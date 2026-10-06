Θεσσαλονίκη: Πάνω από 1.000 βόμβες απειλούν το λιμάνι - Συνδρομή από την Πολιτεία ζητεί ο ΟΛΘ

Snapshot Στον βυθό του λιμένα Θεσσαλονίκης εντοπίστηκαν περίπου 1.000 βόμβες του' Παγκοσμίου Πολέμου, συνολικού βάρους 15.000 έως 20.000 τόνων.

Οι βόμβες βρίσκονται στην περιοχή επέκτασης της 6ης προβλήτας και εμποδίζουν την εκβάθυνση για την προσέγγιση μεγάλων πλοίων.

Ο ΟΛΘ ζητά άμεση συνδρομή της Πολιτείας για την περισυλλογή των βομβών, καθώς το έργο ξεπερνά τις δυνατότητες του λιμένα και της κατασκευαστικής κοινοπραξίας.

Η εκκαθάριση του βυθού πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από τον Μάρτιο, ώστε να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι εργασίες κατασκευής της προβλήτας.

Η περισυλλογή των βομβών θα γίνει πιθανότατα από εξειδικευμένες υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων σε συνεργασία με ιδιώτες, με βάση ανάλογες διαδικασίες που ακολουθούνται σε ευρήματα στην ξηρά. Snapshot powered by AI

Μεγάλο προβληματισμό προκαλεί στη διοίκηση του ΟΛΘ, αλλά και στη Θεσσαλονίκη γενικότερα, ο εντοπισμός περίπου 1.000 βομβών του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στον βυθό του λιμένα και συγκεκριμένα στην περιοχή όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η επέκταση της 6ης προβλήτας.

Οι βόμβες, συνολικού εκτιμώμενου βάρους 15.000 έως 20.000 τόνων, βρίσκονται τόσο κάτω από τα κέσον, που αποτελούν την επιφανειακή υποδομή της επέκτασης, όσο και στο σημείο εισόδου και εξόδου της αναβαθμισμένης προβλήτας, όπου προβλέπεται εκβάθυνση για την απρόσκοπτη προσέγγιση των μεγαλύτερων πλοίων.

Ζητείται η συνδρομή της Πολιτείας

Η ΟΛΘ ΑΕ ζητά, όπως είναι φυσικό, την άμεση συνδρομή της Πολιτείας για την περισυλλογή των βομβών, καθώς πρόκειται για ένα έργο που ξεπερνά κατά πολύ τις δυνατότητες τόσο του λιμένα όσο και της κατασκευαστικής κοινοπραξίας που έχει αναλάβει την επέκταση της 6ης προβλήτας.

Το ζήτημα, μάλιστα, είναι επείγον, καθώς η τοποθέτηση των κέσον, κάτω από τα οποία θα πραγματοποιηθούν οι βασικές κατασκευαστικές εργασίες, δεν επηρεάζεται από τα ευρήματα και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον προσεχή Μάρτιο. Μέχρι τότε θα πρέπει να έχει καθαριστεί ο βυθός, ώστε οι εργασίες να συνεχιστούν απρόσκοπτα και χωρίς καθυστερήσεις.

Παράλληλα, στην ΟΛΘ ΑΕ ευελπιστούν ότι έως τότε θα έχει ξεκαθαρίσει και το ζήτημα με τις απαιτούμενες αμμοληψίες στον Ποταμό Επανομής, στον δήμο Θερμαϊκού, υπόθεση που παραμένει σε εκκρεμότητα στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

1.000 βόμβες βάρους άνω των 50 κιλών εκάστη

Οι βόμβες εντοπίστηκαν έπειτα από μαγνητική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σώμα της 6ης προβλήτας. Ο αριθμός τους υπολογίζεται περίπου στις 1.000, ενώ από αυτές οι 80 έχουν βάρος άνω των 50 κιλών.

Το πιθανότερο σενάριο είναι οι Γερμανοί να πέταξαν τις βόμβες στη θάλασσα κατά την αποχώρησή τους από τη Θεσσαλονίκη το 1944. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει περίπου οκτώ δεκαετίες από την απόρριψή τους, η περισυλλογή τους θα πρέπει να αναλάβουν εξειδικευμένες υπηρεσίες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, πιθανότατα σε συνεργασία και με ιδιώτες, ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί ταχύτερα.

Πρόκειται, άλλωστε, για μια διαδικασία αντίστοιχη με αυτή που ακολουθείται σε ανάλογα ευρήματα στην ξηρά, τα οποία κατά καιρούς εντοπίζονται στην επιφάνεια ή στο υπέδαφος.

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