Έγκλημα στη Σύρο: Νέο βίντεο από τη δολοφονία της διασώστριας - Οι ανατριχιαστικές κραυγές

Σοκάρουν τα ουρλιαχτά μέσα από το σπίτι κατά την εισβολή της διασώστριας

Δημήτρης Δρίζος

Έγκλημα στη Σύρο: Νέο βίντεο από τη δολοφονία της διασώστριας - Οι ανατριχιαστικές κραυγές
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
3'
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  • Ένα νέο βίντεο δείχνει τη 41χρονη διασώστρια να εισβάλλει στο σπίτι του ζευγαριού στη Σύρο πριν δολοφονηθεί.
  • Η διασώστρια καταδιώκεται από τον 41χρονο άνδρα, ενώ η σύζυγός του ζητά βοήθεια, και μέσα στον σάκο της βρέθηκαν μαχαίρι, αεροβόλο και σακούλα.
  • Οι Αρχές αμφισβητούν το σενάριο της ληστείας, εξετάζοντας αντιφάσεις στην κατάθεση του 41χρονου και την απουσία αίματος στη διαδρομή της διασώστριας.
  • Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με έμφαση στα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων.
  • Ο 41χρονος κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι χτύπησε για να προστατεύσει τη σύζυγό του και το σπίτι, και βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό εν αναμονή δικαστικής απόφασης.
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Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της διασώστριας στη Σύρο προκαλεί σοκ, καθώς αποτυπώνεται καρέ καρέ το πώς έγινε η εισβολή της 41χρονης στο σπίτι του ζευγαριού δευτερόλεπτα πριν πέσει νεκρή.

Στο νέο βίντεο, που παρουσίασε τo OPEN, φαίνεται η 41χρονη να χτυπάει το κουδούνι με ένα κουζινομάχαιρο παρατεταμένο ενώ φαίνεται ξεκάθαρα να αφήνει ένα σακίδιο πριν προχωρήσει στην εισβολή στο σπίτι.

Δευτερόλεπτα αργότερα ακούγονται κραυγές μέσα από το σπίτι, με τη διασώστρια να τρέπεται σε φυγή και τον 41χρονο άνδρα να την καταδιώκει αφού πρώτα της πετάξει μια καρέκλα. Την ίδια ώρα, η σύζυγός του βγαίνει από το σπίτι φωνάζοντας βοήθεια.

Οι Αρχές εντόπισαν μέσα στον σάκο της δολοφονημένης διασώστριας μαχαίρι, αεροβόλο και μια σακούλα. Τα ευρήματα αξιολογούνται ενώ το ζευγάρι επιμένει στο σενάριο της ληστείας.

«Μπαμπά πάω σε μια δουλίτσα και έρχομαι»

Για πρώτη φορά από τη στιγμή που η 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ βρέθηκε μαχαιρωμένη πισώπλατα στη Σύρο, ο πατέρας της μίλησε και περιέγραψε τις τελευταίες ώρες της κόρης του.

«Ήταν έξω καρδιά αγαπούσε όλο τον κόσμο, βοηθούσε όλο τον κόσμο…Ερείπια είμαστε ερείπια εγώ κι η μάνα της είμαστε ερείπια» δήλωσε στο STAR.

Όπως περιέγραψε, η κόρη του βρισκόταν στο σπίτι περίπου στις 4 το απόγευμα. Λίγο αργότερα του είπε ότι θα έβγαινε για μια δουλειά και θα επέστρεφε.

«4 η ώρα ήταν εδώ στο σπίτι. “Μπαμπά”, μου λέει, “πάω σε μια δουλίτσα και έρχομαι”… Κατά τις εφτά με παίρνει ο αδερφός μου τηλέφωνο και μου λέει “έχεις ακούσει τίποτα; Μαχαιρώσανε μια κοπέλα στην Άνω Σύρο;” … Από κείνη τη στιγμή είχαν αρχίσει και κόβονταν τα πόδια μου», προσθέτει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, οι δικαστικές αρχές αξιολόγησαν, μεταξύ άλλων, οπτικό υλικό από την περιοχή, εστιάζοντας σε δύο βασικά σημεία. Το πρώτο αφορά τις αντιφατικές αναφορές του 41χρονου σχετικά με το χέρι με το οποίο κρατούσε το μαχαίρι. Το δεύτερο σχετίζεται με την απουσία κηλίδων αίματος στη διαδρομή περίπου 70 μέτρων που ακολούθησε η 41χρονη από τη στιγμή που βγήκε από το σπίτι.

Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι ο τραυματισμός της γυναίκας προκλήθηκε μέσα στο σπίτι. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάστηκαν, οι Αρχές εκτιμούν ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε εκτός αυτού.

Ο πατέρας της 41χρονης, αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο δέχθηκε το χτύπημα η κόρη του, υποστήριξε:

«Δεν είναι αμυντικό το χτύπημα. Είναι επιθετικό και με μίσος επιθετικό».

Παρά τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, το βασικό ερώτημα της υπόθεσης παραμένει αναπάντητο: ποιος ήταν ο λόγος που η μητέρα δύο παιδιών έφυγε από το σπίτι της και κατευθύνθηκε προς την κατοικία του ζευγαριού, καλύπτοντας το πρόσωπό της και κρατώντας μαχαίρι.

Το ενδεχόμενο της ληστείας φαίνεται να απομακρύνεται, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες και το κίνητρο της επίθεσης.

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα ενδέχεται να έχουν τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων, από τα οποία οι Αρχές αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τις κινήσεις και τις επαφές τους πριν από το έγκλημα στη Σύρο.

Για τον πατέρα της 41χρονης διασώστριας, η προφυλάκιση του κατηγορούμενου, είναι μια πρώτη δικαίωση. Ο 41χρονος κατηγορούμενος δηλώνει ότι χτύπησε τη διασώστρια για να προστατεύσει τη σύζυγό του και το σπίτι, ενώ βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό εν αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών.

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