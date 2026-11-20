Snapshot Η Ευρώπη αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υπογεννητικότητας και γήρανσης του πληθυσμού, με αυξανόμενο ποσοστό ατόμων άνω των 65 ετών.

Το 2010 η Ελλάδα βρέθηκε στην 4η θέση με περίπου 19% πληθυσμό άνω των 65 ετών, φτάνοντας το 22,3% το 2020.

Για το 2025 αναφέρεται ότι το 24,4% του ελληνικού πληθυσμού ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω, με μεγαλύτερο ποσοστό στις γυναίκες (26,9%) από τους άνδρες (21,8%).

Η Ευρώπη έχει τους μεγαλύτερους πληθυσμούς ηλικιωμένων παγκοσμίως. Snapshot powered by AI

Ενώ το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται στην πλειοψηφία των χωρών του πλανήτη, η μείωση των γεννήσεων έχει οδηγήσει σε χώρες με ολοένα και γηραιότερο πληθυσμό. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα υπογεννητικότητας - εξαιτίας του οποίου χαρακτηρίζεται η «Γηραιά Ήπειρος».

Πώς, όμως, έχει μεταβληθεί με την πάροδο των χρόνων το ποσοστό των χωρών που έχουν τον μεγαλύτερο πληθυσμό ατόμων 65 ετών και άνω;

Όπως δείχνουν στοιχεία από ορισμένες χώρες που συγκέντρωσε η σελίδα Global Statistics - και βασίζονται κυρίως δεδομένα του ΟΗΕ - το 1960 η Αυστρία ήταν η ευρωπαϊκή χώρα με τους περισσότερους ηλικιωμένους ανθρώπους στη συγκεκριμένη κατάταξη – με ποσοστό 12,5%.

Ακολουθεί το Βέλγιο, με 11,9%, η Σουηδία με 11,7% και η Βρετανία με 11,5%, ενώ η Ελλάδα δεν βρίσκεται καν στην 20αδα.

Τα δεδομένα αλλάζουν δραματικά 30 χρόνια μετά, καθώς το 1990, το 17,7% του πληθυσμού της Σουηδίας ήταν άνω των 65 ετών. Ακολουθούν η Νορβηγία, η Βρετανία, η Δανία και η Ιταλία, ενώ η Ελλάδα εκείνο το έτος μπαίνει στην 11η θέση με ποσοστό 13, 6%.

Εν τω μεταξύ, 20 χρόνια μετά, δηλαδή το έτος 2010, η Ελλάδα «σκαρφαλώνει» στην 4η θέση, έχοντας ποσοστό περίπου 19% όσον αφορά στον πληθυσμό ατόμων άνω των 65 ετών.

Αν και το 2020, η χώρα μας «έπεσε» στην 5η θέση της κατάταξης, το ποσοστό της ανέβηκε στο 22,3%.

Πληθυσμιακά, αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 2,4 εκατομμύρια εκ του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας, σύμφωνα με στοιχεία του 2020.

Τι δείχνουν τα πρόσφατα στοιχεία

Την ίδια στιγμή, στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας σχετικά με το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 65 ετών και άνω για κάθε χώρα το 2025 – επίσης βασισμένα σε δεδομένα του ΟΗΕ – επίσης κατατάσσουν την Ελλάδα ως μία από τις χώρες με τους περισσότερους ανθρώπους ηλικίας 65 ετών και άνω.

Στην Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στην 4η θέση της κατάταξης, το 24,4% του πληθυσμού το 2025 είναι ηλικίας 65 ετών και άνω.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει πως, ενώ το ποσοστό του ανδρικού πληθυσμού ηλικίας 65 ετών και άνω είναι 21,8%, το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών είναι 26,9%.

Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν τον υψηλότερο αριθμό ηλικιωμένων κατά κεφαλήν, με την Ιαπωνϊα να είναι η μοναδική μη ευρωπαϊκή χώρα στην πρώτη 25άδα. Το Μονακό βρίσκεται στην πρώτη θέση με ποσοστό 30,6%.

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