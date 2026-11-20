Snapshot Τρεις επιβαίνοντες εγκλωβίστηκαν σε ανατροπή αυτοκινήτου στην Εύβοια, μετά από απώλεια ελέγχου του οδηγού.

Η πυροσβεστική απεγκλώβισε τα τρία άτομα από το όχημα.

Δύο από τους επιβαίνοντες, ένα ζευγάρι 65χρονων, τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου.

Μια 56χρονη συγγενής τους μεταφέρθηκε προληπτικά στο ίδιο νοσοκομείο χωρίς τραυματισμό. Snapshot powered by AI

Σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, στην Εύβοια με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο από τους τρεις επιβαίνοντες στο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonlineόταν, ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε για άγνωστο λόγο τον έλεγχο, βγήκε από τον δρόμο και το όχημα ανετράπη, εγκλωβίζοντας τους τρεις επιβαίνοντες.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα πυροσβέστες, οι οποίοι απεγκλώβισαν όλα τα άτομα.

Επιβαίνοντες ήταν ένα ζευγάρι 65χρονων και μια 56χρονη συγγενής τους.

Το ζευγάρι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τραυματισμένο στο Κ.Υ. Μαντουδίου όπως και η 56χρονη προληπτικά καθώς δεν τραυματίστηκε.