Θεσσαλονίκη: Πάνω από 1.000 βόμβες απειλούν το λιμάνι - Συνδρομή από την Πολιτεία ζητεί ο ΟΛΘ

Η εκκαθάριση του βυθού πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από τον Μάρτιο, ώστε να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι εργασίες κατασκευής της προβλήτας

Μιχάλης Παπαδάκος

Θεσσαλονίκη: Πάνω από 1.000 βόμβες απειλούν το λιμάνι - Συνδρομή από την Πολιτεία ζητεί ο ΟΛΘ
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στον βυθό του λιμένα Θεσσαλονίκης εντοπίστηκαν περίπου 1.000 βόμβες του' Παγκοσμίου Πολέμου, συνολικού βάρους 15.000 έως 20.000 τόνων.
  • Οι βόμβες βρίσκονται στην περιοχή επέκτασης της 6ης προβλήτας και εμποδίζουν την εκβάθυνση για την προσέγγιση μεγάλων πλοίων.
  • Ο ΟΛΘ ζητά άμεση συνδρομή της Πολιτείας για την περισυλλογή των βομβών, καθώς το έργο ξεπερνά τις δυνατότητες του λιμένα και της κατασκευαστικής κοινοπραξίας.
  • Η εκκαθάριση του βυθού πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από τον Μάρτιο, ώστε να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι εργασίες κατασκευής της προβλήτας.
  • Η περισυλλογή των βομβών θα γίνει πιθανότατα από εξειδικευμένες υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων σε συνεργασία με ιδιώτες, με βάση ανάλογες διαδικασίες που ακολουθούνται σε ευρήματα στην ξηρά.
Snapshot powered by AI

Μεγάλο προβληματισμό προκαλεί στη διοίκηση του ΟΛΘ, αλλά και στη Θεσσαλονίκη γενικότερα, ο εντοπισμός περίπου 1.000 βομβών του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στον βυθό του λιμένα και συγκεκριμένα στην περιοχή όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η επέκταση της 6ης προβλήτας.

Οι βόμβες, συνολικού εκτιμώμενου βάρους 15.000 έως 20.000 τόνων, βρίσκονται τόσο κάτω από τα κέσον, που αποτελούν την επιφανειακή υποδομή της επέκτασης, όσο και στο σημείο εισόδου και εξόδου της αναβαθμισμένης προβλήτας, όπου προβλέπεται εκβάθυνση για την απρόσκοπτη προσέγγιση των μεγαλύτερων πλοίων.

Ζητείται η συνδρομή της Πολιτείας

Η ΟΛΘ ΑΕ ζητά, όπως είναι φυσικό, την άμεση συνδρομή της Πολιτείας για την περισυλλογή των βομβών, καθώς πρόκειται για ένα έργο που ξεπερνά κατά πολύ τις δυνατότητες τόσο του λιμένα όσο και της κατασκευαστικής κοινοπραξίας που έχει αναλάβει την επέκταση της 6ης προβλήτας.

Το ζήτημα, μάλιστα, είναι επείγον, καθώς η τοποθέτηση των κέσον, κάτω από τα οποία θα πραγματοποιηθούν οι βασικές κατασκευαστικές εργασίες, δεν επηρεάζεται από τα ευρήματα και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον προσεχή Μάρτιο. Μέχρι τότε θα πρέπει να έχει καθαριστεί ο βυθός, ώστε οι εργασίες να συνεχιστούν απρόσκοπτα και χωρίς καθυστερήσεις.

Παράλληλα, στην ΟΛΘ ΑΕ ευελπιστούν ότι έως τότε θα έχει ξεκαθαρίσει και το ζήτημα με τις απαιτούμενες αμμοληψίες στον Ποταμό Επανομής, στον δήμο Θερμαϊκού, υπόθεση που παραμένει σε εκκρεμότητα στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

1.000 βόμβες βάρους άνω των 50 κιλών εκάστη

Οι βόμβες εντοπίστηκαν έπειτα από μαγνητική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σώμα της 6ης προβλήτας. Ο αριθμός τους υπολογίζεται περίπου στις 1.000, ενώ από αυτές οι 80 έχουν βάρος άνω των 50 κιλών.

Το πιθανότερο σενάριο είναι οι Γερμανοί να πέταξαν τις βόμβες στη θάλασσα κατά την αποχώρησή τους από τη Θεσσαλονίκη το 1944. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει περίπου οκτώ δεκαετίες από την απόρριψή τους, η περισυλλογή τους θα πρέπει να αναλάβουν εξειδικευμένες υπηρεσίες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, πιθανότατα σε συνεργασία και με ιδιώτες, ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί ταχύτερα.

Πρόκειται, άλλωστε, για μια διαδικασία αντίστοιχη με αυτή που ακολουθείται σε ανάλογα ευρήματα στην ξηρά, τα οποία κατά καιρούς εντοπίζονται στην επιφάνεια ή στο υπέδαφος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς από Clusters Meet Regions: «Μετατρέπουμε τη γνώση, την καινοτομία και την επιχειρηματική δυναμική της Αττικής σε επενδύσεις και ποιοτικές θέσεις εργασίας»

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Γιωτ Lamborghini αξίας 6 εκατ. ευρώ στη Μύκονο - Οι 4.000 ίπποι και η ταχύτητα των 116 χλμ./ώρα - Βίντεο

14:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Μικρό τίμημα εάν το Ιράν κατέστρεφε το Λος Άντζελες ή το Σαν Ντιέγκο» - Οργή στην Καλιφόρνια με τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου

14:24ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ιεραρχία Εκκλησίας της Ελλάδος: Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα εργασιών - Αρχιεπίσκοπος: Εσωτερική απομόνωση και ψυχική εξάντληση

14:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μανιάτης: Ο Κάθετος Διάδρομος ενοχλεί πολλαπλώς Τούρκους και Ρώσους

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: «Επιχείρηση διάσωσης» σε γάμο από τους καλεσμένους λόγω βροχής - Κράτησαν το στέγαστρο με καρέκλες - Βίντεο

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Συνελήφθη για κατασκοπεία και αποκάλυψη απόρρητων στοιχείων ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Άδειο το χρηματοκιβώτιο που κατασχέθηκε από το σπίτι του

14:08ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Αναφορές και για δεύτερο θάνατο από πανώλη σε νοσοκομείο καραντίνας στη Σιβηρία

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πάνω από 1.000 βόμβες απειλούν το λιμάνι - Συνδρομή από την Πολιτεία ζητεί ο ΟΛΘ

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνικές και άλλες νέες απάτες: Τα τεχνάσματα των επιτήδειων, η πίεση στα θύματα και τα μέτρα της κυβέρνησης

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Αυλώνας: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας που καταπλακώθηκε από ημιφορτηγό

13:54ΚΟΣΜΟΣ

Πανώλη ή «άγνωστη πνευμονία»; Πόσο πρέπει να ανησυχούμε μετά το θάνατο της 28χρονης Ντάριας Σιπίλοβα, στο Ιρκούτσκ

13:53ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Υδραυλικός serial-killer κατηγορείται για τουλάχιστον επτά θανάτους ηλικιωμένων γυναικών

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Βαλτώνει η αστική αναζωογόνηση στην Αθήνα - Το δύσκολο τεστ του Δούκα με την Ευαγγελίδου

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Νυχτερινά μαγαζιά, ρουχάδικα, εστιατόρια, διαφημιστικές... ΛΑΟΣ κι αχυράνθρωποι - Έτσι λειτουργούσε το κύκλωμα Καμπούρη που φέσωσε με €5 εκατ. το Δημόσιο

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Πλασμαφαίρεση: «Αν δεν κάνω θα πεθάνω» – Συγκλονιστική μαρτυρία γυναίκας που έχει κάνει 60 θεραπείες

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα του ιού Έμπολα στην Κένυα - Ο ασθενής πέθανε στο Ναϊρόμπι

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Κινητό κλάπηκε κάτω από κάμερες ασφαλείας στο Δικαστικό Μέγαρο, οι οποίες δεν λειτουργούσαν

13:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Πήρα χάπια και ήπια αλκοόλ»: Προφυλακιστέος ο 32χρονος Ρουμάνος που επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην του και τον σύντροφό της, στο Λαύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:57ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Συνούλη: Αυτή είναι η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη που συνελήφθη για απάτη εκατομμυρίων κατά του ΕΦΚΑ - Ο γάμος το 2012 και το εγκεφαλικό του Καμπούρη το 2020

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Άδειο το χρηματοκιβώτιο που κατασχέθηκε από το σπίτι του

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Νυχτερινά μαγαζιά, ρουχάδικα, εστιατόρια, διαφημιστικές... ΛΑΟΣ κι αχυράνθρωποι - Έτσι λειτουργούσε το κύκλωμα Καμπούρη που φέσωσε με €5 εκατ. το Δημόσιο

06:27ΕΘΝΙΚΑ

Χάρτης πρόκληση σε υπόγειο σταθμό στην Κωνσταντινούπολη με Κύπρο, Θράκη και Ρόδο - Ειδικός αναλύει τη σημασία του

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι η Ντάρια Σιπίλοβα που πέθανε σε εργαστήριο καταπολέμησης της πανώλης, στο Ιρκούτσκ – Το μήνυμα του ΠΟΥ

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρχηγοί του κυκλώματος απατών του ΕΦΚΑ - 5 εκατ. ευρώ η ζημιά στο Δημόσιο

13:22LIFESTYLE

Τι συνέβη πραγματικά μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα: «Δεν υπάρχει κανένα εξώδικο, καταβλήθηκαν €300.000» ξεκαθαρίζει ο Δημητρακόπουλος

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πάνω από 1.000 βόμβες απειλούν το λιμάνι - Συνδρομή από την Πολιτεία ζητεί ο ΟΛΘ

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνικές και άλλες νέες απάτες: Τα τεχνάσματα των επιτήδειων, η πίεση στα θύματα και τα μέτρα της κυβέρνησης

12:28ΕΥ ΖΗΝ

Τι να τρώτε κάθε φορά που έχετε φακές για μέγιστη απορρόφηση σιδήρου

09:31ΚΟΣΜΟΣ

«Η ελπίδα είναι αυτό το πράγμα με τα φτερά»: Η συγκινητική ανάρτηση του γιου του Ρομπ Λόου για τη 13χρονη Φιόνα

12:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Build to rent: Η πρόταση Μητσοτάκη για τη στεγαστική κρίση στην Αθήνα

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Η Γάκα έκανε πλασμαφαίρεση και μέθη στην κόρη της: Τι δείχνουν τα στοιχεία της άρσης τηλεφωνικού απορρήτου

10:00ΥΓΕΙΑ

Πόσο γρήγορα εξαπλώνεται η πνευμονική πανώλη – Τι γίνεται στη Ρωσία και τα κατεπείγοντα συμπτώματα

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Στο Α.Τ. Κυψέλης το χρηματοκιβώτιό του - Παρουσία του δικηγόρου του το άνοιγμα

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Γιωτ Lamborghini αξίας 6 εκατ. ευρώ στη Μύκονο - Οι 4.000 ίπποι και η ταχύτητα των 116 χλμ./ώρα - Βίντεο

08:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: «30άρια» τις επόμενες μέρες και μετά βροχές - Διαταραχή από Ιταλία

10:03ΠΟΛΤΟΣ

Οι πρόωρες εκλογές δεν προαναγγέλλονται

13:53ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Υδραυλικός serial-killer κατηγορείται για τουλάχιστον επτά θανάτους ηλικιωμένων γυναικών

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: 11,5 τόνοι σκουπιδιών έφυγαν από τη θάλασσα - Ο βυθός στο Πόρτο Κουφό «ανασαίνει» ξανά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ