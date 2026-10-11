Γλυφάδα: Μαφιόζικη εκτέλεση βλέπουν οι Αρχές - Τον εκτέλεσαν σε σκοτεινό σημείο με 8 σφαίρες

Snapshot Ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός στη Γλυφάδα ήταν γνώριμος των Αρχών και είχε στενές σχέσεις με άτομο της Greek Mafia που είχε δολοφονηθεί.

Το θύμα εκτελέστηκε με τουλάχιστον οκτώ σφαίρες σε σκοτεινό σημείο κοντά στη διασταύρωση Καραμανλή και Παναγούλη, σε περιοχή χωρίς νυχτερινή κίνηση.

Η εκτέλεση θεωρείται μαφιόζικου χαρακτήρα, καθώς υπήρχαν οκτώ κάλυκες και τουλάχιστον μία σφαίρα στο κεφάλι.

Τον άνδρα βρήκε διερχόμενος οδηγός, που αρχικά πίστεψε ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα και κάλεσε τις Αρχές.

Την υπόθεση χειρίζεται η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή ιατροδικαστή. Snapshot powered by AI

Γνώριμος των Αρχών είναι ο άνδρας ο οποίος έπεσε νεκρός στη Γλυφάδα τα ξημερώματα του Σαββάτου, έχοντας δεχθεί σφαίρα στο κεφάλι.

Γύρω από το σημείο της δολοφονίας εντοπίστηκαν οκτώ κάλυκες, γεγονός που δείχνει ότι επρόκειτο για ξεκάθαρη πρόθεση να μην γλιτώσει το θύμα από τα πυρά του δράστη ή των δραστών.

Όσον αφορά στο θύμα, ηλικίας περίπου 55-60 ετών, είχε στενές σχέσεις με άνθρωπο της Greek Mafia, ο οποίος είχε δολοφονηθεί.

Τον εκτέλεσαν σε σκοτεινό σημείο

Το συμβάν έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Κυριακής, κοντά στη διασταύρωση των οδών Καραμανλή και Παναγούλη, στον δρόμο που οδηγεί προς το Golf της Γλυφάδας και δίπλα από ένα από τα εργοτάξια του Ελληνικού.

Το σημείο κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεν έχει κίνηση, γεγονός που φαίνεται ότι γνώριζαν οι δράστες, οι οποίοι εκτέλεσαν τον άτυχο άνδρα με τουλάχιστον οκτώ σφαίρες, ενώ τουλάχιστον μία εξ αυτών, τον πέτυχε στο κεφάλι.

Τον άνδρα εντόπισε διερχόμενος οδηγός, ο οποίος τον είδε να κείτεται στην άκρη του δρόμου δίπλα σε μοτοσυκλέτα και θεώρησε πως επρόκειτο για θύμα τροχαίου. Κάλεσε τις Αρχές, κι όταν έφτασε η Αστυνομία διαπιστώθηκε ότι είχε εκτελεστεί και μάλιστα με μαφιόζικο τρόπο. Στο σημείο έσπευσε και ιατροδικαστής, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

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