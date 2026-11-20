Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή (20/11), η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κλήρωση του Eurojackpot το βράδυ της Παρασκευής, 20/11/2026 είναι οι εξής: