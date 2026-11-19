Snapshot Ο Βλαντιμίρ Πούτιν υπερασπίστηκε τη Διάσκεψη της Γιάλτας του 1945, χαρακτηρίζοντάς την ως θεμέλιο για τη μεταπολεμική διεθνή τάξη και ίδρυση του ΟΗΕ.

Ο Πούτιν τόνισε ότι η Διάσκεψη της Γιάλτας δεν ήταν μοίρασμα του κόσμου, αλλά αποτύπωση της πραγματικότητας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι σημερινές συγκρούσεις πρέπει να γίνουν αποδεκτές όπως είναι, αναφερόμενος εμμέσως στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η γέφυρα της Κριμαίας χαρακτηρίστηκε από τον Πούτιν ως «αμιγώς πολιτική υποδομή» και όχι στρατιωτική, παρά τις πρόσφατες επιθέσεις σε αυτήν.

Η Ρωσία θα ανταποκριθεί στις επιθέσεις στη γέφυρα της Κριμαίας με «πολύ πιο οδυνηρά» αντίποινα, ενώ οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός έχουν παγώσει λόγω των επιθέσεων. Snapshot powered by AI

Σε μια απρόσμενη κίνηση, ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναφέρθηκε άμεσα στην Διάσκεψη της Γιάλτας του 1945, όταν ρωτήθηκε εάν η σημερινή τριμερής συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στην Σενζέν, παρουσιάζει ομοιότητες με την ιστορική συνάντηση των ηγετών των Συμμάχων, προς το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Τι κακό είχε η Διάσκεψη στην Γιάλτα; Τι το τόσο κακό είχε;», είπε ο Ρώσος πρόεδρος. «Στη Γιάλτα, η νίκη επί του ναζισμού κατοχυρώθηκε... Δεν θα με πείραζε – στην πραγματικότητα, θα το θεωρούσα σωστό – να κατοχυρωθεί και η νίκη επί του “νεοναζισμού”», τόνισε.

Υπενθυμίζεται ότι η Διάσκεψη της Γιάλτας έλαβε χώρα το 1945, μεταξύ των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Σοβιετικής Ένωσης, και θεσμοθέτησε σφαίρες επιρροής, έθεσε τις βάσεις για τη μεταπολεμική διεθνή τάξη και έγινε συνώνυμο των συμφωνιών των μεγάλων δυνάμεων που επιβάλλονται στις μικρότερες χώρες.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Διάσκεψη της Γιάλτας δημιούργησε τις συνθήκες «υπό τις οποίες ιδρύθηκε ο ΟΗΕ».

«Και για 80 χρόνια, χάρη σε αυτές τις συμφωνίες, ο κόσμος έχει ζήσει χωρίς μεγάλες παγκόσμιες αναταραχές. Υπήρξαν πολλές περιφερειακές συγκρούσεις, ναι, αλλά όχι παγκόσμιες. Τι κακό έχει αυτό;», τόνισε ο Πούτιν.

Στη συνέχεια, απάντησε στις φήμες ότι οι τρεις ηγέτες συναντήθηκαν στην Σενζέν για να «μοιράσουν τον κόσμο».

«Κανείς δεν μοίρασε τον κόσμο στη Γιάλτα. Απλώς αποτύπωσε σε κανόνες την πραγματικότητα που είχε αναδυθεί μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», ισχυρίστηκε.

«Και όσον αφορά τις σημερινές συγκρούσεις, οι πραγματικότητες επί τόπου θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές», κατέληξε ο Πούτιν, σε μια φράση που φαίνεται να αποτελεί σαφή αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η γέφυρα της Κριμαίας είναι «αμιγώς πολιτική υποδομή»

Συνεχίζοντας, ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε στην γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την κατεχόμενη Κριμαία, η οποία, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, δέχτηκε εκ νέου επίθεση πριν από τις τριμερείς συνομιλίες στην Σενζέν.

Σύμφωνα με το BBC, ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι είχε συζητήσει μια πιθανή κατάπαυση του πυρός σε διάφορες περιοχές που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο, αλλά μετά τις επανειλημμένες επιθέσεις στη γέφυρα, δεν θα πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις.

«Δεν χρησιμοποιούμε αυτή τη γέφυρα για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού ή στρατιωτικών εμπορευμάτων, ούτε καν για τη μεταφορά πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων», είπε ο Πούτιν. «Πρόκειται για καθαρά πολιτική υποδομή».

Όπως είπε ο Πούτιν, η Ρωσία θα «ανταποκριθεί» στις επιθέσεις, προειδοποιώντας ότι «τα αντίποινά μας θα είναι πολύ πιο οδυνηρά».

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