Σύρος: Νέες μαρτυρίες για τη δολοφονία της διασώστριας - «Κάποιο πρόβλημα υπήρχε από παλιά»

Η διασώστρια είχε πει σε φίλη της ότι χωρίζει και εξαιτίας του 41χρονου και της γυναίκας του

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Σύρος: Νέες μαρτυρίες για τη δολοφονία της διασώστριας - «Κάποιο πρόβλημα υπήρχε από παλιά»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η διασώστρια γνώριζε τον κατηγορούμενο και είχε εκφράσει αρνητικά σχόλια για εκείνον και τη σύζυγό του πριν από δύο χρόνια, αναφέροντας ότι σχετίζονται με το διαζύγιό της.
  • Στενοί συγγενείς επιβεβαιώνουν ότι η 41χρονη ήθελε να προειδοποιήσει τον κατηγορούμενο για ενοχλήσεις σε άτομο από τον κύκλο της.
  • Η διασώστρια έφτασε στο σπίτι με καλυμμένα χαρακτηριστικά και κρατώντας μαχαίρι, ενώ κατά τη διάρκεια της επίθεσης ο κατηγορούμενος την τραυμάτισε σοβαρά.
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Νέες μαρτυρίες έρχονται στο φως για την υπόθεση της δολοφονίας της διασώστριας στην Άνω Σύρο, με άτομα από το περιβάλλον της γυναίκας να υποστηρίζουν ότι θύμα και θύτης γνωρίζονταν και είχαν προηγούμενα από παλιά.

Μιλώντας στην εκπομπή «Live News» του MEGA, στενή φίλη της 42χρονης Ευαγγελίας, ανέφερε πως η διασώστρια όχι μόνο γνώριζε τον κατηγορούμενο για τη δολοφονία της, αλλά την είχε ακούσει να αναφέρεται σε εκείνον και τη σύζυγό του, πριν από περίπου δύο χρόνια, καταλογίζοντάς τους ευθύνες για το διαζύγιό της.

«Εμένα δύο χρόνια πριν, πριν χωρίσουν (σ.σ. με τον πρώη σύζυγό της), μου είχε πει ότι ‘ένας παραπάνω λόγος που χωρίζω είναι και αυτό το ζευγαράκι. Γιατί αυτός συνεχίζει να τους μιλάει και εγώ δε θέλω να έχουμε καμία επαφή, γιατί είναι το πιο σιχαμένο ζευγάρι που υπάρχει’. Παραπάνω κάτι δεν είπε. Λέω γιατί ξέρω γω; Λέει ‘άστο καλύτερα’. Έτσι μου είπε. Αλλά πιο σιχαμένο ζευγάρι δεν υπάρχει», είπε η φίλη της διασώστριας.

Και συμπλήρωσε: «Κάποιο πρόβλημα υπήρχε από παλιά. Να φανταστείτε για κανέναν άλλον δεν έχει πει τέτοια άσχημα λόγια». Η φίλη της Ευαγγελίας, ωστόσο, δεν έμαθε ποτέ τον ακριβή λόγο για τον οποίο η διασώστρια είχε εκφραστεί με εκείνον τον τρόπο.

Σε αυτά που είπε η φίλη της διασώστριας, έρχονται να προστεθούν οι ισχυρισμοί στενών συγγενών της δολοφονημένης Ευαγγελίας. Επαναλαμβάνουν πως η 42χρονη είχε μάθει το τελευταίο διάστημα πως ο κατηγορούμενος είχε ενοχλήσει άτομο από το στενό της κύκλο και ήθελε με την επίσκεψή της εκείνο το απόγευμα να τον προειδοποιήσει.

Οι τελευταίες στιγμές της 42χρονης

Σε κάθε περίπτωση η διασώστρια έφτασε στο σπίτι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της και μπήκε με ένα μαχαίρι στα χέρια της. Λίγα δευτερόλεπτα μετά βγήκε τρέχοντας από την οικία του ζευγαριού, με τον 41χρονο να τρέχει πίσω της.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο κατηγορούμενος πέτυχε με μια γλάστρα τη γυναίκα και την έριξε στο έδαφος. Στη συνέχεια, όπως αποκαλύπτει στην ίδια εκπομπή αυτόπτης μάρτυρας, της έβγαλε τη μάσκα και είδε το πρόσωπό της.

«Είχε αίματα στο στήθος του επειδή ήταν ξαπλωμένος από πάνω της, μάλλον πάνω στο τραύμα της από το μαχαίρι. Μετά εκείνη έκανε ‘Αχ’ και λέω ‘Α, κορίτσι είναι;’. Και μετά τότε, τότε ήταν που σήκωσε τη, τη μάσκα και είδαμε, εντάξει, είναι κορίτσι. Νομίζω ότι, ήξερε ποια ήταν. Έβγαζε τη μάσκα και μετά της σήκωνε την μπλούζα από πίσω. Ήθελε να δει το τραύμα από το μαχαίρι», είπε ο μάρτυρας.

Η Ευαγγελία κατέρρευσε μέσα σε μια λίμνη αίματος και ο αυτόπτης μάρτυρας θυμάται τις αντιδράσεις του κατηγορούμενου. «Άκουσα εκείνον τον, τον στεναγμό, την, την τελευταία πνοή. Την άφησε, την άφησε και σηκώθηκε και του είπα, ‘Ε, πρόσεχε, πρόσεχέ την. Μπορεί, μπορεί να έχει πάρει ναρκωτικά. Μπορεί να συνέλθει’. Και με κοιτούσε σαν να ήταν… τα μάτια του ήταν, είχε μεγάλα μάτια. Ήταν γεμάτος αδρεναλίνη. Και νομίζω ότι δεν συνειδητοποιούσε πραγματικά ότι ήμουν εκεί. Δηλαδή, με είδε, αλλά δεν μου απάντησε».

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