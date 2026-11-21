Snapshot Πέθανε η Λιάνα Σκουρλή, πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου «Μαρία Κάλλας» και σημαντική προσωπικότητα στον χώρο του πολιτισμού.

Η Σκουρλή συνέβαλε καθοριστικά στην ίδρυση και υλοποίηση του Μουσείου Μαρία Κάλλας, αφιερωμένου στη διάσημη Ελληνίδα υψίφωνο.

Ίδρυσε το σωματείο «Φίλοι Μαρία Κάλλας» με στόχο τη διαφύλαξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Μαρίας Κάλλας.

Ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία στις εικαστικές τέχνες το 1982 και είχε πολυετή παρουσία στον καλλιτεχνικό χώρο.

Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Snapshot powered by AI

Έφυγε από τη ζωή η Λιάνα Σκουρλή, μια προσωπικότητα με πολυετή παρουσία στον χώρο του πολιτισμού και σημαντική κοινωνική προσφορά.

Ως πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου «Μαρία Κάλλας», είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς της στη διατήρηση και προβολή της καλλιτεχνικής παρακαταθήκης της διεθνούς φήμης Ελληνίδας υψιφώνου.

Η είδηση έγινε γνωστή με ανάρτηση του συλλόγου στο Facebook.

Η Λιάνα Σκουρλή συγκαταλεγόταν στα πρόσωπα που πρωτοστάτησαν στην προσπάθεια για την ίδρυση του Μουσείου Μαρία Κάλλας, συμβάλλοντας στην υλοποίηση μιας πρωτοβουλίας με ιδιαίτερη πολιτιστική σημασία.

Με καταγωγή από την Αθήνα, όπου και γεννήθηκε, η Λιάνα Σκουρλή σπούδασε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η επαγγελματική ενασχόλησή της με τις εικαστικές τέχνες ξεκίνησε το 1982, σηματοδοτώντας την αρχή μιας μακράς διαδρομής στον καλλιτεχνικό χώρο.

Ιδιαίτερη θέση στη δράση της κατείχε η ανάδειξη της προσωπικότητας και του έργου της Μαρίας Κάλλας. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, ίδρυσε το σωματείο «Φίλοι Μαρία Κάλλας», αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της κορυφαίας υψιφώνου.

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