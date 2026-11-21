Snapshot Ο 34χρονος Isaac Luechtefeld δολοφόνησε τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά τους πριν αυτοκτονήσει στο σπίτι τους στη Φλόριντα.

Η τραγωδία αποκαλύφθηκε μέσω κλήσης στο 911 όπου ακούστηκαν οι εκκλήσεις του παιδιού να μην το σκοτώσει ο πατέρας του.

Οι αρχές έφτασαν στο σημείο δέκα λεπτά μετά την κλήση και βρήκαν τα πτώματα της οικογένειας.

Δεν υπήρχαν προηγούμενα σημάδια απειλητικής συμπεριφοράς από τον δράστη σύμφωνα με την οικογένεια και τις αρχές.

Η αστυνομική επέμβαση ήταν μεγάλη και οι εμπλεκόμενοι στην κλήση και την επέμβαση δηλώθηκαν συγκλονισμένοι και συναισθηματικά τραυματισμένοι. Snapshot powered by AI

Συγκλονίζει η οικογενειακή τραγωδία στη Φλόριντα, καθώς αποκαλύπτονται λεπτομέρειες για τα όσα συνέβησαν λεπτά πριν ένας πατέρας σκοτώσει τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά τους και αυτοκτονήσει στη συνέχεια.

Ο 34χρονος Isaac Luechtefeld, μηχανικός, ακούστηκε σε μια ανατριχιαστική κλήση στο 911, καθώς πυροβόλησε θανάσιμα τη σύζυγό του Raquel, 34 ετών, και τα παιδιά τους, ηλικίας 5, 3 και 1 ετών, μέσα στο σπίτι τους στο Plant City την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τον σερίφη Τσαντ Κρόνιστερ, ο οποίος μίλησε στα ΜΜΕ, το γραφείο του έλαβε μια κλήση στο 911 λίγο πριν τις 3.30 μ.μ. Ο τηλεφωνητής άκουσε τον Άιζακ, ο οποίος εργαζόταν ως μηχανικός, να λέει «συγγνώμη, φιλαράκο», ακολουθούμενο από έναν δυνατό κρότο, πριν ακουστεί ένα παιδί να λέει: «Μπαμπά, σε παρακαλώ, μη με πυροβολήσεις».

Το παιδί συνέχισε να ικετεύει τον Άιζακ, λέγοντας: «Μπαμπά, σε παρακαλώ, μη με σκοτώσεις» τρεις ή τέσσερις φορές, πριν ακουστεί ένας άλλος δυνατός κρότος στο τηλέφωνο, πρόσθεσε.

Οι αρχές έφτασαν στον τόπο του συμβάντος δέκα λεπτά αργότερα και εισέβαλαν στο σπίτι, ανακαλύπτοντας τα πτώματα της οικογένειας.

Σύμφωνα με την οικογένεια της γυναίκας, αλλά και τις αρχές δεν υπήρχαν προηγούμενα απειλητικής συμπεριφοράς.

Εικόνες που τραβήχτηκαν στον τόπο του συμβάντος δείχνουν τη μεγάλης κλίμακας επέμβαση της αστυνομικής υπηρεσίας, με πολλά οχήματα να παρατάσσονται στους γύρω δρόμους.

Ο τηλεφωνητής που δέχτηκε την κλήση και όσοι έσπευσαν στον τόπο του συμβάντος ήταν «εντελώς συγκλονισμένοι» και «συναισθηματικά τραυματισμένοι» από το περιστατικό, ανέφερε ο σερίφης.

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