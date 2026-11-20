Ένα σημαντικό κατασκευαστικό επίτευγμα ολοκληρώθηκε στον Παναμά, καθώς ένα γιγαντιαίο μηχάνημα διάνοιξης σηράγγων κατάφερε να περάσει κάτω από τη Διώρυγα της χώρας, ολοκληρώνοντας την εκσκαφή μιας υπόγειας διαδρομής μήκους 4,5 χιλιομέτρων.

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