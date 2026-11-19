Ο Ντόναλντ Τραμπ, δεξιά, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, στο κέντρο, και ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν φτάνουν για μια τριμερή συνάντηση στη Βίλα Kylin την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2026, στο Σενζέν της Κίνας.

Snapshot Η Σύνοδος Κορυφής μεταξύ Τραμπ, Πούτιν και Σι διήρκεσε 81 λεπτά και δεν κατέληξε σε σημαντική πρόοδο στα διπλωματικά ζητήματα.

Η ατζέντα της συνάντησης ήταν γενική και επικεντρώθηκε στη διαφύλαξη της παγκόσμιας ειρήνης και τη στρατηγική σταθερότητα, χωρίς συγκεκριμένες αποφάσεις για Ουκρανία ή πυρηνικά όπλα.

Οι τρεις ηγέτες χρησιμοποίησαν τη Σύνοδο για να ενισχύσουν την πολιτική τους εικόνα στις χώρες τους, παρά τις εσωτερικές και διεθνείς προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Η Σύνοδος δεν θύμισε τη Διάσκεψη της Γιάλτας του 1945, καθώς δεν υπήρξε συμφωνία για μοίρασμα σφαιρών επιρροής ούτε αποφασιστική εξέλιξη για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν, ο Τραμπ και ο Σι διατήρησαν τις διαφορές τους, με τον Πούτιν να επιδιώκει συζήτηση για την Ουκρανία, τον Τραμπ για πυρηνικά και Ιράν, και τον Σι να αποφεύγει δεσμεύσεις που θα περιόριζαν την κινεζική στρατηγική. Snapshot powered by AI

Ημέρες πριν ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Σι Τζινπίνγκ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν καθίσουν στο στρογγυλό τραπέζι με τα ροζ άνθη στη μέση οι αναλυτές ήταν ξεκάθαροι ότι η τριμερής Σύνοδος Κορυφής της Σενζέν δεν θα θύμιζε σε τίποτα τη Διάσκεψη της Γιάλτας του 1945 και δεν θα επέφερε σημαντική πρόοδο σε φλέγοντα γεωπολιτικά ζητήματα.

Πράγματι η ίδια η Σύνοδος και η φωτογραφία των ηγετών, των τριών μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων του πλανήτη, γύρω από το ίδιο τραπέζι ήταν η είδηση. Από τις δηλώσεις και των τριών έγινε αντιληπτό ότι δεν υπήρχε εκ των προτέρων προαποφασισμένη ατζέντα για τις συνομιλίες που διήρκεσαν 81 λεπτά.

Όταν ξεκίνησαν οι διεργασίες προκειμένου να κλειστεί η συνάντηση ο Πούτιν ήθελε οι συζητήσεις να εστιάσουν στην Ουκρανία. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν «όχι». Αντίθετα ο Τραμπ ήθελε να μιλήσει για τα πυρηνικά όπλα και το Ιράν. Το Πεκίνο του είπε «όχι». Τελικά οι τρεις πλευρές συμβιβάστηκαν με ένα γενικό θέμα, το οποίο θα μπορούσε να χωρέσει τις τοποθετήσεις και των τριών προέδρων.

Συγκεκριμένα όπως ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας η Σύνοδος αφορούσε τη «διαφύλαξη της παγκόσμιας ειρήνης και την προώθηση της στρατηγικής σταθερότητας στις σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ και ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν Pool EPA

Πριν από την έναρξη των συνομιλιών, οι στόχοι των ηγετών φαινόταν να διαφέρουν. «Η ιστορία μας διδάσκει ότι, όταν οι μεγάλες δυνάμεις βρίσκονται σε ειρήνη, ο κόσμος είναι ασφαλής· όταν οι μεγάλες δυνάμεις έρχονται σε σύγκρουση, ο κόσμος βυθίζεται στο χάος», δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ στην έναρξη.

Για τον Ρώσο πρόεδρο η Σύνοδος του προσέφερε την ευκαιρία να επανεμφανιστεί στη παγκόσμια σκηνή ως συνομιλητής δύο εκ των ισχυρότερων χωρών του πλανήτη και όχι μόνο να «σπάσει» τη διπλωματική απομόνωση της Δύσης αλλά να δείξει ότι αδιαφορεί για το διπλωματικό εμπάργκο των Ευρωπαίων.

Ο Σι κατάφερε να παρουσιάσει τον εαυτό του και τη χώρα του ως σημαντικό παράγοντα στη παγκόσμια διπλωματία. Ο Τραμπ πέτυχε να δείξει ότι παραμένει στο παιχνίδι στην παγκόσμια πολιτική σκηνή παρά την συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικάνων στις εκλογές για το Κογκρέσο.

Γιατί δεν υπήρχε ατζέντα

Η Σύνοδος Κορυφής προτάθηκε αρχικά από τον Πούτιν ως τρόπος για να συζητηθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία χωρίς την παρουσία των Ουκρανών στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ουσιαστικά ήθελε μία ακόμη συνάντηση όπως στο Άνκορατζ της Αλάσκας το 2025 όταν πήρε τον Ντόναλντ Τραμπ με το μέρος του και ο Αμερικανός πρόεδρος προσχώρησε σε πολλές από τις ρωσικές θέσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μία τέτοια εξέλιξη προκάλεσε ανησυχία στο Κίεβο και την Ευρώπη και γι' αυτό οδήγησε σε συγκρίσεις με τη Διάσκεψη της Γιάλτας του 1945, όταν οι παγκόσμιες δυνάμεις μοίρασαν τον μεταπολεμικό κόσμο σε σφαίρες επιρροής.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ Pool Getty Images AsiaPac

Αρχικά, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το θέμα της Ουκρανίας δεν θα συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη. Αργότερα ο Τραμπ είπε ότι θα θέσει το θέμα και έκανε μόνο μία αναφορά. «Πιστεύω ότι συμβαίνουν εξελίξεις. Πιστεύω ότι (ο Πούτιν) και, ελπίζω, και η άλλη πλευρά θα ήθελαν να δουν τον πόλεμο αυτό να τελειώνει», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στην αρχή της συνάντησης.

Αντίθετα ο Τραμπ ήθελε να συζητήσει μία ενδεχόμενη συμφωνία με Ρωσία και Κίνα για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων αν και παραδέχθηκε ότι κάτι τέτοιο είναι δύσκολο να επιτευχθεί. «Μόλις αποκτήσεις πυρηνικά όπλα, είναι πολύ δύσκολο να τα αποχωριστεί. Έτσι λειτουργεί η ζωή», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Κινέζος πρόεδρος δεν φάνηκε να ενδιαφέρεται να υπογράψει μία συμφωνία που θα περιόριζε το πυρηνικό οπλοστάσιο της Κίνας όταν οι ΗΠΑ και η Ρωσία διαθέτουν μεγαλύτερο αριθμό πυρηνικών κεφαλών. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, αρχικά ο Σι ήταν απρόθυμος να φιλοξενήσει τριμερείς συνομιλίες που θα μπορούσαν να επισκιάσουν τη Σύνοδο Κορυφής του APEC.

Φιλοφρονήσεις, χαμόγελα αλλά όχι αποτελέσματα

Πριν τη συνάντηση ο Τραμπ ρωτήθηκε για τα πλεονεκτήματα που έχει μία τέτοια Σύνοδος Κορυφής και απάντησε: «Και οι δύο συμπαθούν τον Τραμπ. Τώρα, τι θα συμβεί μετά από εμένα; Αυτό δεν μπορώ να σας το πω».

Πράγματι ο Αμερικανός πρόεδρος ποντάρει πολλά στην προσωπική σχέση που έχει δημιουργήσει με τον Ρώσο και τον Κινέζο πρόεδρο. Έτσι από τη συνάντηση δεν έλειψαν οι φιλοφρονήσεις του Τραμπ που αποκάλεσε τους δύο ηγέτες «φίλους». Μάλιστα για να επαινέσει έμμεσα και την ισχυρή πολιτική προσωπικότητα του Σι ο Τραμπ σε κάποια στιγμή του είπε: «Πιστεύω ότι όσο εσύ και εγώ είμαστε υπεύθυνοι για τα πράγματα, δεν θα έχουμε ποτέ κανένα πρόβλημα».

Στην αρχή της συνάντησης ο Τραμπ είπε με υπερηφάνεια: «Πραγματικά γράφουμε ιστορία. Εμείς οι τρεις έχουμε πολλά να συζητήσουμε». Ο Τραμπ πιστεύει ότι οι προσωπικοί δεσμοί με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν θα οδηγήσει σε καλύτερες γεωπολιτικές σχέσεις των τριών χωρών. Οι σχέσεις τους, όμως, με βάση τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις είναι τουλάχιστον περίπλοκες. Γι' αυτό και η προσωπική σχέση του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο δεν έχει οδηγήσει σε κάποια σημαντική εξέλιξη για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ Pool The New York Times

Η Σύνοδος εξυπηρετεί την εικόνα και των τριών ηγετών στο εσωτερικό των χωρών τους

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στην Κίνα βαρύτατα τραυματισμένος πολιτικά στο εσωτερικό. Η συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές παρέδωσε τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου στους Δημοκρατικούς, περιορίζοντας δραστικά τα περιθώρια κίνησης του Λευκού Οίκου.

Όπως επισημαίνει ο Βουκ Βουκσάνοβιτς, λέκτορας εξωτερικής πολιτικής και μεγάλης στρατηγικής στο King’s College του Λονδίνου, ο Αμερικανός πρόεδρος προσήλθε στη σύνοδο «τραυματισμένος στο εσωτερικό».

Την ίδια ώρα, τον βαραίνει ασφυκτικά ο πόλεμος με το Ιράν – μια σύρραξη στην οποία οι ΗΠΑ έχουν βαλτώσει, παρά τις ρητές προεκλογικές του υποσχέσεις ότι δεν θα εμπλέξει τη χώρα σε νέους ατέρμονους πολέμους. Οι συνέπειες είναι ήδη ορατές σε όλο τον κόσμο, με την ασφυξία στον εφοδιασμό πετρελαίου και την εκτίναξη των τιμών για τους καταναλωτές να τροφοδοτούν τη δυσαρέσκεια.

Σε εξίσου δεινή θέση βρίσκεται και ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος μετρά σχεδόν πέντε χρόνια πολέμου στην Ουκρανία χωρίς αποφασιστική νίκη, υπό το διαρκές βάρος των δυτικών κυρώσεων και μιας όλο και πιο ασφυκτικής οικονομικής και γεωπολιτικής εξάρτησης από την Κίνα, η οποία έχει μετατραπεί στον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Μόσχας. Η αντίθεση με την ιστορική Γιάλτα είναι σαφής. O Στάλιν πήγε στη Γιάλτα έχοντας σχεδόν ολόκληρο το Βερολίνο στα χέρια του, ενώ ο Πούτιν προσήλθε στη Σενζέν χωρίς να έχει καταφέρει να θέσει υπό τον πλήρη έλεγχό του ούτε καν ολόκληρο το Ντονμπάς.

Αλλά ούτε και ο Σι Τζινπίνγκ, παρότι φαντάζει ως ο πιο ισχυρός και ψύχραιμος της τριάδας, είναι άτρωτος. Σύμφωνα με αναλύσεις του Brookings, η κινεζική οικονομία εξακολουθεί να εμφανίζει βαθιές δομικές αδυναμίες, με αιχμή τη συνεχιζόμενη κρίση και συρρίκνωση του κλάδου των ακινήτων, αλλά και τον αποπληθωρισμό που πυροδοτεί ο αδυσώπητος εσωτερικός ανταγωνισμός.

Παράλληλα, όπως καταγράφει η Oxford Analytica, ο Σι επιχειρεί να θωρακίσει τη θέση του ενόψει του κομματικού συνεδρίου του 2027, όπου στοχεύει σε μια τέταρτη πενταετή θητεία ως επικεφαλής του κόμματος και αρχιστράτηγος. Οι μαζικές εκκαθαρίσεις δεκάδων στρατηγών την τελευταία διετία –ιδίως στις υπηρεσίες προμηθειών εξοπλισμού και στις πυραυλικές δυνάμεις– δεν μαρτυρούν απόλυτη ηρεμία, αλλά εσωτερικές τριβές στο Πεκίνο.

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