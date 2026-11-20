Snapshot Περισσότεροι από 200.000 θαλάσσιοι ίπποι συγκεντρώνονται κάθε φθινόπωρο κοντά στο Point Lay της Αλάσκας λόγω της τήξης του θαλάσσιου πάγου εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Ο θαλάσσιος πάγος, που αποτελεί κρίσιμο βιότοπο για τους θαλάσσιους ίππους, λιώνει, αναγκάζοντάς τους να αναζητούν καταφύγιο στη στεριά, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο μαζικών θανάτων λόγω στρες και τραυματισμών.

Το Conservation Fund υπέγραψε συμφωνία με την Cully Corporation για την προστασία σχεδόν 50.000 στρεμμάτων ως μόνιμο καταφύγιο για τους θαλάσσιους ίππους, περιορίζοντας τις ανθρώπινες δραστηριότητες στην περιοχή.

Η προστασία της περιοχής στοχεύει στη μείωση των ενοχλήσεων από εμπορικές δραστηριότητες και τουρισμό, διασφαλίζοντας παράλληλα την πρόσβαση των ντόπιων σε φυσικούς και οικονομικούς πόρους.

Η αύξηση του πληθυσμού στη στεριά δείχνει την προσαρμογή του είδους στην αλλαγή περιβάλλοντος, αλλά δεν υποκαθιστά πλήρως τον χαμένο βιότοπο του θαλάσσιου πάγου, που παραμένει απειλή για την επιβίωσή τους. Snapshot powered by AI

Κάθε φθινόπωρο, περισσότεροι από 200.000 θαλάσσιοι ίπποι του Ειρηνικού συγκεντρώνονται σε ένα μικρό κομμάτι γης, κοντά στο χωριό Point Lay στην πολιτεία της Αλάσκα.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο θέαμα, αφού τα θηλαστικά δεν αφήνουν ούτε ένα εκατοστό απόσταση μεταξύ τους, σχηματίζοντας μία καφέ-ροζ μάζα με λευκούς κυνόδοντες. Ο θόρυβος που προκαλούν είναι εκκωφαντικός και η μυρωδιά αφόρητη.

«Είναι αυτή η κακοφωνία της ζωής… είναι συγκλονιστική για τις αισθήσεις», δήλωσε ο Τζον Ρος στο CNN, διευθυντής της πολιτείας της Αλάσκας στο Conservation Fund, έναν περιβαλλοντικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό. «Υπάρχει πολλή ενέργεια· υπάρχουν ζώα που παίζουν στα κύματα.»

Αυτό το θέαμα μπορεί να φαίνεται εντυπωσιακό και χαρούμενο, αλλά στην πραγματικότητα αποδεικνύει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην επιβίωση των πιο ευάλωτων ειδών που ζουν σε ψυχρά περιβάλλοντα. Εδώ και δύο δεκαετίες, ο θαλάσσιος πάγος από τον οποίο εξαρτώνται τα θηλαστικά λιώνει με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να αναζητήσουν καταφύγιο σε αυτό το κομμάτι γης.

«Αυτό είναι ένα παράδειγμα ζώων που ανταποκρίνονται στην αλλαγή, αλλά δεν σημαίνει ότι η ξηρά μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως τον βιότοπο που χάνουν», δήλωσε η Τσέλσι Κοχ, θαλάσσια επιστήμονας στο American University.

Συμφωνία για την προστασία των περιοχών

Ο οργανισμός Conservation Fund ανακοίνωσε πως υπέγραψε συμφωνία με την εταιρεία για τα Αυτόχθονα Χωριά της Αλάσκας, Cully Corporation, η οποία εξασφαλίζει σχεδόν 50.000 στρέμματα γης ως μόνιμο καταφύγιο για τους θαλάσσιους ίππους, με σκοπό την προστασία τους από ανθρώπινες δραστηριότητες.

«Τα μεγάλα ζώα χρειάζονται ακόμη μεγαλύτερους φυσικούς χώρους για να ευδοκιμήσουν και η θαλάσσια φώκια του Ειρηνικού δεν αποτελεί εξαίρεση», δήλωσε ο Larry Selzer, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του The Conservation Fund. Αυτό το μοντέλο διατήρησης αποτελεί «πραγματικά ισχυρό εργαλείο», πρόσθεσε, διότι τους επιτρέπει να συνεργάζονται με τον ιδιοκτήτη της γης ώστε να διασφαλίζουν ότι η γη μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται για οικονομικούς σκοπούς, προστατεύοντας παράλληλα κρίσιμους βιότοπους άγριας ζωής.

Ο πληθυσμός των θαλάσσιων ίππων του Ειρηνικού παραμένει σχετικά σταθερός, αλλά αντιμετωπίζει μια «νέα κανονικότητα» που χαρακτηρίζεται από την εξαφάνιση του θαλάσσιου πάγου, κάτι που αποτελεί απειλή, δήλωσε ο Άντονι Φίσμπαχ, βιολόγος άγριας ζωής στην Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

Η απειλή στην επιβίωση του είδους

Οι θαλάσσιοι ίπποι χρησιμοποιούν τον αρκτικό πάγο για να ξεκουράζονται κοντά στις περιοχές όπου τρέφονται, να γεννούν και να θηλάζουν τα μικρά τους. Όμως με το λιώσιμο των πάγων, αναγκάζονται να καταφεύγουν περισσότερο στη στεριά, αφού οι πάγοι που διατηρούνται βρίσκονται σε πολύ βαθιά νερά για να μπορέσουν να τραφούν.

Από το 2007 το Poin Lay ξεκίνησε να υποδέχεται μερικές χιλιάδες θηλυκά με τα μικρά τους, όμως πλέον ο αριθμός που συγκεντρώνεται σε αυτό το σημείο έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Πλέον, περισσότερα από 200.000 θηλαστικά συγκεντρώνονται εκεί, σημειώνοντας τον μεγαλύτερο αριθμό πληθυσμού στην περιοχή.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι αυτή η συνήθεια είναι θετική γιατί αποδεικνύει ότι το είδος μπορεί να προσαρμόζεται, ωστόσο μπορεί να οδηγήσει και σε μαζικούς θανάτους, καθώς οι θαλάσσιοι ίπποι τρομάζουν εύκολα και το συγκεκριμένο σημείο έχει συχνούς θορύβους.

Αεροπλάνα που πετάνε χαμηλά, εμπορικά πλοία, ακόμα και τουριστικά σκάφη που θέλουν να πλησιάσουν τα ζώα, τα οδηγούν σε απότομες κινήσεις, ενώ το τεράστιο βάρος τους, που φτάνει έως και τους δύο τόνους, μπορεί να έχει τραγικά αποτελέσματα. «Υπάρχουν μαζικά περιστατικά θανάτου όπου τα νεαρά ζώα συνθλίβονται και σκοτώνονται κατά εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες», δήλωσε ο Τζον Ρος.

Το Πόιντ Λέι βρίσκεται επίσης στην άκρη του Εθνικού Αποθέματος Πετρελαίου στην Αλάσκα, μια περιοχή στο στόχαστρο της ανάπτυξης πόρων, συμπεριλαμβανομένων των ορυκτών καυσίμων.

Η νέα συμφωνία στοχεύει στον περιορισμό των ενοχλήσεων από εμπορικές δραστηριότητες και τον τουρισμό, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι κάτοικοι έχουν πρόσβαση στους φυσικούς πόρους που χρειάζονται για να καλύψουν τις ανάγκες τους, καθώς και σε οικονομικούς πόρους, ώστε να μην αναγκάζονται να πουλήσουν γη για ανάπτυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Καθώς ο θαλάσσιος πάγος συνεχίζει την καθοδική του πορεία, ο Ρος ελπίζει ότι αυτό το νέο καταφύγιο θα δώσει στους θαλάσσιους ίππους μια ευκαιρία να πολεμήσουν. «Η ζημιά έχει γίνει και αυτή είναι η προσαρμογή σε πραγματικό χρόνο», είπε. «Αυτό επιλέγουμε να κάνουμε γι' αυτό για να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα ζώα μπορούν να επιβιώσουν».

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