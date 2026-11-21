Snapshot Εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στον Άγιο Παντελεήμονα από άστεγο άνδρα.

Η σορός βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη και απομακρύνθηκε για ιατροδικαστική εξέταση.

Οι πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας υποδεικνύουν ότι πιθανότατα ανήκει σε άστεγο.

Διενεργείται προανάκριση για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την ταυτοποίηση του νεκρού.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής και προσωπικό της Σήμανσης για την αναγνώριση και συλλογή στοιχείων. Snapshot powered by AI

Απομακρύνθηκε λίγο πριν τις 13:00 η σορός που εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη σε ακατοίκητο κτήριο στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Πρόκειται για ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν στον 1ο όροφο ενός εγκαταλελειμμένου κτηρίου στη συμβολή των οδών Μενεμάχου 4 και Λιοσίων. Τα λείψανα εντόπισε ένας άστεγος άνδρας, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές το πρωί του Σαββάτου 21/11.

Σύμφωνα με τις πρώτες αστυνομικές εκτιμήσεις πρόκειται, πιθανότατα, για άλλον άστεγο, αλλά αυτό θα διευκρινιστεί από την προανάκριση που διενεργείται από τις αστυνομικές αρχές.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, προκειμένου να γίνει η απαραίτητη αναγνώριση του νεκρού, καθώς και προσωπικό της Σήμανσης. Στη συνέχεια, η σορός απομακρύνθηκε με όχημα Γραφείου Τελετών, προκειμένου να ακολουθήσουν εργαστηριακές εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί η ταυτότητα του ατόμου.

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