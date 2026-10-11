Γλυφάδα: Άνδρας νεκρός από πυροβολισμούς - Εντοπίστηκαν οκτώ κάλυκες στο σημείο
Στο σημείο βρέθηκαν οκτώ κάλυκες από πυροβόλο όπλο
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- Άνδρας βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη στη Γλυφάδα.
- Ο άνδρας ήταν πεσμένος δίπλα σε ανατραπείσα μοτοσικλέτα.
- Στο σημείο βρέθηκαν οκτώ κάλυκες από πυροβόλο όπλο.
- Την προανάκριση για το περιστατικό ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
- Αναμένεται η άφιξη ιατροδικαστή στη Γλυφάδα για τη διερεύνηση της υπόθεσης.
Νεκρός από πυροβολισμό εντοπίστηκε άνδρας στη 01:00 τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη, στη Γλυφάδα.
Ο άνδρας βρέθηκε πεσμένος στο οδόστρωμα, δίπλα σε μοτοσικλέτα που επίσης είχε ανατραπεί. Από το σημείο, πέρασε πολίτης, ο οποίος εκτίμησε ότι επρόκειτο για θύμα τροχαίου και κάλεσε τις Αρχές.
Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι ο άνδρας έφερε τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι. Παράλληλα, στο σημείο εντοπίστηκαν οκτώ κάλυκες.
Στο σημείο της δολοφονίας μετέβη ιατροδικαστής, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
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