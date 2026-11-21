Κρήτη: Τράκαρε τρία αυτοκίνητα και προσπάθησε να ξεφύγει τρέχοντας – Επεισοδιακή καταδίωξη
Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον Σταλό Χανίων, όταν τροχαίο με εμπλοκή τριών αυτοκινήτων εξελίχθηκε σε πεζή καταδίωξη
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Ένας 58χρονος οδηγός επιχείρησε να εγκαταλείψει το σημείο, όμως οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν μέχρι την παραλία και τελικά τον συνέλαβαν.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 18:30, στην Παλαιά Εθνική Οδό Χανίων – Κισσάμου, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 58χρονος προσέκρουσε σε προπορευόμενα οχήματα, προκαλώντας καραμπόλα τριών ΙΧ.
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