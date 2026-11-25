Το ID. Polo GTI Clubsport Concept είναι ένα διθέσιο ηλεκτρικό πρωτότυπο για την πίστα, με τελική ταχύτητα 240 χλμ./ώρα. Η πρώτη του δημόσια εμφάνιση θα γίνει στο Essen Motor Show, από τις 27 Νοεμβρίου έως τις 6 Δεκεμβρίου 2026.

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