Οι συνομιλίες αποτέλεσαν «σημαντικό βήμα» προς την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και «έθεσαν τις βάσεις για μια νέα φάση στις σχέσεις» μεταξύ της ανατολικής πλευράς της διαιρεμένης Λιβύης και της Τουρκίας , ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ο Σαντάμ Χαφτάρ, γιος και θεωρούμενος ως πιθανός διάδοχος του στρατάρχη.

Για μια «νέα φάση» στις σχέσεις με την Τουρκία κάνει λόγο το στρατόπεδο του ισχυρού άνδρα της ανατολικής Λιβύης, στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ , μετά την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στην Άγκυρα και τη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας