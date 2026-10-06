Ισπανία: Προς έγκριση τα διατάγματα για το στεγαστικό που οδήγησαν στην παραίτηση της κυβέρνησης

Τα διατάγματα καταψηφίστηκαν από την αντιπολίτευση οδηγώντας τον Πέδρο Σάντσεθ στην κήρυξη πρόωρων εκλογών

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Ισπανία: Προς έγκριση τα διατάγματα για το στεγαστικό που οδήγησαν στην παραίτηση της κυβέρνησης
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η προσωρινή κυβέρνηση της Ισπανίας αναμένεται να εγκίνει τα διατάγματα για το στεγαστικό που είχαν απορριφθεί από το κοινοβούλιο και οδήγησαν στην παραίτηση της κυβέρνησης Σάντσεθ.
  • Τα διατάγματα περιλαμβάνουν ανώτατα όρια στα ενοίκια, προσωρινή απαγόρευση εξώσεων και περιορισμούς στις εταιρικές εξαγορές κατοικιών.
  • Τα διατάγματα θα τεθούν προσωρινά σε ισχύ από το περιορισμένο σώμα των 69 νομοθετών μέχρι το σχηματισμό νέου κοινοβουλίου μετά τις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου.
  • Η αντιπολίτευση είχε καταψηφίσει τα μέτρα, προκαλώντας μαζικές διαδηλώσεις και την κήρυξη πρόωρων εκλογών.
  • Ο υπουργός Πολιτισμού δήλωσε ότι τα νέα διατάγματα θα έχουν μικρές αλλαγές, αλλά θα διατηρήσουν ή θα ενισχύσουν την προστασία των πολιτών.
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Η προσωρινή κυβέρνηση της Ισπανίας αναμένεται να εγκρίνει σήμερα τα δύο διατάγματα για το στεγαστικό, τα οποία απορρίφθηκαν από το κοινοβούλιο και οδήγησαν στο ξέσπασμα διαδηλώσεων με χιλιάδες πολίτες και στην παραίτηση της κυβέρνησης Σάντσεθ.

Τα διατάγματα αυτά θα υποβληθούν στη συνέχεια προς έγκριση σε περιορισμένο σώμα νομοθετών που ασκούν προσωρινά καθήκοντα μετά τη διάλυση του κοινοβουλίου ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 29ης Νοεμβρίου, μετέδωσε το κρατικό δίκτυο TVE.

Πρόκειται για δύο διατάγματα στα οποία περιλαμβάνονται ανώτατα όρια στα ενοίκια, προσωρινή απαγόρευση στις εξώσεις και περιορισμοί στις εταιρικές εξαγορές ακινήτων που προορίζονται για κατοικία. Η κυβέρνηση Σάντσεθ κατέθεσε προς ψήφιση αλλαγές και μέτρα για το στεγαστικό, μετά τις δυναμικές κινητοποιήσεις που ακολούθησαν την απόπειρα έξωσης μίας 87χρονης στη Μαδρίτη.

Την περασμένη Παρασκευή η αντιπολίτευση καταψήφισε τα μέτρα αυτά, οδηγώντας στην παραίτηση της κυβέρνησης και την κήρυξη πρόωρων εκλογών, ενώ δεκάδες χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους όλης της χώρας για να διαμαρτυρηθούν.

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Σε ισχύ τα διατάγματα μέχρι τις εκλογές

Το τωρινό περιορισμένο σώμα των 69 μελών που ασκεί προσωρινά καθήκοντα διαθέτει περιλαμβανομένης της προέδρου της κάτω βουλής Φρανθίνα Αρμενγόλ του Σοσιαλιστικού Κόμματος του Σάντσεθ ισχνή πλειοψηφία υπέρ των μέτρων, Τα διατάγματα θα τεθούν προσωρινά σε ισχύ μέχρι να σχηματιστεί νέο κοινοβούλιο, πρόσθεσε το TVE.

Ο υπουργός Πολιτισμού Έρνεστ Ουρτάσουν δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ότι τα διατάγματα θα έχουν μερικές μικρές διαφορές, αλλά καμία σημαντική αλλαγή σε σχέση με αυτά που ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο, αλλά απέρριψε το κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα.

«Όσον αφορά την προστασία, σίγουρα θα είναι στο ίδιο επίπεδο, ή ακόμη θα υπερβαίνουν αυτό που συμφωνήσαμε την τελευταία φορά», διευκρίνισε ο υπουργός.

Ο Σάντσεθ, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου μετά το υπουργικό συμβούλιο, δήλωσε χθες, Δευτέρα, ότι χρειάζεται περισσότερες έδρες στο κοινοβούλιο αφού δεν κατάφερε να συγκεντρώσει επαρκή υποστήριξη για τις προτάσεις του που αποσκοπούσαν στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

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