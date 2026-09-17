Η νέα σειρά REDMI Note 17 διαθέσιμη στη Vodafone με προνομιακές τιμές

Snapshot Η νέα σειρά Xiaomi REDMI Note 17 είναι διαθέσιμη στη Vodafone με προνομιακές τιμές και δυνατότητα εξόφλησης σε έως 36 άτοκες δόσεις μέσω Vodafone Flex έως τις 4 Οκτωβρίου.

Η σειρά προσφέρει έως 42% μεγαλύτερη χωρητικότητα μπαταρίας, ταχύτερη φόρτιση, νέους επεξεργαστές Qualcomm Snapdragon και βελτιωμένη αντοχή.

Οι συσκευές διαθέτουν AMOLED οθόνες υψηλού ρυθμού ανανέωσης για βελτιωμένη ποιότητα εικόνας και ομαλή πλοήγηση.

Η σειρά REDMI Note 17 περιλαμβάνει προσφορές όπως δωρεάν αντικατάσταση οθόνης εντός 24 μηνών, αντικατάσταση μπαταρίας εντός 36 μηνών και υπηρεσίες Spotify Premium, Google One και YouTube Premium.

Οι πελάτες έχουν πρόσβαση σε υποστήριξη από τους Tech Heroes για εξατομικευμένη βοήθεια στη χρήση και ρύθμιση των συσκευών τους. Snapshot powered by AI

Η νέα σειρά Xiaomi REDMI Note 17 είναι διαθέσιμη στα καταστήματα Vodafone και στο Vodafoneeshop με δυνατότητα εξόφλησης σε έως 36 άτοκες δόσεις μέσω Vodafone Flex και προνομιακές τιμές για όσους την αποκτήσουν έως τις 4 Οκτωβρίου.

Σχεδιασμένη για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της καθημερινότητας, η νέα σειρά REDMI Note 17 προσφέρει έως και 42% μεγαλύτερη χωρητικότητα μπαταρίας, ταχύτερη φόρτιση, νέα γενιά επεξεργαστών Qualcomm Snapdragon και βελτιωμένη αντοχή, ώστε οι χρήστες να απολαμβάνουν μιαολοκληρωμένη εμπειρία χρήσης χωρίς συμβιβασμούς. Παράλληλα, οι προηγμένες AMOLED οθόνες υψηλού ρυθμού ανανέωσης προσφέρουν εξαιρετική ποιότητα εικόνας, ομαλή πλοήγηση και μιαpremium οπτική εμπειρία σε κάθε χρήση.

Ειδικότερα, το REDMI Note 17 5G διατίθεται από 299€ ή από 8,31€ τον μήνα μέσω Vodafone Flex, το REDMI Note 17 Pro 5G από 419€ ή από 11,64€ τον μήνα, ενώ το REDMI Note 17 Pro Max 5G από539€ ή από 14,97€ τον μήνα.

Όσοι επιλέξουν τη νέα σειρά της Xiaomi θα πάρουν δώρο μία αντικατάσταση οθόνης εντός 24 μηνών και μία δωρεάν αντικατάσταση μπαταρίας εντός 36 μηνών, καθώς και πρόσθετες υπηρεσίες, όπως 3μήνες Spotify Premium, 6 μήνες Google One 200GB και 2 μήνες YouTube Premium.

Οι πελάτες μπορούν να απευθυνθούν στους Tech Heroes, τους ειδικούς τεχνολογίας, για να λάβουν εξατομικευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση, ώστε να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες της νέας τους συσκευής, από τη μεταφορά περιεχομένου και τη ρύθμιση εφαρμογών έως την ανακάλυψη χρήσιμων λειτουργιών για την καθημερινότητά τους.