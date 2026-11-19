Snapshot Οι ηγέτες Τραμπ, Πούτιν και Σι φωτογραφήθηκαν μαζί στη σύνοδο της APEC στη Σεντζέν της Κίνας.

Η τριμερής συνάντηση των προέδρων ΗΠΑ, Ρωσίας και Κίνας ήταν προγραμματισμένη για τις 08:30 ώρα Ελλάδας.

Η ατζέντα της συνάντησης δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως.

Η συνάντηση παρακολουθείται στενά από την Ουκρανία, τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και την Ταϊβάν λόγω ανησυχιών για πιθανές συμφωνίες χωρίς τη συμμετοχή τους. Snapshot powered by AI

Στην καθιερωμένη ομαδική φωτογραφία της συνόδου της APEC στη Σεντζέν της νότιας Κίνας συμμετείχαν σήμερα το πρωί ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ, μαζί με τους υπόλοιπους ηγέτες των χωρών της Ασίας και του Ειρηνικού.

Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν από την πρώτη τριμερή συνάντηση των προέδρων ΗΠΑ, Ρωσίας και Κίνας, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 08:30 ώρα Ελλάδας.

Παρότι η ατζέντα δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως, η συνάντηση παρακολουθείται με ιδιαίτερη προσοχή από την Ουκρανία, τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και την Ταϊβάν. Η βασική ανησυχία είναι μήπως οι τρεις ηγέτες προχωρήσουν σε συμφωνίες για ζητήματα που αφορούν άμεσα τις συγκεκριμένες πλευρές, χωρίς τη συμμετοχή τους στις διαπραγματεύσεις.

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