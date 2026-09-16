Ιωάννα Γάκα: Από το Δομοκό στο Κολωνάκι και από το αγροτικό στα Φάρσαλα στην μοιραία πλασμαφαίρεση

H πορεία της γιατρού που σήμερα κατηγορείται για τον θάνατο του γνωστού τραγουδιστή

Δημήτρης Δρίζος

Ιωάννα Γάκα: Από το Δομοκό στο Κολωνάκι και από το αγροτικό στα Φάρσαλα στην μοιραία πλασμαφαίρεση
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Ιωάννα Γάκα κατάγεται από τη Βαρδαλή Δομοκού και φοίτησε στο 1ο Λύκειο Φαρσάλων, όπου υπήρξε σημαιοφόρος στη Γ' Λυκείου.
  • Μετά την αποφοίτησή της από την Ιατρική Σχολή Αθηνών, έκανε το αγροτικό της στο Κέντρο Υγείας Φαρσάλων.
  • Επαγγελματικά δραστηριοποιήθηκε κυρίως στην Αθήνα, με ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, ενώ παρουσιαζόταν ως γυναικολόγος και ολιστική ιατρός.
  • Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αμφισβήτησε την ειδικότητά της, χαρακτηρίζοντας το ιατρείο της ως «άνευ ειδικότητας».
  • Υπάρχουν αμφιλεγόμενες αναφορές σε σπουδές Quantum Medicine στη Χαβάη και άλλες εναλλακτικές πρακτικές, χωρίς αναγνωρισμένη διαπίστευση ή επαρκή δημόσια στοιχεία.
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Μια άγνωστη μέχρι σήμερα σύνδεση με την περιοχή της Λάρισας έχει η γιατρός Ιωάννα Γάκα, το όνομα της οποίας βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η Ιωάννα Γάκα κατάγεται από τη Βαρδαλή Δομοκού, ωστόσο ένα σημαντικό κομμάτι των μαθητικών της χρόνων συνδέεται με τα Φάρσαλα. Φοίτησε στο 1ο Λύκειο Φαρσάλων και μάλιστα – κατά πληροφορίες του onlarissa.gr – στη Γ΄ Λυκείου ήταν σημαιοφόρος του σχολείου, στοιχείο που δείχνει και τις υψηλές μαθητικές της επιδόσεις εκείνη την περίοδο. Αργότερα μετά την αποφοίτησή της από την Ιατρική Σχολή, έκανε το αγροτικό της και πάλι στα Φάρσαλα, στο Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Η παρουσία της στα Φάρσαλα ήταν μέχρι σήμερα μια ελάχιστα γνωστή πτυχή της διαδρομής της, καθώς η μετέπειτα επαγγελματική της πορεία συνδέθηκε κυρίως με την Αθήνα. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και ακολούθησε πορεία στον χώρο της ιατρικής, ενώ ανέπτυξε ιδιωτική επαγγελματική δραστηριότητα στο Κολωνάκι.

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Η Ιωάννα Γάκα στο ιατρείο της στο Κολωνάκι το πρωί της Πέμπτης, μία ημέρα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

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Ερωτήματα έχουν προκύψει, ωστόσο, για ορισμένους τίτλους και ιδιότητες με τις οποίες παρουσιαζόταν δημόσια. Σε επαγγελματικά βιογραφικά εμφανιζόταν ως γυναικολόγος και ολιστική ιατρός, ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, μετά την υπόθεση Μαζωνάκη, έκανε λόγο για «ιατρείο άνευ ειδικότητας». Ανάλογη συζήτηση άνοιξε και για τις αναφορές της σε σπουδές «Quantum Medicine» στη Χαβάη. Ο τίτλος συνδέεται με το International Quantum University for Integrative Medicine στη Χονολουλού, ίδρυμα που δηλώνει το ίδιο ότι δεν διαθέτει διαπίστευση από αναγνωρισμένο φορέα του αμερικανικού υπουργείου Παιδείας. Στο ίδιο ίδρυμα φέρεται να συνέδεε και δεύτερη διδακτορική εργασία για τη νόσο Lyme.

Στο βιογραφικό της υπάρχουν ακόμη αναφορές σε ομοιοπαθητική, βελονισμό, βοτανολογία, μικροσκοπία ζωντανού αίματος και άλλες πρακτικές, χωρίς σε όλες τις περιπτώσεις να προκύπτουν δημόσια διαθέσιμα στοιχεία για τον φορέα εκπαίδευσης ή τον ακριβή τίτλο που απέκτησε.

Η διαδρομή της από το 1ο Λύκειο Φαρσάλων μέχρι το Κολωνάκι και τη σημερινή δημοσιότητα γύρω από την υπόθεση Μαζωνάκη έχει πλέον μπει σε πολύ μεγαλύτερο μικροσκόπιο, με το ενδιαφέρον να στρέφεται τόσο στη δικαστική έρευνα όσο και στο επαγγελματικό και ακαδημαϊκό της βιογραφικό το οποίο έχει αρκετά αμφισβητούμενα σημεία.

Ρωτούσε αν μπορεί να παραγγείλει φαγητό στο κρατητήριο η Γάκα

«Μαραθώνια» είναι η απολογία των δύο κατηγορούμενων γιατρών που βρίσκονται από το μεσημέρι στον ανακριτή προκειμένου να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Νωρίτερα, η Ιωάννα Γάκα, στα χέρια της οποίας φέρεται να ξεψύχησε ο γνωστός τραγουδιστής, έκανε εντύπωση στις αστυνομικές αρχές για τη στάση που κρατούσε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, ενώ παρέμενε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας μέχρι να απολογηθεί, έμοιαζε να μην έχει συναίσθηση της σοβαρότητας της κατάστασης, ούτε για το ότι κατηγορείται για τον άδικο θάνατο ενός ανθρώπου.

Φέρεται να αναρωτιόταν αν μπορεί να παραγγείλει φαγητό στο κρατητήριο, έλεγε ότι ήθελε λίγο αέρα και να κάνει μία βόλτα ενώ ήταν υπό κράτηση. Ρωτούσε αν αυτό θα ήταν το κελί της, σαν να πρόκειται για ξενοδοχείο και ζητούσε να κάνει μπάνιο και να αλλάξει ρούχα.

Σε αντίθεση ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος ήταν μόνιμα με σκυμμένο κεφάλι και αμίλητος.

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν όλα νόμιμα», υποστηρίζει η γιατρός

Η κατηγορούμενη βρίσκεται στο γραφείο του ανακριτή περισσότερες από έξι ώρες.

Σύμφωνα με το Star, ισχυρίζεται ότι είναι όλα νόμιμα, παρόλο που τα στοιχεία κυρίως του Ιατρικού Συλλόγου τη διαψεύδουν.

Ο 58χρονος γιατρός, από την πλευρά του, θα επιμείνει στη γραμμή ότι δεν είχε ιδέα για ότι γινόταν πριν από τις τέσσερις το απόγευμα στο γραφείο της συζύγου του. Εδώ και μέρες έχει προτείνει τρεις μάρτυρες, αυτόπτες όπως τους χαρακτηρίζει, προκειμένου να αποδείξει όπως λέει ότι έλειπε από το ιατρείο και όταν επέστρεψε εξέταζε ασθενή και τον διέκοψαν για να επέμβει όπως λέει για να δώσει τις πρώτες βοήθειες.

Οι δύο από τους τρεις μάρτυρες έχουν καταθέσει ήδη στον ανακριτή το πρωί της Δευτέρας, ενώ υπάλληλος του γραφείου,στην πρώτη της κατάθεση, αναφέρθηκε σε μία σημαντική λεπτομέρεια για τις κινήσεις των γιατρών το επίμαχο χρονικό διάστημα: «Ο γιατρός έμπαινε και έβγαινε από το γραφείο της γιατρού, όμως πάντα έκλειναν την πόρτα», υποστήριξε.

Οι κατηγορούμενοι γιατροί γνωρίζουν ότι σήμερα μπορεί να οδηγηθούν στη φυλακή. Είναι βαρύ το αδίκημα που αντιμετωπίζουν - ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο - που έχει ποινή ακόμα και ισόβια.

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