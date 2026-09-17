Ζαχαράκη για τον θάνατο της μαθήτριας στην Κοζάνη: Έγινε ΚΑΡΠΑ και χρησιμοποιήθηκε απινιδωτής

Snapshot 16χρονη μαθήτρια του 1ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης κατέληξε μετά από απόπειρα αυτοκτονίας στις τουαλέτες του σχολείου.

Στη μαθήτρια έγινε ΚΑΡΠΑ και χρησιμοποιήθηκε απινιδωτής από εκπαιδευμένο προσωπικό, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η μαθήτρια βρισκόταν υπό παρακολούθηση από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό του σχολείου πριν το περιστατικό.

Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από όλες τις εκπαιδευτικές δομές θα στηρίξουν τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

Η υπουργός Παιδείας εξέφρασε τη θλίψη της και διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο θα παραμείνει δίπλα στην εκπαιδευτική κοινότητα και την οικογένεια. Snapshot powered by AI

Τη βαθιά της θλίψη και τα συλλυπητήρια στους οικείους της 16χρονης μαθήτριας στην Κοζάνη που έδωσε τέλος στη ζωή της, στις τουαλέτες του σχολείου της, εξέφρασε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Στη μαθήτρια έγινε ΚΑΡΠΑ και χρησιμοποιήθηκε απινιδωτής, από εκπαιδευμένο προσωπικό του σχολείου, ωστόσο δεν ήταν δυνατόν να σωθεί.

Η υπουργός ενημέρωσε ακόμη ότι η 16χρονη βρισκόταν υπό παρακολούθηση από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό του σχολείου.

Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από όλες τις δομές της εκπαίδευσης θα βρίσκονται αύριο στο σχολείο, προκειμένου να στηρίξουν τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές της, αλλά και στους εκπαιδευτικούς.

Η δήλωση της Σοφίας Ζαχαράκη

Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε ένα νέο παιδί, μια μαθήτρια του 1ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης.

Αυτές τις δύσκολες ώρες, η σκέψη μου βρίσκεται πρώτα από όλα στην οικογένειά της, στους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές της, στους εκπαιδευτικούς της και σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα που δοκιμάζεται από μια τόσο οδυνηρή απώλεια.

Από την πρώτη στιγμή, οι εκπαιδευτικοί και η διεύθυνση του σχολείου ενήργησαν άμεσα, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία και κάνοντας ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να βοηθήσουν τη μαθήτριά τους.

Το παιδί βρισκόταν υπό παρακολούθηση από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό του σχολείου, ενώ αμέσως επιχειρήθηκε ΚΑΡΠΑ από εκπαιδευμένο καθηγητή και χρησιμοποιήθηκε ο απινιδωτής που διέθετε η σχολική μονάδα.

Από αύριο θα βρίσκονται, στο σχολείο ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από όλες τις δομες της εκπαιδευσης προκειμένου να βρίσκονται δίπλα στους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές της, αλλά και στους εκπαιδευτικούς, παρέχοντας την αναγκαία ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη.

Σε τέτοιες ώρες, προέχει η φροντίδα, η διακριτικότητα και η προστασία των παιδιών.

Είμαστε και θα παραμείνουμε δίπλα στους μαθητές, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς της.

Εκφράζω τα ειλικρινή και βαθιά μου συλλυπητήρια στους γονείς, στην οικογένεια και στους ανθρώπους που την αγαπούσαν.

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