Κατασκεύασαν σήραγγα 4,5 χιλιομέτρων κάτω από τη Διώρυγα του Παναμά - Έφτασαν σε βάθος 65 μέτρων
Ένα εντυπωσιακό έργο υποδομής ολοκληρώθηκε στον Παναμά, με μια σιδηροδρομική σήραγγα να περνά κάτω από μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες διόδους του κόσμου
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Ένα σημαντικό κατασκευαστικό επίτευγμα ολοκληρώθηκε στον Παναμά, καθώς ένα γιγαντιαίο μηχάνημα διάνοιξης σηράγγων κατάφερε να περάσει κάτω από τη Διώρυγα της χώρας, ολοκληρώνοντας την εκσκαφή μιας υπόγειας διαδρομής μήκους 4,5 χιλιομέτρων.
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