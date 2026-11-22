Snapshot Ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία κατέστρεψε βαλλιστικό πύραυλο των Χούθι που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη.

Ο πύραυλος είχε στόχο τη δυτική περιοχή της Σαουδικής Αραβίας, όπου βρίσκονται κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

Η αναχαίτιση ήταν σημαντική λόγω της παρουσίας του Νότιου Τερματικού Σταθμού Γιανμπού και του διυλιστηρίου Τζιζάν στην περιοχή.

Οι εγκαταστάσεις αυτές παίζουν καίριο ρόλο στην εξαγωγή και επεξεργασία αργού πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία. Snapshot powered by AI

Νέο επεισόδιο έντασης σημειώθηκε στη Μέση Ανατολή, καθώς ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε την αναχαίτιση και καταστροφή βαλλιστικού πυραύλου που εκτόξευσαν οι Χούθι της Υεμένης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συνασπισμού, ο πύραυλος είχε κατεύθυνση προς τη δυτική περιοχή της Σαουδικής Αραβίας, προκαλώντας έντονη ανησυχία λόγω της στρατηγικής σημασίας της ζώνης.

Η αναχαίτιση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς στη δυτική ακτή της χώρας συγκεντρώνονται κρίσιμες ενεργειακές και πετρελαϊκές υποδομές. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν ο Νότιος Τερματικός Σταθμός Γιανμπού, ο οποίος αποτελεί σημαντική εγκατάσταση εξαγωγής αργού πετρελαίου και συνδέεται με τον αγωγό Ανατολής-Δύσης, καθώς και το διυλιστήριο Τζιζάν, που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της Σαουδικής Αραβίας.

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