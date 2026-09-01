Έγκλημα στη Σύρο: «Ήθελε να της κλείσει το στόμα», λέει ο πατέρας της διασώστριας

Snapshot Ο πατέρας της δολοφονημένης διασώστριας υποστηρίζει ότι ο 42χρονος κατηγορούμενος ήθελε να κλείσει το στόμα της.

Ο πατέρας εκφράζει την άποψη ότι το έγκλημα ήταν επίθεση και όχι άμυνα, ενώ αναφέρει ότι η 41χρονη βρέθηκε στο σπίτι πιθανώς λόγω σχέσεων των παιδιών τους.

Η νονά του κατηγορούμενου επιμένει στην αθωότητά του, υποστηρίζοντας ότι αντέδρασε επειδή η άτυχη γυναίκα πήγε στο σπίτι κρατώντας μαχαίρι και με καλυμμένα χαρακτηριστικά. Snapshot powered by AI

Νέα τροπή στην υπόθεση της δολοφονίας της διασώστριας στην Άνω Σύρο, δίνει ο πατέρας του θύματος, τονίζοντας ότι ο 42χρονος κατηγορούμενος «ήθελε να κλείσει το στόμα» του παιδιού του, ενώ ισχυρίζεται πως το παιδί της νεκρής φοβόταν τον δράστη.

«1000% δεν είναι άμυνα. Είναι επίθεση και ήθελε να της κλείσει το στόμα. Κάτι ήξερε το παιδί μου» είπε χαρακτηριστικά, ο Ανδρέας Ζαγοριανός, μιλώντας στο Mega και στην εκπομπή «Live News». Όπως ισχυρίστηκε, στο βίντεο από τη στιγμή που κυνηγάει και μαχαιρώνει την κόρη του «ακούγεται να λέει τώρα μωρή κ*** θα σε τελειώσω».

Τα ερωτήματα ωστόσο γύρω από το γιατί η 41χρονη βρέθηκε στο σπίτι των κατηγορουμένων και ποια ήταν η μεταξύ τους σχέση παραμένουν αναπάντητα. Για την παρουσία της εκεί, δεν μπόρεσε να βρει εξήγηση ούτε ο πατέρας της διασώστριας, ο οποίος εκτίμησε ότι κάτι μπορεί να είχε γίνει με τα παιδιά τους, που έκαναν παρέα.

«Κάποιο παιδί ίσως να πείραξε, μάλλον την εγγονή μου, εκείνη έκανε παρέα με τις κόρες του. Τελευταία έλεγε το παιδί ότι τον φοβάται. (...) Δεν μπορούμε να πούμε γιατί τον φοβόταν, ο ψυχολόγος θα το ανακαλύψει» είπε στο ίδιο πλαίσιο.

Τέλος, ο ίδιος διέψευσε πως η κόρη του βρισκόταν στη Σύρο κατά τη διάρκεια της κλοπής που είχε γίνει στο σπίτι του ζευγαριού λίγο διάστημα πριν από τον φόνο.

«Έπεσα από τα σύννεφα»

Από πλευράς της, η νονά του άνδρα επιμένει στην αθωότητά του και μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ανέφερε πως εκείνος έδρασε ορθώς καθώς η νοσηλεύτρια, κρατώντας μαχαίρι και με καλυμμένα χαρακτηριστικά, πήγε στο σπίτι του, ενώ τον είχαν ληστέψει λίγες μέρες πριν.

«Ήταν το καλύτερο παιδί εδώ της γειτονιάς. Οικογενειάρχης και στη δουλειά του. Ήταν εργολάβος. Όλοι τον ζητούσαν γιατί ήταν από τους καλύτερους εργολάβους», είπε, προσθέτοντας: «Εγώ έπεσα από τα σύννεφα γιατί θεωρώ ότι είναι άδικο για αυτό το πράγμα. Είναι άδικο να πάει τώρα κάποιος στο σπίτι του και να τον φέρει σε αυτήν την κατάσταση». «Ξαφνιάστηκε το παιδί. Δεύτερη φορά μέσα σε δέκα μέρες. Ποιος, ποιος δε θα αντιδρούσε μέρα μεσημέρι; Ποιος δε θα αντιδρούσε;», πρόσθεσε στη συνέχεια.

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