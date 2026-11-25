Συνεδρίαση των Τομεαρχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με εισήγηση του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ Αλέξη Τσίπρα. Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

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Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα και τον γραμματέα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ), Μίλτο Χατζηγιαννάκη, εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή δημοσίευμα των «Παραπολιτικών» σχετικά με απευθείας αναθέσεις έργων στον Δήμο Στυλίδας και επιχειρηματικές δραστηριότητες του δεύτερου.

Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ επικαλείται το δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης εμφανίζεται να διατηρεί επιχειρηματική σχέση με τον δήμαρχο Στυλίδας, ενώ εταιρείες του φέρονται να έχουν λάβει έργα συνολικού ύψους 752.000 ευρώ μέσα σε έναν χρόνο, μέσω διαδικασιών ανάθεσης χωρίς διαγωνισμό.

Ερωτήματα για τη χρηματοδότηση της ΕΛ.Α.Σ.

Το ΠΑΣΟΚ συνδέει τις καταγγελίες με το ζήτημα της χρηματοδότησης της ΕΛ.Α.Σ., επικαλούμενο προηγούμενη συνέντευξη του κ. Χατζηγιαννάκη, στην οποία, όπως υποστηρίζει, είχε αναφέρει ότι υπηρεσίες του κόμματος στεγάζονται σε γραφεία εταιρείας του.

«Τι έχει να πει ο νούμερο 1 της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας, για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Γραμματέα του με βορά τα χρήματα των φορολογουμένων;», διερωτάται το ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι «τώρα εξηγείται γιατί ο κ. Τσίπρας και τα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ. κρύβονται όταν η συζήτηση πάει στη χρηματοδότηση του κόμματός τους».

Η Χαριλάου Τρικούπη ζητά από τον γραμματέα της ΕΛ.Α.Σ. να δώσει «πειστικές απαντήσεις για τις τριγωνικές σχέσεις που αποκαλύπτονται», ενώ στρέφει τα πυρά της και προσωπικά κατά του Αλέξη Τσίπρα.

«Ο κ. Τσίπρας, που κομίζει το δήθεν νέο και διαφορετικό απέναντι στο πάρτι αναθέσεων και διαφθοράς της Νέας Δημοκρατίας, στεγάζει υποδομές του κόμματος με χρήματα απευθείας αναθέσεων», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, καταλήγοντας ότι «η υποκρισία του δήθεν αδιάφθορου χτυπά κόκκινο».

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