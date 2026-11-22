Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος των Χούθι κοντά σε κρίσιμες πετρελαϊκές εγκαταστ
Ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό το Ριάντ κατέστρεψε τον πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη προς τη δυτική περιοχή της χώρας, όπου βρίσκονται κομβικές ενεργειακές υποδομές.
Snapshot
- Ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία κατέστρεψε βαλλιστικό πύραυλο των Χούθι που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη.
- Ο πύραυλος είχε στόχο τη δυτική περιοχή της Σαουδικής Αραβίας, όπου βρίσκονται κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.
- Η αναχαίτιση ήταν σημαντική λόγω της παρουσίας του Νότιου Τερματικού Σταθμού Γιανμπού και του διυλιστηρίου Τζιζάν στην περιοχή.
- Οι εγκαταστάσεις αυτές παίζουν καίριο ρόλο στην εξαγωγή και επεξεργασία αργού πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία.
Νέο επεισόδιο έντασης σημειώθηκε στη Μέση Ανατολή, καθώς ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε την αναχαίτιση και καταστροφή βαλλιστικού πυραύλου που εκτόξευσαν οι Χούθι της Υεμένης.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συνασπισμού, ο πύραυλος είχε κατεύθυνση προς τη δυτική περιοχή της Σαουδικής Αραβίας, προκαλώντας έντονη ανησυχία λόγω της στρατηγικής σημασίας της ζώνης.
Η αναχαίτιση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς στη δυτική ακτή της χώρας συγκεντρώνονται κρίσιμες ενεργειακές και πετρελαϊκές υποδομές. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν ο Νότιος Τερματικός Σταθμός Γιανμπού, ο οποίος αποτελεί σημαντική εγκατάσταση εξαγωγής αργού πετρελαίου και συνδέεται με τον αγωγό Ανατολής-Δύσης, καθώς και το διυλιστήριο Τζιζάν, που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της Σαουδικής Αραβίας.