Έγκλημα στη Σύρο: Νέες αποκαλύψεις και μαρτυρίες - «Την μαχαίρωσε στον πνεύμονα, ήξερε τι έκανε»

«Το φονικό έγινε έξω από το σπίτι με μίσος. Της πετάει καρέκλα, μια γλάστρα και την μαχαιρώνει πισώπλατα ο άνανδρος κάτω από τον στηθόδεσμο εκεί που είναι πνεύμονας. Ήξερε τι ήθελε να κάνει, να της κλείσει το στόμα», ανέφερε ο πατέρας της 

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Έγκλημα στη Σύρο: Νέες αποκαλύψεις και μαρτυρίες - «Την μαχαίρωσε στον πνεύμονα, ήξερε τι έκανε»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σύμφωνα με το βούλευμα το φονικό στη Σύρο συνέβη έξω από το σπίτι
  • Ο δράστης σύμφωνα με τον πατέρα του θύματος φέρεται να ήξερε τι έκανε και να επιχείρησε να "κλείσει το στόμα" της διασώστριας με το μαχαίρι.
  • Αναφέρθηκε επίσης ότι βρέθηκαν στο σπίτι του δράστη οπλοστάσιο, χρήματα και κάμερες ασφαλείας με διαγραμμένο υλικό
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Νέα στοιχεία και αποκαλυπτικές μαρτυρίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το έγκλημα στη Σύρο με θύμα μια 41χρονη διασώστρια.

Το βούλευμα των Πλημμελειοδικών αναφέρει ότι το θανατηφόρο χτύπημα δόθηκε εκτός σπιτιού. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τη χτύπησε με μαχαίρι μόνο μέσα στο διαμέρισμα.

«Πείραξαν κάποιον από την οικογένειά της», είπε στο Mega φίλος του θύματος. «Η γυναίκα του ξέρει κάτι και δεν μιλάει». «Της φώναζε “μωρή” άρα ήξερε ότι ήταν γυναίκα», πρόσθεσε ο ίδιος.

Σημειώνεται ότι τα παιδιά των δύο οικογενειών έπαιζαν μαζί.

«Είχε συμβεί μια διάρρηξη και ήταν ανήσυχος», είπε για τον άνδρα ο τέως κοινοτάρχης Σύρου, Πέτρος Ραουζαίος

Τι είπαν ο πατέρας και η μητέρα της διασώστριας

Στο Mega μίλησαν η μητέρα και ο πατέρας της διασώστριας.

«Για τρείς μέρες δεν μπορούσα να κοιμηθώ, ξυπνούσα το βράδυ και χτυπιόμουν. Έβλεπα το ίδιο όνειρο. Εφιάλτης. Μου είπε πάω σε μια δουλειά δεν θα αργήσω. Δεν την είδα τρομαγμένη, δεν φαντάστηκα ότι θα κάνει κάτι κακό», είπε η μητέρα της.

«Εξήγηση δεν έχω, απλά είχε ακουστεί ότι είχε πειράξει κάποιο παιδί. Το μικρό έλεγε ότι αυτόν τον τύπο τον φοβάμαι. Γιατί το έλεγε δεν το ξέρουμε. Δεν είμαστε ψυχολόγοι για να αποσπάσουμε πληροφορία από το παιδί. Αλλά πρέπει να υπήρχε λόγος που πήγε εκεί. Το παιδί μου είχε τις καλύτερες συστάσεις», ανέφερε από την πλευρά του ο πατέρας του θύματος.

«Το φονικό έγινε έξω από το σπίτι με μίσος. Της πετάει καρέκλα, μια γλάστρα και την μαχαιρώνει πισώπλατα ο άνανδρος κάτω από τον στηθόδεσμο εκεί που είναι πνεύμονας. Ήξερε τι ήθελε να κάνει, να της κλείσει το στόμα», πρόσθεσε ο πατέρας.

«Βρέθηκαν στο σπίτι του οπλοστάσιο, 13.000 ευρώ και κάμερες ασφαλείας από τις οποίες έβγαλε τις κάρτες μνήμης (σ.σ. για να μην φανεί το υλικό)», υποστηρίζει ο πατέρας του θύματος.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της διασώστριας στη Σύρο προκαλεί σοκ, καθώς αποτυπώνεται καρέ καρέ το πώς έγινε η εισβολή της 41χρονης στο σπίτι του ζευγαριού δευτερόλεπτα πριν πέσει νεκρή.

Στο νέο βίντεο, που παρουσίασε τo OPEN, φαίνεται η 41χρονη να χτυπάει το κουδούνι με ένα κουζινομάχαιρο παρατεταμένο ενώ φαίνεται ξεκάθαρα να αφήνει ένα σακίδιο πριν προχωρήσει στην εισβολή στο σπίτι.

Δευτερόλεπτα αργότερα ακούγονται κραυγές μέσα από το σπίτι, με τη διασώστρια να τρέπεται σε φυγή και τον 41χρονο άνδρα να την καταδιώκει αφού πρώτα της πετάξει μια καρέκλα. Την ίδια ώρα, η σύζυγός του βγαίνει από το σπίτι φωνάζοντας βοήθεια.

Οι Αρχές εντόπισαν μέσα στον σάκο της δολοφονημένης διασώστριας μαχαίρι, αεροβόλο και μια σακούλα. Τα ευρήματα αξιολογούνται ενώ το ζευγάρι επιμένει στο σενάριο της ληστείας.

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