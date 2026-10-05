Ισπανία: Πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Σάντσεθ

Η έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλεξελίχθηκε σε μαζική κινητοποίηση των Ισπανών και κατέληξε σε μείζονα πολιτική κρίση

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Ισπανία: Πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Σάντσεθ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου, διαλύοντας το Κοινοβούλιο εννέα μήνες πριν το τέλος της θητείας.
  • Η έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ προκάλεσε μαζικές κινητοποιήσεις και οδήγησε σε πολιτική κρίση λόγω της απόρριψης των κυβερνητικών διαταγμάτων για τη στέγαση.
  • Ο Σάντσεθ παραδέχθηκε λάθη της κυβέρνησης και κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν μεταξύ ακροδεξιάς ή προοδευτικής πλειοψηφίας για την Ισπανία.
  • Το Λαϊκό Κόμμα (PP) χαιρέτισε την ανακοίνωση των πρόωρων εκλογών με το σύνθημα «Επιτέλους» και υποσχέθηκε αποκατάσταση και ανοικοδόμηση της χώρας.
  • Η κυβέρνηση είχε αντιμετωπίσει έντονη αντιπολίτευση από το PP, το ακροδεξιό Vox και το καταλανικό κόμμα Junts, που καταψήφισαν τα κυβερνητικά μέτρα για τη στέγαση.
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Πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου στην Ισπανία, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, κατά το διάγγελμα που παρέθεσε από το Παλάτι της Μονκλόα, όπου βρίσκεται το πρωθυπουργικό γραφείο.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση «έκανε λάθη» και δεν έχει πετύχει όλα όσα είχε θέσει ως στόχο, ενώ δικαιολόγησε τις πράξεις της δηλώνοντας ότι «για να κάνει περισσότερα», πρέπει να «ανανεώσει και να διευρύνει την υποστήριξη του λαού».

Μετά από ένα Σαββατοκύριακο πολυάριθμων διαβουλεύσεων με μέλη του υπουργικού συμβουλίου του, ηγέτες του κόμματός του και εταίρους από άλλα κόμματα, ο Σάντσεθ αποφάσισε να προβεί στη διάλυση του Κοινοβουλίου, στο οποίο το κόμμα του κατείχε 134 από τις 350 έδρες, εννέα μήνες πριν από το τέλος της νομοθετικής περιόδου.

Η έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, που εξελίχθηκε σε μαζική κινητοποίηση των Ισπανών, που ζητούν μέτρα για το στεγαστικό ζήτημα, κατέληξε σε μείζονα πολιτική κρίση για τον Ισπανό πρωθυπουργό. Την έξωση της ηλικιωμένης και τις κινητοποιήσεις ακολούθησε η ήττα στο Κογκρέσο, την περασμένη Παρασκευή, των δύο διαταγμάτων για τη στέγαση που συνέταξε η κυβέρνηση ως απάντηση στις διαμαρτυρίες.

Το καταλανικό κόμμα Junts καταψήφισε και τα δύο διατάγματα ενώνοντας τις δυνάμεις του με το PP (Λαϊκό Κόμμα) και το ακροδεξιό Vox, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση είχε διαπραγματευτεί μέρος του περιεχομένου με τους Καταλανούς αυτονομιστές.

Σημειώνεται ότι, ο πρωθυπουργός, ενημέρωσε από την Κυριακή το απόγευμα τον Βασιλιά, ότι θα ανακοινώσει σήμερα, Δευτέρα, τη διάλυση του Κοινοβουλίου και την προκήρυξη εκλογών στις 29 Νοεμβρίου.

Σάντσεθ: Η Ισπανία να αποφασίσει αν θέλει να ενταχθεί στο ακροδεξιό κύμα ή να παραμείνει προπύργιο κοινωνικής δικαιοσύνης

Ο πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν αν θέλουν να «ενταχθούν στο ακροδεξιό κύμα που προκαλεί οπισθοδρόμηση όπου κι αν κυβερνά» ή να δώσουν στην Ισπανία μια «ευρύτερη προοδευτική πλειοψηφία» και να διασφαλίσουν ότι «η Ισπανία θα παραμείνει προπύργιο ανοιχτότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης», ένα «παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την ειρήνη, τον φεμινισμό και την ευημερία». «Πρέπει να κινητοποιηθούμε και να διασφαλίσουμε ότι το Κοινοβούλιο θα μας παραχωρήσει μια πολύ ευρύτερη πλειοψηφία με την οποία θα ξεπεράσουμε τις ελίτ και θα συνεχίσουμε να μετασχηματίζουμε την Ισπανία», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Στην ομιλία του, ο Σάντσεθ επανεξέτασε τα οικονομικά και κοινωνικά επιτεύγματα της κυβέρνησής του, όπως η πρόοδος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα κοινωνικά δικαιώματα και η μείωση της ανισότητας. Υπενθύμισε ότι αντιμετώπισε πρωτοφανείς κρίσεις, όπως πολέμους και γεωπολιτικές αναταραχές, και ότι «πολέμησε ενάντια σε τυράννους, τεχνο-ολιγάρχες και γενοκτονικά καθεστώτα». Επιπλέον, επέκρινε το γεγονός ότι αντιμετώπισε τη «χειρότερη δυνατή αντιπολίτευση», αυτή των κομμάτων PP και Vox, τα οποία αμφισβήτησαν ακόμη και τη νομιμότητά του.

Λαϊκό Κόμμα (PP): «Επιτέλους»

Το Λαϊκό Κόμμα αντέδρασε με ένα σύντομο «Επιτέλους» στην ανακοίνωση του Πέδρο Σάντσεθ για πρόωρες εκλογές. Σε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύουν την ανακοίνωση με ένα διαφημιστικό βίντεο που περιλαμβάνει την Ωδή στη Χαρά του Μπετόβεν, στο οποίο δηλώνουν: «Θα αποδώσουμε δικαιοσύνη, θα ανακτήσουμε χρόνο, χρήματα και ελπίδα και θα ανοικοδομήσουμε τη χώρα μας».

Ο πρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος (PP), Αλμπέρτο ​​Νούνιες Φεϊχό, ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε θεσμική δήλωση στα μέσα ενημέρωσης στις 10:00 π.μ. στα εθνικά κεντρικά γραφεία του PP.

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