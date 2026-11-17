Snapshot Ουκρανικά drones κατέστρεψαν μεγάλο τμήμα της γέφυρας της Κριμαίας, προκαλώντας διακοπή κυκλοφορίας οδικής και σιδηροδρομικής.

Η Ρωσία απάντησε με επιθέσεις σε δύο μεγάλες γέφυρες του Κιέβου, προκαλώντας ζημιές σε κρίσιμες υποδομές και προβλήματα σε ύδρευση και θέρμανση.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την κατάρριψη 1.441 ουκρανικών drones σε περισσότερες από 20 ρωσικές περιφέρειες, αριθμός ρεκόρ από τον Σεπτέμβριο.

Ουκρανικές επιθέσεις στόχευσαν επίσης ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, όπως το συγκρότημα διύλισης πετρελαίου «Gazprom Neftekhim Salavat».

Διπλωματικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ευρώπης και ΗΠΑ συνεχίζονται με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ενώ ο Πούτιν αναμένεται σε διεθνή σύνοδο κορυφής στην Κίνα. Snapshot powered by AI

Πλήγματα σε δύο μεγάλες γέφυρες του Κιέβου επέφερε η Ρωσία με επιθέσεις από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, το βράδυ της Δευτέρας 16/11.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η βόρεια και νότια γέφυρα του Κιέβου πάνω από τον ποταμό Δνείπερο δέχθηκαν πλήγματα κατά τη διάρκεια ρωσικής πυραυλικής επίθεσης που είχε ως στόχο πόλεις σε ολόκληρη την Ουκρανία αργά το βράδυ.

Οι επιθέσεις στο Κίεβο σημειώθηκαν σε σημεία που είχαν ήδη στοχοθετηθεί από τη Μόσχα στο παρελθόν, όμως δεν είχαν σημειωθεί ταυτόχρονες επιθέσεις.

«Πλήγματα είχαν στόχο τη Βόρεια και τη Νότια γέφυρα στην πρωτεύουσα», ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο στο Telegam, προσθέτοντας ότι συστήματα κρίσιμων υποδομών έχουν υποστεί ζημιές και ότι παρατηρούνται προβλήματα στην παροχή ύδρευσης και στη θέρμανση σε κάποιες συνοικίες.

Ζελένσκι: Δίκαιη απάντηση για κάθε κακόβουλη πράξη τους

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει τους πολίτες για ενδεχόμενη ρωσική επίθεση τις επόμενες ημέρες, την ώρα που διαπραγματευτές που εκπροσωπούσαν το Κίεβο, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ πραγματοποίησαν χθες, Δευτέρα, συνομιλίες με θέμα μελλοντικές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία προκειμένου να βρεθεί τρόπος να τερματιστεί ο πόλεμος που μαίνεται εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια.

«Σήμερα (Δευτέρα) το βράδυ, στη διάρκεια της νύκτας και όλη την ημέρα αύριο (Τρίτη) να προσέχετε τις προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο πυραυλικών επιθέσεων», είχε τονίσει ο Ζελένσκι σε μήνυμά του προς τους Ουκρανούς. «Και αυτοί εκεί κάτω στη Ρωσία πρέπει να γνωρίζουν ότι για κάθε μία από τις κακόβουλες πράξεις τους θα υπάρξει μια δίκαιη απάντηση από την πλευρά μας», πρόσθεσε.

Σε άλλες ρωσικές επιθέσεις τοπικοί αξιωματούχοι επεσήμαναν στο Telegram ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επαρχία Τσερκάσι, ενώ πρόσθεσαν ότι στοχοθετήθηκε το Χάρκοβο, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, και οι επαρχίες Ντνιπροπετρόφσκ και Ζαπορίζια.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε τα πλήγματα σημειώνοντας ότι επλήγησαν εγκαταστάσεις μεταφορών, στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές στο Κίεβο, τη Ζαπορίζια, το Τσερκάσι και το Ντνιπροπετρόφσκ, καθώς και λιμενικές υποδομές και φορτηγά πλοία.

Διακοπή της κυκλοφορίας στη γέφυρα Κριμαίας

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα η Ουκρανικές δυνάμεις στοχοποίησαν την γέφυρα της Κριμαίας, προκαλώντας μερική κατάρρευση του σιδερένιου τμήματος και διακοπή της κυκλοφορίας.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι μία από τις καμάρες του έργου και το οδόστρωμα μεταξύ δύο στηριγμάτων έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ κάτω από αυτά διακρίνονται συντρίμμια.

Η Γέφυρα της Κριμαίας, μήκους 19 χιλιομέτρων (12 μιλίων), συνδέει την περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας με τη χερσόνησο της Κριμαίας, που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, διασχίζοντας το στενό της Κερτς.

Η γέφυρα αποτελεί στόχο ουκρανικών επιθέσεων από την αρχή της πλήρους εισβολής της Ρωσίας.

Ο Σεργκέι Αξιόνοφ, ο διορισμένος από τη Μόσχα επικεφαλής της υπό ρωσική κατοχή Κριμαίας, ισχυρίστηκε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις χτύπησαν τη γέφυρα και ότι η κυκλοφορία είχε διακοπεί.Το ρωσικό Υπουργείο Μεταφορών επιβεβαίωσε επίσης ότι είχε διακοπεί τόσο η οδική όσο και η σιδηροδρομική κυκλοφορία.

«Ειδικοί εκτιμούν αυτή τη στιγμή τις ζημιές. Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, δεν υπάρχουν θύματα», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram. «Συνιστάται στους οδηγούς να μην ταξιδεύουν προς τη Γέφυρα της Κριμαίας και να παρακολουθούν την επιχειρησιακή κατάσταση από επίσημες πηγές.»

Εξάλλου το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύκτας καταρρίφθηκαν 1.441 ουκρανικά drones, αριθμός ρεκόρ από τον Σεπτέμβριο.

Καταρρίφθηκαν χιλιάδες drones σε πάνω από 20 πόλεις

«Στη διάρκεια της νύκτας που πέρασε (…) οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 1.441 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα», επεσήμανε το υπουργείο στο Telegram. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι τα drones καταρρίφθηκαν πάνω από περισσότερες από 20 ρωσικές περιφέρειες, κυρίως της Μόσχας, του Μπέλγκοροντ και της Κριμαίας.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν δήλωσε στο Telegram ότι από χθες το βράδυ ως σήμερα το πρωί εκτοξεύθηκαν εναντίον της ρωσικής πρωτεύουσας περίπου 800 drones τα περισσότερα από τα οποία αναχαιτίστηκαν και 321 «καταρρίφθηκαν καθώς πλησίαζαν» την πόλη.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας αναφέρθηκε πυρκαγιά σε ένα μεγάλο συγκρότημα διύλισης πετρελαίου και πετροχημικών στη Δημοκρατία του Μπασκορτοστάν της Ρωσίας, εν μέσω αναφορών για επίθεση με drone στην περιοχή.

Τα ουκρανικά κανάλια παρακολούθησης στο Telegram «Exilenova+» και «Supernova+» ανέφεραν ότι στόχος της επίθεσης ήταν το συγκρότημα «Gazprom Neftekhim Salavat» στην πόλη Σαλαβάτ.Το «Gazprom Neftekhim Salavat», που βρίσκεται περίπου 1.750 χιλιόμετρα (1.090 μίλια) ανατολικά του Κιέβου, είναι ένας από τους μεγαλύτερους συγκροτήματα διύλισης πετρελαίου και πετροχημικών της Ρωσίας, με δυνατότητα επεξεργασίας έως και 10 εκατομμυρίων μετρικών τόνων πετρελαίου και συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου ετησίως. Η εγκατάσταση παράγει βενζίνη, ντίζελ και άλλα πετρελαϊκά και χημικά προϊόντα.

Στο διπλωματικό πεδίο οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ συμμετείχαν χθες σε τηλεδιάσκεψη με την Ουκρανία και «για πρώτη φορά η Ευρώπη εκπροσωπούνταν πλήρως σε αυτές τις συζητήσεις από αυτούς που θα την εκπροσωπήσουν στις διαπραγματεύσεις με τους Ρώσους», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται την Πέμπτη στη Σεντζέν, στη νοτιοανατολική Κίνα, όπου θα συναντηθεί με τους ομολόγους του των ΗΠΑ και της Κίνας στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των χωρών της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας- Ειρηνικού (APEC). Αυτή θα είναι η πρώτη τέτοιου είδους συνάντηση κορυφής μεταξύ του Πούτιν, του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ.

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