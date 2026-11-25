Ο Νίκος Δένδιας στο ΚΕΝ Λαμίας συνομιλέι με τις πρώτες εθελόντριες γυναίκες που υπηρετούν στον Στρατό Ξηράς

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Τη θεσμοθέτηση ελάχιστης συμμετοχής της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό τουλάχιστον 25% σε όλα τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα προβλέπει, μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο που θα παρουσιάσει σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Στις βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνεται επίσης η σύσταση Γραφείου Αμυντικής Βιομηχανίας, με στόχο την καλύτερη διασύνδεση των ελληνικών επιχειρήσεων με τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της άμυνας, αλλά και την ενίσχυση των εγχώριων παραγωγικών δυνατοτήτων.

Η δημιουργία ενός τέτοιου γραφείου δεν αποτελεί καινούργια ιδέα, καθώς στο παρελθόν είχε συζητηθεί ακόμη και η σύσταση υφυπουργείου. Η νέα πρόταση, ωστόσο, επιδιώκει να αποφύγει τη δημιουργία μιας επιπλέον γραφειοκρατικής δομής. Σύμφωνα με την Καθημερινή, το Γραφείο θα λειτουργεί ως θεσμικός μηχανισμός υποστήριξης της προσπάθειας του κράτους να αναπτύξει τις δυνατότητες της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, εντοπίζοντας παράλληλα λύσεις για ανάγκες που δεν μπορούν να καλυφθούν από την εγχώρια παραγωγή.

Όσον αφορά τη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στα εξοπλιστικά, το 25% θα αποτελεί το κατώτατο όριο, ενώ ο ευρύτερος στόχος φέρεται να κινείται σε υψηλότερα επίπεδα, μεταξύ 28% και 30%.

Έμφαση σε drones και τεχνητή νοημοσύνη

Ιδιαίτερη θέση στην εισήγηση του Νίκου Δένδια θα έχει η ενίσχυση της καινοτομίας, με έμφαση στην ανάπτυξη μη επανδρωμένων συστημάτων (drones) όλων των τύπων, καθώς και στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Στόχος είναι η ελληνική αμυντική βιομηχανία να προσαρμοστεί στις σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις και να αποκτήσει τη δυνατότητα να σχεδιάζει και να παράγει εγχώρια συστήματα, περιορίζοντας όσο το δυνατόν περισσότερο την εξάρτησή της από το εξωτερικό.

Η ανάγκη αυτή δεν αφορά αποκλειστικά τις Ένοπλες Δυνάμεις. Η προστασία κρίσιμων υποδομών, όπως τα πολιτικά αεροδρόμια, τα λιμάνια και οι εγκαταστάσεις παραγωγής, διαχείρισης και μεταφοράς νερού και ενέργειας, καθιστά απαραίτητη τόσο την ανάπτυξη drones όσο και συστημάτων αντιμετώπισής τους.

Ενισχύεται ο ρόλος του ΕΛΚΑΚ

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ακόμη ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), το οποίο αναμένεται να αποκτήσει διευρυμένες αρμοδιότητες.

Βασική επιδίωξη είναι να ενισχυθεί η αυτονομία και η αποτελεσματικότητα του Κέντρου, ώστε να ξεφύγει από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και να λειτουργήσει με μεγαλύτερη ευελιξία. Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τις σχετικές εκτιμήσεις, δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει τον ρόλο αντίστοιχων οργανισμών στο Ισραήλ, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς συχνά αντιμετωπίζεται ως ακόμη μία υπηρεσιακή δομή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Απλούστευση των διαγωνιστικών διαδικασιών

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις για την απλοποίηση ορισμένων διαγωνιστικών διαδικασιών, οι οποίες σήμερα είναι ιδιαίτερα σύνθετες και χρονοβόρες λόγω των περιορισμών που απορρέουν από το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Οι δυσκολίες αυτές έχουν οδηγήσει τα τελευταία χρόνια στην επιλογή των διακρατικών συμφωνιών (G to G) για την υλοποίηση σημαντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων, οι οποίες στη συνέχεια κυρώνονται από τη Βουλή.

Οι αλλαγές που εξετάζονται αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στον περιορισμό της πολυδιάσπασης μεγάλων συμβάσεων σε μικρότερα έργα, προκειμένου να αποφεύγονται εμπλοκές με το ενωσιακό δίκαιο. Η ταχύτερη προώθηση έργων αναμένεται να αφορά κυρίως την υποστήριξη οπλικών συστημάτων και την ανάπτυξη αναγκαίων υποδομών.

Τέλος, το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την υγειονομική περίθαλψη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των οικογενειών τους, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση του προσωπικού.