Snapshot Ο Άκης Αποστολίδης, διευθυντής φωτογραφίας και κινηματογραφιστής, πέθανε, προκαλώντας θλίψη στον χώρο της τηλεόρασης και του κινηματογράφου.

Η τελετή αποχαιρετισμού θα γίνει την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στη Βίλλα Στέλλα στο Ηράκλειο Αττικής και στη συνέχεια στη Ριτσώνα.

Είχε συμβάλει σημαντικά στην ελληνική τηλεόραση μέσω σειρών όπως οι «Περί Ανέμων και Υδάτων», «Κλινική Περίπτωση», «Το Σπίτι της Έμμας» και «Της Αγάπης Μαχαιριάς».

Συμμετείχε και στον κινηματογράφο, αναλαμβάνοντας βοηθός διευθυντή φωτογραφίας στην ταινία «Πέτρινα Χρόνια» του Παντελή Βούλγαρη.

Η δουλειά του επικεντρώθηκε στον φωτισμό, τη σύνθεση πλάνων και τη δημιουργία οπτικής ατμόσφαιρας, στοιχεία καθοριστικά για την αφήγηση στην οπτικοακουστική παραγωγή. Snapshot powered by AI

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο προκαλεί η είδηση του θανάτου του Άκη Αποστολίδη, ενός ανθρώπου που αφιέρωσε μεγάλο μέρος της επαγγελματικής του διαδρομής στην ελληνική τηλεόραση και τον κινηματογράφο, προσφέροντας το δημιουργικό του έργο πίσω από τις κάμερες.

Ο Άκης Αποστολίδης υπήρξε διευθυντής φωτογραφίας και κινηματογραφιστής, έχοντας συμμετάσχει σε παραγωγές που γνώρισαν επιτυχία και αγαπήθηκαν από το τηλεοπτικό κοινό.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο σκηνοθέτης Κώστας Κωστόπουλος, μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ανακοινώνοντας παράλληλα τις λεπτομέρειες για τον τελευταίο αποχαιρετισμό.

Το αντίο του Κώστα Κωστόπουλου

Με μια λιτή ανάρτηση, ο Κώστας Κωστόπουλος αποχαιρέτησε τον Άκη Αποστολίδη, ενημερώνοντας φίλους και συνεργάτες για την τελετή που θα πραγματοποιηθεί στη μνήμη του.

«Αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας Άκη Αποστολίδη την Τρίτη 10:30 στην “Βίλλα Στέλλα” στο Ηράκλειο και μετά 13:00 στη Ριτσώνα», έγραψε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αποχαιρετισμός θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, στις 10:30 το πρωί, στη Βίλλα Στέλλα στο Ηράκλειο Αττικής, ενώ στις 13:00 θα ακολουθήσει η τελετή στη Ριτσώνα.

Η πορεία του στην ελληνική τηλεόραση

Ο Άκης Αποστολίδης είχε διαγράψει μια πολυετή διαδρομή στον χώρο της οπτικοακουστικής παραγωγής, συμβάλλοντας στη φωτογραφία και στην κινηματογράφηση αγαπημένων τηλεοπτικών σειρών.

Ανάμεσα στις παραγωγές με τις οποίες είχε συνδεθεί επαγγελματικά συγκαταλέγονται οι «Περί Ανέμων και Υδάτων», «Κλινική Περίπτωση», «Το Σπίτι της Έμμας» και «Της Αγάπης Μαχαιριάς».

Η επαγγελματική του δραστηριότητα δεν περιορίστηκε στη μικρή οθόνη, καθώς είχε εργαστεί και στον κινηματογράφο.

Μεταξύ άλλων, είχε συμμετάσχει στην ταινία «Πέτρινα Χρόνια» του Παντελή Βούλγαρη, αναλαμβάνοντας καθήκοντα βοηθού διευθυντή φωτογραφίας.

Μέσα από τη δουλειά του υπηρέτησε έναν από τους σημαντικότερους τομείς της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής δημιουργίας, όπου ο φωτισμός, η σύνθεση των πλάνων και η οπτική ατμόσφαιρα συμβάλλουν καθοριστικά στην αφήγηση μιας ιστορίας.

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