Ένας 58χρονος οδηγός επιχείρησε να εγκαταλείψει το σημείο, όμως οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν μέχρι την παραλία και τελικά τον συνέλαβαν.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 18:30, στην Παλαιά Εθνική Οδό Χανίων – Κισσάμου, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 58χρονος προσέκρουσε σε προπορευόμενα οχήματα, προκαλώντας καραμπόλα τριών ΙΧ.

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