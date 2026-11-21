Snapshot Ο 21χρονος καταδρομέας Αλέξανδρος Κετίκογλου πέθανε κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης στη Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών στον Σκαραμαγκά στις 29 Νοεμβρίου 2024, μετά από παρατεταμένες και σκληρές «πατητές» που του επιβλήθηκαν από εκπαιδευτή.

Δεκαοκτώ συνεκπαιδευόμενοι κατέθεσαν ότι η δοκιμασία διάρκειας άνω των 15 λεπτών ξεπέρασε κατά πολύ τα συνήθη όρια, με έντονες καταβυθίσεις και πάλη που οδήγησαν στην εξάντληση και απώλεια αισθήσεων του Αλέξανδρου.

Η οικογένεια καταγγέλλει ότι ο νεαρός δολοφονήθηκε μέσα από ένα ανηλεές καψόνι και ζητά αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία από πρόθεση, επιμένοντας να αποδοθούν ευθύνες.

Υπάρχουν καταγγελίες για τιμωρητικές πρακτικές, όπως στοχοποίηση του Αλέξανδρου, και προσπάθειες καθοδήγησης των εκπαιδευομένων για το τι θα δηλώσουν στις ανακριτικές αρχές μετά το συμβάν.

Η υπόθεση εξετάζεται από τη Δικαιοσύνη, ενώ παραμένουν σοβαρά ερωτήματα για τα όρια της στρατιωτικής εκπαίδευσης και τα μέτρα ασφαλείας, ειδικά μετά και τον θάνατο άλλου εκπαιδευόμενου τον Απρίλιο του 2025. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία και συγκλονιστικές μαρτυρίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 21χρονος καταδρομέας Αλέξανδρος Κετίκογλου, στις 29 Νοεμβρίου 2024, κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης στη Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών (ΣΥΚ) στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά, αποκάλυψε το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά την τραγωδία, οι καταθέσεις των συνεκπαιδευόμενών του, οι καταγγελίες της οικογένειας και οι τοποθετήσεις του δικηγόρου της σκιαγραφούν μια εντελώς διαφορετική εικόνα για όσα συνέβησαν στην πισίνα της επίλεκτης μονάδας των ΟΥΚ. Στο επίκεντρο βρίσκεται η συμπεριφορά εκπαιδευτή, ο οποίος καταγγέλλεται ότι υπέβαλε τον 21χρονο σε παρατεταμένες και ιδιαίτερα σκληρές «πατητές», οδηγώντας τον στην εξάντληση και τελικά στην κατάρρευση.

Συγκλονίζουν οι γονείς του 21χρονου: «Δολοφονήθηκε μέσα από ένα ανηλεές καψόνι»

Ο πατέρας του Αλέξανδρου, Θεόφιλος Κετίκογλου, μίλησε για την προσπάθεια του γιου του να φτάσει στα ΟΥΚ, τονίζοντας πως από μικρός προετοιμαζόταν συστηματικά. Απόφοιτος της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) με υψηλή κατάταξη, ο 21χρονος είχε περάσει τις εξαιρετικά απαιτητικές δοκιμασίες εισαγωγής στη ΣΥΚ, δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας και μοναδικός του στόχος ήταν να ολοκληρώσει την εκπαίδευση.

«Στόχος του ήταν να φορέσει την πουλάδα των ΟΥΚ. Είναι η ανώτερη σχολή που έχει ο ελληνικός στρατός. Το όνειρό του εκπληρωνόταν, μέχρι τις 29 Νοεμβρίου του 2024, όταν χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια μας. Εγώ βρισκόμουν στην Πρέβεζα και έμαθα τα νέα από τη σύζυγό μου, αφού την είχαν ενημερώσει από τον στρατό ότι ο Αλέξανδρος είχε υποστεί ένα σοβαρό ατύχημα. Με πήρε τηλέφωνο όταν είχα ήδη περάσει το Ρίο και μου είπε να κινηθώ όσο πιο γρήγορα μπορούσα, για να προλάβω να τον δω. Εκείνη τον είχε ήδη δει, αλλά δεν ήθελε να με πανικοβάλει. Όταν έφτασα, διαπίστωσα ότι το παιδί μου δεν ήταν πια στη ζωή», ανέφερε συγκλονισμένος.

Συγκίνηση προκάλεσαν και τα λόγια της μητέρας του 21χρονου κελευστή, Αλεξίας Ροπόκη, η οποία μίλησε στην εκπομπή:

«Έχω τρία αγόρια και ο Αλέξανδρος ήταν ο μικρότερος. Από τη στιγμή που χάθηκε, έφυγε η γη κάτω από τα πόδια όλης της οικογένειάς μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλους μας. Αναζητούμε το γιατί έφυγε το παιδί μας τόσο αναίτια, τόσο τραγικά και τόσο άδικα. Ο γιος μου δολοφονήθηκε μέσα από ένα ανηλεές καψόνι. Βγήκε νεκρός από την πισίνα και αυτό τα λέει όλα. Ο δικηγόρος μας μάς μετέφερε και τη φράση που φέρεται να ειπώθηκε: “Μόνο νεκρός θα βγεις από εδώ μέσα”. Ως μάνα, τι άλλο μπορώ να πω; Όταν κάποιος λέει κάτι τέτοιο και τελικά το κάνει πράξη».

Οι μαρτυρίες-φωτιά των 18 εκπαιδευόμενων για τις «πατητές»

Καθοριστικής σημασίας είναι οι καταθέσεις των συνεκπαιδευόμενων του Αλέξανδρου. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, 18 από τους 22 εκπαιδευόμενους περιγράφουν μια ασυνήθιστα σκληρή και παρατεταμένη δοκιμασία στα λεγόμενα «ναυαγοσωστικά», με επαναλαμβανόμενες καταβυθίσεις, έντονες λαβές και παρατεταμένη παραμονή κάτω από το νερό, που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα συνήθη όρια.

Κάποιοι κάνουν λόγο για δοκιμασία που ξεπέρασε τα 15 λεπτά, όταν υπό κανονικές συνθήκες δεν θα έπρεπε να διαρκεί πάνω από 2 με 3 λεπτά, ενώ άλλοι περιγράφουν κανονική πάλη ανάμεσα στον 21χρονο και τον εκπαιδευτή, καθώς ο νεαρός προσπαθούσε να κρατηθεί στην επιφάνεια.

«Ξεκίνησαν ‘ναυαγοσωστικά’ τα οποία είχαν τη μορφή τιμωρίας. Ακούγαμε να γίνεται μια ‘μάχη’ από την προσπάθεια του Κετίκογλου να εκτελέσει, με τον … σε ρόλο ενεργητικού ναυαγού να τον βυθίζει κάτω από την επιφάνεια, όπως γίνεται συνήθως, αλλά και τον κρατά εκεί πολύ περισσότερο από το συνηθισμένο χρόνο των 2-3 λεπτών», κατέθεσε ένας εκπαιδευόμενος.

«Γινόταν ‘πάλη’ στα ναυαγοσωστικά. Δεν είχε ξανασυμβεί τέτοιο καψόνι με τόση ένταση και επιμονή λόγω ανεπαρκούς επίδοσης. Και σκεφτείτε δεν αξιολογούμασταν εκείνη την ημέρα. Ήταν προπόνηση», ανέφερε ένας ακόμη.

«Ο Αλέξανδρος έχασε τις αισθήσεις του στα χέρια του … Ο τρόπος εκτέλεσής της άσκησης εκείνη την ημέρα ήταν πολύ πιεστικός τόσο σε χρονική διάρκεια όσο και σε ένταση», συμπλήρωσε άλλος συνεκπαιδευόμενος.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά στη φράση που φέρεται να είπε ο εκπαιδευτής στον 21χρονο: «Μόνο νεκρό θα σε βγάλω από εδώ μέσα σήμερα».

Καταγγελίες για στοχοποίηση, ξύδι και πιπέρι στο γάλα

Στο «Φως στο Τούνελ» ήρθε στο φως και μαρτυρία σύμφωνα με την οποία ο κατηγορούμενος εκπαιδευτής φέρεται να είχε στοχοποιήσει επανειλημμένα τον Αλέξανδρο με τιμωρητικές πρακτικές, φτάνοντας στο σημείο να τον υποχρεώνει να πίνει ξύδι και να ρίχνει πιπέρι στο γάλα του.

Την ίδια ώρα, αποκαλύφθηκε ότι κατά τη διάρκεια της ίδιας άσκησης έχασε τις αισθήσεις του και δεύτερος εκπαιδευόμενος, ο οποίος μεταφέρθηκε για εξετάσεις στο Ναυτικό Νοσοκομείο, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί νοσηλεία.

Σοβαρά ερωτήματα προκαλούν και οι αναφορές των εκπαιδευόμενων για τη στάση ανωτέρων τους μετά την τραγωδία. Όπως φέρεται να κατέθεσαν, τους έγιναν συστάσεις για το τι θα έπρεπε να πουν στις ανακριτικές αρχές, με το επιχείρημα να μην εμπλακούν άτομα που ενδεχομένως δεν είχαν ευθύνη.

Τι υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι και τι ζητά η οικογένεια

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης. Οι τρεις κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία και αποδίδουν τον θάνατο του 21χρονου σε αιφνίδια κατάρρευση.

Την εκδοχή αυτή απορρίπτει ο δικηγόρος της οικογένειας, Αναστάσιος Μακρής, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο Αλέξανδρος υπέστη καρδιακό έμφραγμα εξαιτίας των συνθηκών στις οποίες φέρεται να υποβλήθηκε. Η οικογένεια ζητά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία από πρόθεση, επιμένοντας να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια της τραγωδίας και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες.

Κλείνοντας, η εκπομπή υπενθύμισε και τον θάνατο ενός ακόμη εκπαιδευόμενου τον Απρίλιο του 2025 κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για τα όρια της σκληρής στρατιωτικής εκπαίδευσης και τα μέτρα ασφαλείας.

Διαβάστε επίσης