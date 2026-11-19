Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε δημόσια τον εκπρόσωπο Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, χαρακτηρίζοντας τη δουλειά του εξαιρετική κατά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη σύνοδο APEC στη Σενζέν.

Ο Πεσκόφ είναι μακροχρόνιος και έμπιστος συνεργάτης του Πούτιν, ενώ ο Τραμπ έχει αλλάξει έξι εκπροσώπους Τύπου του Λευκού Οίκου στις δύο θητείες του. Snapshot powered by AI

διαίτερη εντύπωση προκάλεσε η δημόσια αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ στον εκπρόσωπο Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, κατά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της APEC, στην κινεζική πόλη Σενζέν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν περιορίστηκε σε μια τυπική χειραψία με τον στενό συνεργάτη του Ρώσου ομολόγου του, αλλά φρόντισε να του αποδώσει δημόσια τα εύσημα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «κάνει εξαιρετική δουλειά».

Η φιλοφρόνηση έχει τη δική της σημειολογία, αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Πεσκόφ βρίσκεται στο πλευρό του Ρώσου προέδρου από το 2000 κι αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια ένα από τα πλέον σταθερά πρόσωπα στο πλευρό του Πούτιν. Είναι ο άνθρωπος που μεταφέρει προς τα έξω τη γραμμή του Κρεμλίνου, υπερασπίζεται τις επιλογές του Ρώσου προέδρου και είναι ουσιαστικά ένα από τα λίγα άτομα που εμπιστεύεται ο Ρώσος πρόεδρος.

Από την άλλη πλευρά, ο Τραμπ έχει αποκτήσει εντελώς διαφορετική σχέση με τους ανθρώπους που αναλαμβάνουν να εκπροσωπούν τον ίδιο και τον Λευκό Οίκο. Οι αλλαγές προσώπων στην επικοινωνιακή του ομάδα έχουν ταυτιστεί με την πολιτική του διαδρομή. Μια εικόνα που κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρουσα την εξύμνηση ενός ανθρώπου ο οποίος παραμένει επί σειρά ετών στην ίδια θέση, δίπλα στον Ρώσο πρόεδρο.

Οι έξι εκπρόσωποι του Τραμπ και οι συνεχείς αλλαγές

Η αντίθεση γίνεται ακόμη πιο χαρακτηριστική αν παρατηρήσει κανείς τη διαδρομή των προσώπων που έχουν περάσει από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου επί Τραμπ. Στην πρώτη του θητεία, από το 2017 έως το 2021, ο Αμερικανός πρόεδρος άλλαξε τέσσερις εκπροσώπους: τον Σον Σπάισερ, τη Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, τη Στέφανι Γκρίσαμ και την Κέιλι ΜακΕνάνι.

Στη δεύτερη θητεία του, η αρχή έγινε με την Καρολάιν Λέβιτ, η οποία αποχώρησε τον Αύγουστο του 2026, έπειτα από περίπου 19 μήνες στη θέση της. Τη διαδέχθηκε η Κέιτι Ζακαράια, η οποία, ωστόσο, άντεξε μόλις πέντε ημέρες, πριν απομακρυνθεί από το πόστο. Συνολικά, έξι πρόσωπα έχουν αναλάβει μέχρι σήμερα τον ρόλο του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου στις δύο θητείες του Τραμπ, με τη θέση να παραμένει κενή μετά την αποχώρηση της Ζαχαρία.

Η θερμή συνάντηση με τον Πούτιν

Σε ό,τι αφορά στη συνάντηση των δύο ηγετών, Τραμπ και Πούτιν αντάλλαξαν για ακόμη μία φορά θερμή χειραψία, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εκφράζει την αισιοδοξία του για την έκβαση των συνομιλιών.

«Σας ευχαριστώ πολύ. Ανυπομονούμε για τη συνάντησή μας. Διατηρούμε μια εξαιρετική σχέση εδώ και πολλά χρόνια. Γνωριζόμαστε καιρό και πιστεύω ότι από αυτό μπορούν να προκύψουν πολλά υπέροχα πράγματα - ή, τουλάχιστον, να ξεκινήσουν. Μάλιστα, πιστεύω ότι όντως θα προκύψουν. Όπως πιθανόν γνωρίζετε, θα ακολουθήσει και δεύτερη συνάντηση. Ας προχωρήσουμε, λοιπόν, σε αυτήν εδώ - είμαι βέβαιος ότι θα είναι εξαιρετική», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, σε μια χαλαρή στιγμή της συνάντησης, όταν ρωτήθηκε για τον Ρώσο πρόεδρο, ο Τραμπ απάντησε με χιούμορ: «Ποιος είναι; Είναι ο φίλος μου».

Από την πλευρά του, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσακόφ, αποκάλυψε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν τη σύγκρουση στην Ουκρανία, αλλά και ζητήματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, από ρωσικής πλευράς, ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο υπουργός Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ, ο Γιούρι Ουσακόφ και ο Κιρίλ Ντμίτριεφ. Από αμερικανικής πλευράς ήταν παρόντες, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

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