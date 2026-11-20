Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση την Παρασκευή 20/11/2026
Δείτε ποιοι είναι οι τυχεροί αριθμοί
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Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή (20/11), η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κλήρωση του Eurojackpot το βράδυ της Παρασκευής, 20/11/2026 είναι οι εξής:
15, 28, 29, 34, 35 και 5, 9.
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