα σηματοδοτεί, σύμφωνα με την πλευρά της ανατολικής Λιβύης, την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στις σχέσεις με την Τουρκία.
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Για μια «νέα φάση» στις σχέσεις με την Τουρκία κάνει λόγο το στρατόπεδο του ισχυρού άνδρα της ανατολικής Λιβύης, στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, μετά την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στην Άγκυρα και τη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Οι συνομιλίες αποτέλεσαν «σημαντικό βήμα» προς την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και «έθεσαν τις βάσεις για μια νέα φάση στις σχέσεις» μεταξύ της ανατολικής πλευράς της διαιρεμένης Λιβύης και της Τουρκίας, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ο Σαντάμ Χαφτάρ, γιος και θεωρούμενος ως πιθανός διάδοχος του στρατάρχη.
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