Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ

Snapshot Οι ΗΠΑ αντιτίθενται έντονα στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο λόγω ερευνών για κακομεταχείριση Αμερικανών στρατιωτών στο Αφγανιστάν και έχουν επιβάλει κυρώσεις στο ΔΠΔ.

Η Ρωσία εναντιώνεται σθεναρά στο ΔΠΔ μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης κατά του προέδρου Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Κίνα έχει μεταβάλει τη στάση της σε επικριτική απέναντι στο ΔΠΔ, ιδίως μετά από εντάλματα σύλληψης εναντίον ηγετών κυρίαρχων κρατών και κατηγορίες για γενοκτονία εναντίον των Ουιγούρων.

Οι τρεις δυνάμεις ζητούν από το ΔΠΔ και παρόμοιους θεσμούς να μην καταχρώνται τη δικαιοδοσία τους. Snapshot powered by AI

Μεταξύ των πολλών σημείων της κοινής διακήρυξης που εξέδωσαν οι πρόεδροι Ντόναλντ Τραμπ, Σι Τζινπίνγκ και Βλαντίμιρ Πούτιν στην Σενζέν, περιλαμβάνεται μια ευθεία κριτική προς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ).

Οι τρεις ηγέτες απαίτησαν από το ΔΠΔ και «παρόμοιους θεσμούς» να μην «καταχρώνται της δικαιοδοσίας τους».

Τι είναι όμως αυτό που ενοχλεί και τις τρεις δυνάμεις στο ΔΠΔ;

Ηνωμένες Πολιτείες

Οι ΗΠΑ διατηρούν από καιρό εχθρικές σχέσεις με το ΔΠΔ, αλλά οι σχέσεις αυτές έχουν γίνει ιδιαίτερα τεταμένες τα τελευταία χρόνια, αφότου το Δικαστήριο άρχισε να διερευνά καταγγελίες για κακομεταχείριση πολιτών στο Αφγανιστάν από Αμερικανούς στρατιώτες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ Pool Sputnik Kremlin

Το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε το Δικαστήριο εναντίον του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου με την κατηγορία ότι διέπραξε εγκλήματα πολέμου στη Γάζα προκάλεσε περαιτέρω ρήξη των σχέσεων, με τις ΗΠΑ να έχουν δηλώσει δημοσίως ότι έχουν θέσει ως στόχο τη διάλυση του ΔΠΔ. Παράλληλα, έχουν επιβάλει κυρώσεις εναντίον των θεσμικών οργάνων και των αξιωματούχων του.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου AP

Ρωσία

Όπως και οι ΗΠΑ, η Ρωσία δεν εμπιστεύτηκε ποτέ το ΔΠΔ.

Ωστόσο, μετά την έκδοση του εντάλματος σύλληψης εναντίον του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για κατηγορίες που σχετίζονται με τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η Μόσχα έχει αντιταχθεί ακόμη πιο σκληρά στο δικαστήριο του ΟΗΕ και στον τρόπο λειτουργίας του.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν Pool Sputnik Kremlin

Κίνα

Υπήρξαν στιγμές τα προηγούμενα χρόνια κατά τις οποίες η Κίνα — χωρίς ποτέ να υποστηρίξει δημόσια το ΔΠΔ — έδειξε ουδέτερη στάση απέναντί του. Ωστόσο, η πληθώρα ενταλμάτων σύλληψης εναντίον ηγετών κυρίαρχων κρατών, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προέδρου των Φιλιππίνων Ροντρίγκο Ντουτέρτε, μετέτρεψε το Πεκίνο σε σφοδρό επικριτή του θεσμού.

Το ΔΠΔ έχει επίσης λάβει αναφορές από ακτιβιστές που κατηγορούν την Κίνα για τη διάπραξη γενοκτονίας εναντίον της κοινότητας των Ουιγούρων αυτόνομη περιοχή της Σιντσιάνγκ — μια κατηγορία που το Πεκίνο απορρίπτει.

Ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ Pool Sputnik Kremlin

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