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Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της εν ψυχρώ δολοφονίας του 52χρονου με το προσωνύμιο «Παπαγάλος» στη Γλυφάδα, καθώς οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων και πλέον αναζητούν τον 48χρονο αλλοδαπό που φέρεται να συμμετείχε στην εκτέλεση.

Στη φωτογραφία που δημοσιεύει το Newsbomb αποτυπώνεται ο άνδρας που αναζητούν οι Αρχές. Πρόκειται για τον 48χρονο που, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, φέρεται να οδηγούσε τη μοτοσικλέτα με την οποία οι δράστες προσέγγισαν το θύμα και διέφυγαν μετά την επίθεση.

Την ίδια ώρα, ένας 48χρονος Έλληνας έχει ήδη συλληφθεί στο Αγρίνιο, στις 18 Νοεμβρίου, και μετά την απολογία του στον ανακριτή κρίθηκε προφυλακιστέος. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για συνέργεια σε ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία.

Η ενέδρα θανάτου πίσω από το Γκολφ της Γλυφάδας

Η δολοφονία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 11ης Οκτωβρίου 2026, στην περιοχή της Γλυφάδας, κοντά στο Γκολφ. Ο 52χρονος κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του, όταν δύο άτομα που επέβαιναν σε άλλο δίκυκλο τον προσέγγισαν και άνοιξαν πυρ εναντίον του.

Από τους πυροβολισμούς έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας και έπεσε στο οδόστρωμα. Οι δράστες, ωστόσο, δεν σταμάτησαν εκεί. Σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, επέστρεψαν στο σημείο και πυροβόλησαν εκ νέου εναντίον του, πριν εξαφανιστούν.

Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν δέκα κάλυκες, ενώ η νεκροψία-νεκροτομή έδειξε ότι ο θάνατός του προήλθε από πολλαπλά τραύματα από βολίδες πυροβόλου όπλου.

Ο ρόλος του 48χρονου που συνελήφθη

Καθοριστικό στοιχείο για την εξιχνίαση της υπόθεσης αποτέλεσε η διαδρομή διαφυγής των δραστών. Μετά τη δολοφονία, οι δύο άνδρες μετέβησαν στην Κερατέα, όπου στάθμευσαν τη μοτοσικλέτα σε απομονωμένη κατοικία.

Εκεί τους περίμενε ο 48χρονος που συνελήφθη στο Αγρίνιο και φέρεται να τους μετέφερε με αυτοκίνητο σε άλλη περιοχή της Αττικής, διευκολύνοντας τη διαφυγή τους.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν στη συνέχεια τη μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε στην ανθρωποκτονία, κρυμμένη και αποσυναρμολογημένη σε επιμέρους τμήματα. Βρέθηκαν επίσης εξαρτήματα του δικύκλου σε αυτοκίνητο, ψηφιακά πειστήρια, καθώς και κράνος που, σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, φέρεται να ανήκει στον οδηγό της μοτοσικλέτας των δραστών.

Τα πιθανά κίνητρα της δολοφονίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν ως βασικό ενδεχόμενο οι δράστες να εκτέλεσαν συμβόλαιο θανάτου, με φόντο διαφορές που σχετίζονται με το εμπόριο ναρκωτικών.

Ο 52χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές και φέρεται να είχε διασυνδέσεις με πρόσωπα που δραστηριοποιούνταν στον χώρο της νύχτας και του οργανωμένου εγκλήματος.

Η έρευνα της Αστυνομίας συνεχίζεται για τον εντοπισμό του καταζητούμενου, αλλά και για την πλήρη αποσαφήνιση του ρόλου όλων των εμπλεκομένων στη δολοφονία που συγκλόνισε τη Γλυφάδα.

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