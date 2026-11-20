Snapshot Αποφυλακίστηκε με κατ’ οίκον περιορισμό και ηλεκτρονικό βραχιολάκι ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο.

Η δίκη του αναμένεται να οριστεί εντός του 2027 και ο 41χρονος θα παραμείνει υπό περιορισμό μέχρι τότε.

Ο κατηγορούμενος μπορεί να μετακινείται μόνο από τις 7 π.μ. έως τις 7 μ.μ., σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από την κατοικία του.

Ο 41χρονος μεταφέρθηκε από τις φυλακές της Χίου στη Σύρο για να εκτίσει τον κατ’ οίκον περιορισμό. Snapshot powered by AI

Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο, η οποία είχε σημειωθεί το περασμένο καλοκαίρι, έπειτα από απόφαση της αρμόδιας ανακρίτριας.

Το αίτημα αποφυλάκισης που υπέβαλε ο 41χρονος έγινε δεκτό και πλέον θα παραμείνει εκτός φυλακής, υπό καθεστώς κατ’ οίκον περιορισμού και ηλεκτρονικής επιτήρησης, τουλάχιστον μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό. Η δίκη αναμένεται να προσδιοριστεί εντός του 2027.

Σύμφωνα με το cyclades24, ο 41χρονος μεταφέρθηκε από τις φυλακές της Χίου, όπου κρατούνταν τους τελευταίους μήνες, στην Αττική και στη συνέχεια οδηγήθηκε φρουρούμενος στο λιμάνι του Πειραιά, προκειμένου να επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό τη Σύρο.

Τον υποδέχθηκαν συγγενείς και φίλοι στο λιμάνι

Έφτασε στο λιμάνι της Ερμούπολης νωρίς το βράδυ της Πέμπτης, ώστε να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να οδηγηθεί στην κατοικία όπου θα εκτίσει τον κατ’ οίκον περιορισμό.

Παρά το γεγονός ότι είχε ζητήσει να μην τον περιμένουν στο λιμάνι συγγενείς και φίλοι, κατά την άφιξή του συγκεντρώθηκαν περίπου 30 με 40 άτομα από το οικείο περιβάλλον του.

Το ηλεκτρονικό «βραχιολάκι» και οι περιορισμοί στις μετακινήσεις

Με βάση τους όρους που επιβλήθηκαν, ο 41χρονος δεν θα επιστρέψει σε σωφρονιστικό κατάστημα, αλλά θα παραμένει σε συγκεκριμένη κατοικία, φορώντας συσκευή ηλεκτρονικής επιτήρησης («βραχιολάκι»), μέσω της οποίας θα ελέγχεται η τήρηση των περιορισμών.

Παράλληλα, έχει οριστεί συγκεκριμένο πλαίσιο για τις μετακινήσεις του εκτός κατοικίας. Ειδικότερα, θα μπορεί να κυκλοφορεί καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, αποκλειστικά σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από την κατοικία του.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για την υπόθεση

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν η απόφαση αποφυλάκισης συνδέεται με την πορεία των ερευνών για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας, καθώς η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.

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