Snapshot Συνελήφθη στην Κομοτηνή αλλοδαπός διακινητής που μετέφερε τρεις παράνομους μετανάστες με Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης.

Κατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης και την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών. Snapshot powered by AI

Στα χέρια των Αρχών έπεσε στην Κομοτηνή ένας αλλοδαπός διακινητής, ο οποίος επιχειρούσε να προωθήσει παράνομους μετανάστες στο εσωτερικό της χώρας.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης. Νωρίτερα, ο δράστης είχε εντοπιστεί σε περιοχή της Κομοτηνής από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κομοτηνής τη στιγμή που οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, μεταφέροντας παράνομα προς την ενδοχώρα τρεις παράνομους μετανάστες.

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση του οχήματος που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, καθώς και ενός κινητού τηλεφώνου.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών.