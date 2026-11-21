Η ξαφνική ζάλη που συνοδεύεται από ναυτία ή τάση προς εμετό μπορεί να δημιουργήσει την αίσθηση ότι ο χώρος γύρω σας περιστρέφεται, να προκαλέσει αστάθεια στα πόδια ή την αίσθηση ότι πρόκειται να λιποθυμήσετε. Μερικές φορές, η αιτία εντοπίζεται σε κάποια διαταραχή του έσω ωτός, ωστόσο παρόμοια συμπτώματα μπορεί να προκληθούν και από σοβαρά νευρολογικά ή καρδιαγγειακά προβλήματα.

Τρία στοιχεία μπορούν να βοηθήσουν στην αξιολόγηση του επεισοδίου: η διάρκειά του, ο παράγοντας που το πυροδότησε και τα συνοδά συμπτώματα. Κανένα από αυτά δεν επαρκεί από μόνο του για διάγνωση στο σπίτι.

Τι πρέπει να κάνετε άμεσα

Καθίστε ή ξαπλώστε σε ένα ασφαλές σημείο και αποφύγετε τις απότομες κινήσεις μέχρι να νιώσετε σταθεροί.

Ζητήστε από κάποιον να παραμείνει κοντά σας, εάν δεν μπορείτε να περπατήσετε με ασφάλεια.

Μην οδηγήσετε.

Εάν ο εμετός επιμένει αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή, αντί να υποθέσετε ότι το μοναδικό πρόβλημα είναι η αφυδάτωση.

Αποφύγετε την λήψη φαρμάκων κατά της ναυτίας με σκοπό απλώς να «καλύψετε» συμπτώματα των οποίων η αιτία παραμένει άγνωστη.

Καλέστε τις Πρώτες Βοήθειες (166) εάν η ξαφνική ζάλη συνοδεύεται από:

δυσκολία στην ομιλία

διπλωπία (διπλή όραση)

αδυναμία στην μία πλευρά του σώματος

πόνο στο στήθος

λιποθυμικό επεισόδιο

έντονο πονοκέφαλο που εμφανίζεται για πρώτη φορά

Η ξαφνική, έντονη ζάλη που καθιστά αδύνατη την όρθια στάση ή το περπάτημα χωρίς βοήθεια, αποτελεί επίσης λόγο για αναζήτηση επείγουσας ιατρικής βοήθειας, ακόμη και αν δεν παρατηρείται εμφανής ασυμμετρία στο πρόσωπο ή αδυναμία στα άκρα. Μην περιμένετε να δείτε αν το σύμπτωμα θα υποχωρήσει από μόνο του. Ενδέχεται να απαιτείται άμεση ιατρική αξιολόγηση, ακόμη και αν τα ανησυχητικά συμπτώματα εξαφανιστούν.

Στοιχείο 1: Η ζάλη διαρκεί δευτερόλεπτα, λεπτά ή ώρες;

Η αίσθηση περιστροφής, που διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό και προκαλείται επανειλημμένα από συγκεκριμένες κινήσεις της κεφαλής, είναι χαρακτηριστική της Καλοήθους Παροξυσμικού Ιλίγγου Θέσης (ΚΠΙΘ). Μπορεί να εμφανιστεί, για παράδειγμα, όταν αλλάζετε πλευρό στο κρεβάτι ή όταν κοιτάζετε προς τα πάνω. Ο γιατρός επιβεβαιώνει τη διάγνωση με ειδικές δοκιμασίες θέσης της κεφαλής σας (κινήσεις Epley).

Τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια, που διαρκούν λεπτά ή ώρες, χωρίς σαφή παράγοντα πυροδότησης, ενδέχεται να οφείλονται σε καταστάσεις όπως η αιθουσαία ημικρανία ή η νόσος Meniere. Απαιτείται επίσης αξιολόγηση, ειδικά εάν το πρώτο επεισόδιο είναι απροσδόκητο.

Ο συνεχής, έντονος ίλιγγος, η ναυτία και η αστάθεια που διαρκούν ώρες μπορεί να υποδηλώνουν διαταραχή του έσω ωτός, ωστόσο ένα εγκεφαλικό επεισόδιο που επηρεάζει τις οδούς ισορροπίας του εγκεφάλου μπορεί να παρουσιάζει παρόμοια εικόνα. Η εμφάνιση νέων, επίμονων συμπτωμάτων επιβάλλει την άμεση ιατρική αξιολόγηση, αντί για την απλή παρακολούθηση του φαινομένου.

Στοιχείο 2: Τι ακριβώς το προκάλεσε;

Ένας παράγοντας πυροδοτεί ένα συγκεκριμένο επεισόδιο. Το γύρισμα στο κρεβάτι μπορεί να προκαλέσει καλοήθη παροξυσμικό ίλιγγο θέσης (ΚΠΙΘ). Το σήκωμα από μια καρέκλα μπορεί να προκαλέσει ζάλη ή αίσθημα λιποθυμικής τάσης λόγω πτώσης της αρτηριακής πίεσης. Η αφυδάτωση και ορισμένα φάρμακα μπορούν να συμβάλουν στο τελευταίο.

Ωστόσο, η κίνηση του κεφαλιού μπορεί να επιδεινώσει μια ζάλη που υπήρχε ήδη, ανεξάρτητα από την αιτία της. Το γεγονός ότι αισθάνεστε χειρότερα όταν κινείστε δεν αποδεικνύει ότι πρόκειται για ίλιγγο θέσης. Αυτή η διάκριση είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν τα συμπτώματα παραμένουν συνεχή, ακόμη και όταν δεν υπάρχει κίνηση.

Μην επιχειρήσετε κινήσεις Epley σε περίπτωση ζάλης που εμφανίζεται για πρώτη φορά και της οποίας η αιτία είναι άγνωστη. Ο χειρισμός αυτός προορίζεται για συγκεκριμένους, διαγνωσμένους τύπους ΚΠΙΘ και όχι για κάθε περίπτωση ναυτίας ή διαταραχής της ισορροπίας.

Στοιχείο 3: Τι άλλο συμβαίνει κατά τη διάρκεια του επεισοδίου;

Οι γιατροί δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε νέα νευρολογικά σημάδια, δυσκολία στο βάδισμα και αλλαγές στην ακοή. Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο στο πίσω μέρος του εγκεφάλου μπορεί να προκαλέσει έντονο ίλιγγο και αστάθεια, χωρίς να εμφανίζονται τα κλασικά συμπτώματα, όπως η πτώση της γωνίας του στόματος ή η αδυναμία στα άκρα. Η ξαφνική απώλεια ακοής, που συνοδεύει τη ζάλη απαιτεί επίσης επείγουσα ιατρική αξιολόγηση.

Καταγράψτε τυχόν πονοκεφάλους, εμβοές (κουδούνισμα στα αυτιά), αίσθημα παλμών, λήψη νέων φαρμάκων ή επεισόδια εμέτου, καθώς και το αν τα συμπτώματα εξαφανίζονται εντελώς ανάμεσα στα επεισόδια. Αυτές οι λεπτομέρειες μπορούν να βοηθήσουν τον γιατρό να επιλέξει τις κατάλληλες εξετάσεις. Το γεγονός ότι το πρόσωπο ενός ατόμου φαίνεται φυσιολογικό δεν σημαίνει ότι δεν διατρέχει κίνδυνο.

Συμπέρασμα

Ο χρονισμός ενός επεισοδίου ξαφνικής ζάλης, οι παράγοντες που το πυροδότησαν και τα συνοδά συμπτώματα προσφέρουν χρήσιμες ενδείξεις, αλλά δεν αποτελούν μια κατ' οίκον εξέταση διάγνωσης. Προστατέψτε τον εαυτό σας από πτώσεις, αναγνωρίστε τα σημάδια έκτακτης ανάγκης και αφήστε έναν κατάλληλα εκπαιδευμένο κλινικό γιατρό να προσδιορίσει την αιτία.

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