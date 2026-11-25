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Μία σημαντική δικαστική νίκη πέτυχε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου καθώς η γενική εισαγγελέας του Ισραήλ, Ρίβκα Φρίντμαν-Φέλντμαν δήλωσε ότι η πιο σοβαρή υπόθεση εναντίον του Ισραηλινού πρωθυπουργού για διαφθορά θα πρέπει να αποσυρθεί, η δεύτερη υπόθεση θα πρέπει να επανεξεταστεί και στην τρίτη υπόθεση θα πρέπει να υπάρξει συμβιβασμός του δικαστηρίου με την πλευρά του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Συγκεκριμένα η γενική εισαγγελέας Γκάλι Μπαχαράβ-Μιάρα ανέφερε ότι οι πιθανότητες καταδίκης στην Υπόθεση 4000, την ποινική δίκη του Νετανιάχου με κατηγορίες για διαφθορά, είναι ελάχιστες και υπέδειξε ότι η υπόθεση θα πρέπει να αποσυρθεί.

Η υπόθεση 4000 αφορά υποψίες για δοσοληψίες μεταξύ του Νετανιάχου και του μεγιστάνα μέσων ενημέρωσης Σαούλ Ελόβιτς, μετόχου τότε της μεγαλύτερης ισραηλινής εταιρίας τηλεπικοινωνιών Bezeq. Ως υπουργός Επικοινωνιών ο Νετανιάχου κατηγορείται ότι είχε ευνοήσει την εταιρεία του Ελόβιτς με αντάλλαγμα να παρεμβαίνει ο ίδιος και η οικογένειά του στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα Walla, ιδιοκτησίας Ελόβιτς.

Για την Υπόθεση 2000 η γενική εισαγγελέας ανέφερε ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί. Στην υπόθεση 2000, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συμφώνησε με τον εκδότη της εφημερίδας «Yedioth Ahronoth», τον Άρνον Μόζες να έχει θετική κάλυψη από τα ΜΜΕ του και σε αντάλλαγμα να προωθήσει νομοθεσία που θα επέφερε πλήγμα στην ανταγωνιστική εφημερίδα, «Israel Hayom».Η Φρίντμαν-Φέλντμαν ανέφερε ότι για την Υπόθεση 1000 η εισαγγελία θα πρέπει να προσπαθήσει να καταλήξει σε συμφωνία με την υπεράσπιση.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε εκλογικό τμήμα στην Ιερουσαλήμ. 27 Οκτωβρίου 2026 ΑΡ

Η θέση που διατύπωσε το δικαστήριο, η οποία εκδόθηκε αφού οι δικαστές ζήτησαν από τον Μπαχαράβ-Μιάρα να παραστεί στη σημερινή ακροαματική διαδικασία στο Επαρχιακό Δικαστήριο της Ιερουσαλήμ, αποτελεί σημαντική δικαίωση για τον Νετανιάχου. Ο ίδιος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράνομη πράξη και έχει υποστηρίξει ότι οι κατηγορίες εναντίον του ήταν κατασκευασμένες, στο πλαίσιο μιας απόπειρας πραξικοπήματος εναντίον του από την αστυνομία, τους εισαγγελείς και τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Η σημερινή παρέμβαση της γενικής εισαγγελέως δείχνει ότι οι δικαστές δεν προσβλέπουν σε καταδίκη του Νετανιάχου για την βασική υπόθεση διαφθοράς εναντίον του. Για την Υπόθεση 2000, η θέση του δικαστηρίου είναι ότι δεν είναι πειστεί πως οι ισχυρισμοί συνιστούν έγκλημα. Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, η γενική εισαγγελέας απάντησε ότι η δίκη πρέπει να ολοκληρωθεί είτε με την έκδοση απόφασης είτε με μια «κατάλληλη ρύθμιση».

Ο δικηγόρος του Νετανιάχου, Αμίτ Χαντάντ, φέρεται να προτείνει να συναντηθούν αμέσως οι δύο πλευρές για να επιλύσουν ολόκληρη την υπόθεση. Ωστόσο σε αυτή την πρόταση φέρονται να αντιτάσσονται το δικαστήριο όσο και η γενική εισαγγελέας. Ο Νετανιάχου δικάζεται για τρεις υποθέσεις διαφθοράς.

Αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη και απιστία στις υποθέσεις 1000 και 2000, καθώς και κατηγορίες για δωροδοκία, απάτη και απιστία στην υπόθεση 4000, η οποία είναι η πιο σοβαρή από όλες.Στην υπόθεση 1000, ο Νετανιάχου κατηγορείται για απάτη και απιστία, επειδή δέχθηκε πολυτελή δώρα από τον μεγιστάνα του Χόλιγουντ Άρνον Μίλτσαν και τον Αυστραλό δισεκατομμυριούχο Τζέιμς Πάκερ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Νετανιάχου, ως αντάλλαγμα, παρείχε διάφορες χάρες και βοήθεια, ιδίως στον Μίλτσαν.