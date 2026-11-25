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Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα σε άγνωστη τοποθεσία, μαζεύοντας ελιές για να εξασφαλίσει τα προς το ζην, βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Διαμαντής, πρώην αξιωματούχος του Κονέκτικατ, τον οποίο αναζητούν οι αμερικανικές Αρχές.

Ο 70χρονος έχει καταδικαστεί στις ΗΠΑ για 21 αδικήματα που σχετίζονται με δωροδοκία, εκβιασμούς και συνωμοσία, ωστόσο εγκατέλειψε τη χώρα λίγο πριν από την ακροαματική διαδικασία για την επιβολή της ποινής του.

Τον αναζητεί το FBI - Το βίντεο από τη συγκομιδή ελιάς

Ο Διαμαντής έφτασε στην Ελλάδα λίγο πριν από την προγραμματισμένη εμφάνισή του σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Κονέκτικατ. Το βράδυ της 16ης Σεπτεμβρίου, μία ημέρα πριν από τη δικάσιμο, κάλεσε τηλεφωνικά τον δικηγόρο του, Νόρμαν Α. Πάτις, και τον ενημέρωσε ότι δεν σκόπευε να επιστρέψει στις ΗΠΑ.

Το τηλεοπτικό δίκτυο WFSB μετέδωσε την Τρίτη (24/11) βίντεο που ο ίδιος φέρεται να έστειλε στη δημοσιογράφο Σούζαν Ραφ. Στα πλάνα εμφανίζεται να μαζεύει ελιές, εργασία που αποτελεί πλέον το μέσο βιοπορισμού του, όπως είπε και η Αμερικανίδα δημοσιογράφος.

Όπως ανέφερε η Ραφ, ο 70χρονος δεν διαθέτει κατοικία, κοινωνική ασφάλιση ή σύνταξη και προσπαθεί να επιβιώσει μέσα από τη χειρωνακτική εργασία.

Ζητά χάρη από τον Τραμπ για να επιστρέψει

Σύμφωνα με τη Σούζαν Ραφ, ο Διαμαντής επιθυμεί να επιστρέψει στις ΗΠΑ για να δει την οικογένειά του. Ωστόσο, δεν προτίθεται να το κάνει εάν δεν εξασφαλίσει χάρη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ή κάποια συμφωνία με τις ομοσπονδιακές Αρχές.

Την ίδια ώρα, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ζητούν να καταθέσουν οι κόρες του κι ένας πρώην συνάδελφός του, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες των αμερικανικών Αρχών για τον επαναπατρισμό του.

Ένοχος για 21 αδικήματα - Οι κατηγορίες για δωροδοκίες και εκβιασμούς

Ο Κωνσταντίνος Διαμαντής συνελήφθη τον Μάιο του 2024 και αντιμετώπισε ομοσπονδιακές κατηγορίες για εκβιασμό, δωροδοκία, συνωμοσία και ψευδείς δηλώσεις.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, από το 2018 έως το 2021 ζητούσε και λάμβανε χρήματα από εργολάβους που επιδίωκαν να εξασφαλίσουν ή να διατηρήσουν συμβάσεις για την κατασκευή σχολικών μονάδων με κρατική χρηματοδότηση. Μάλιστα, φέρεται να απείλησε ανοιχτά δύο εργολάβους, απαιτώντας οικονομικά ανταλλάγματα προκειμένου να αξιοποιήσει την επιρροή του και να τους εξασφαλίσει έργα.

Τον Οκτώβριο του 2025, ομοσπονδιακό δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για 21 αδικήματα. Ο ίδιος, πάντως, επιμένει ότι έπεσε θύμα πλεκτάνης, ότι τον παγίδευσαν κι ότι δεν έτυχε μιας δίκαιης δίκης.