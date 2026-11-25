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Σάλος προκλήθηκε σε Γυμνάσιο της Αττικής, καθώς ένας αναπληρωτής καθηγητής διατηρούσε προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο εμφανιζόταν ημίγυμνος, ενώ είχε και λινκ το οποίο παρέπεμπε σε βίντεο σκληρού πορνογραφικού περιεχομένου.

Ο εν λόγω καθηγητής δίδασκε Θρησκευτικά σε Γυμνάσιο της Αττικής. Οι μαθητές του σχολείου, ενημέρωσαν τη διευθύντρια, ότι ο εν λόγω καθηγητής διατηρούσε προφίλ στο Instagram, στο οποίο μάλιστα είχε αναρτήσει και φωτογραφίες στις οποίες εμφανιζόταν ημίγυμνος.

Ωστόσο, το χειρότερο όλων ήταν το γεγονός ότι αφενός το προφίλ του ήταν ανοικτό και προσβάσιμο στο κοινό, αφετέρου είχε στο προφίλ του και link, το οποίο παρέπεμπε σε ιστοσελίδα με πορνό.

Μάλιστα, πατώντας κανείς τον σύνδεσμο, οδηγούνταν σε σύνδεσμο, ο οποίος είχε βίντεο (σ.σ.: ήταν ασπρόμαυρο) και στο οποίο ο εν λόγω καθηγητής εμφανιζόταν να συνευρίσκεται σεξουαλικά με έναν άλλον άνδρα.

«Πάτησα το λινκ στο προφίλ του κι έπαθα σοκ»

Το Newsbomb.gr επικοινώνησε με γονείς από το σχολείο, στο οποίο ξεκαθαρίστηκε ότι ο καθηγητής «δεν είχε πλησιάσει ποτέ τα παιδιά, ούτε τα είχε... ενημερώσει για τις σεξουαλικές του προτιμήσεις».

Η ίδια μητέρα λέει ότι είδε με τα μάτια της το βίντεο με τον καθηγητή σε ερωτικές περιπτύξεις. «Την Παρασκευή με πήρε τηλέφωνο μία μαμά και μου λέει "μπες στο προφίλ του (...) και πάτα το link που εμφανίζει". Πάτησα το link κι έπαθα σοκ. Έπαιζε το βίντεο, το οποίο ήταν ασπρόμαυρο και απεικόνιζε τον καθηγητή να κάνει σεξ με έναν άλλον άνδρα.

Όταν το πληροφορήθηκε η διευθύντρια από τα παιδιά του 15μελούς συμβουλίου των μαθητών, συγκάλεσε άμεσα συμβούλιο καθηγητών, στο οποίο μετείχαν μεταξύ άλλων ένας φιλόλογος που είναι και ψυχολόγος, μία ακόμα καθηγήτρια του παιδαγωγικού κι ο εν λόγω καθηγητής.

Ήταν κλεισμένοι για ώρες στο γραφείο, μάλιστα εκείνη τη μέρα καθυστέρησε για λίγο και το σχόλασμα των παιδιών. Την επομένη δεν ξαναήλθε στο σχολείο, τον έδιωξαν», λέει χαρακτηριστικά στο Newsbomb.gr η μητέρα παιδιών που φοιτούν στο Γυμνάσιο.

Απομακρύνθηκε από το σχολείο με συνοπτικές διαδικασίες - Δρομολογείται η απόλυσή του

Σε επικοινωνία που είχε το Newsbomb.gr με το σχολείο διευκρινίστηκε από τη διεύθυνση ότι ο καθηγητής παύθηκε από τα καθήκοντά του την προηγούμενη Τετάρτη, ενώ ξεκαθαρίστηκε ότι ο εν λόγω καθηγητής δεν πλησίασε ποτέ ή παρενόχλησε κάποιο παιδί του σχολείου. Ωστόσο, η εν γένει συμπεριφορά του -εκτός σχολείου- δεν συνάδει με αυτήν ενός εκπαιδευτικού.

Ως εκ τούτου απομακρύνθηκε από το σχολείο, κατόπιν συνεννόησης με την Β' Βάθμια Εκπαίδευση, στην οποία εστάλη και σχετική αναφορά από τη διεύθυνση του σχολείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο προϊστάμενος της δευτεροβάθμιας έχει κινήσει ήδη τις διαδικασίες για την -κατά πάσα πιθανότητα- απόλυσή του, η οποία μάλιστα αναμένεται να γίνει εντός της εβδομάδας.