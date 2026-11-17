Snapshot Ο Τζάρεντ Κούσνερ αναφέρει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με παραγωγικές συνομιλίες με Ρωσία, Ουκρανία και Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Παρά την πρόοδο, ο Κούσνερ προειδοποιεί ότι η επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας απαιτεί δύσκολες πολιτικές αποφάσεις και παραμένουν σημαντικές προκλήσεις.

Το Κρεμλίνο δεν έχει συμφωνήσει ακόμη στη συμμετοχή Ευρωπαίων εκπροσώπων στον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων, παρά τις αμερικανικές προτάσεις.

Υπάρχουν ακόμη ανοικτά ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, γεγονός που περιορίζει τις προσδοκίες για άμεση συμφωνία.

Ο Κούσνερ τονίζει την ανάγκη άμεσου διαλόγου μεταξύ όλων των πλευρών για την επίτευξη σταθερότερου και ασφαλέστερου μέλλοντος στην Ευρώπη. Snapshot powered by AI

Για πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία κάνει λόγο ο Τζάρεντ Κούσνερ, προειδοποιώντας ωστόσο ότι ο δρόμος προς μια ειρηνευτική συμφωνία παραμένει δύσκολος και απαιτεί σημαντικές πολιτικές αποφάσεις.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Αμερικανός απεσταλμένος και γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι συζήτησε, μαζί με τον Στιβ Γουίτκοφ, τα επόμενα βήματα με τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ. Παράλληλα, έκανε λόγο για παραγωγικές συνομιλίες με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους.

«Σημειώνουμε πρόοδο, σε στενό συντονισμό με τη Ρωσία, την Ουκρανία και την Ευρώπη, προς μια έκβαση που μπορεί να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, να ενισχύσει την ευρωπαϊκή ασφάλεια και να θέσει τα θεμέλια για διαρκή ειρήνη», έγραψε.

Ο Κούσνερ έσπευσε, πάντως, να περιορίσει τις προσδοκίες για μια άμεση συμφωνία, επισημαίνοντας ότι «εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις» και πως η επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα απαιτήσει «δύσκολες αποφάσεις».

Ανοιχτό το ζήτημα της ευρωπαϊκής συμμετοχής

Οι δηλώσεις του έρχονται μετά τις ουκρανορωσικές συνομιλίες της περασμένης εβδομάδας στο Αμπού Ντάμπι και την επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων στη Μόσχα, όπου συναντήθηκαν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μετά τις επαφές αυτές, η αμερικανική πλευρά είχε αναφέρει ότι Ευρωπαίοι εκπρόσωποι θα συμμετάσχουν στον επόμενο γύρο των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, ο Γιούρι Ουσακόφ διευκρίνισε ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη συμφωνήσει σε μια τέτοια διεύρυνση του σχήματος των συνομιλιών.

Η τοποθέτηση του Κρεμλίνου δείχνει ότι, παρά τα θετικά μηνύματα της Ουάσιγκτον, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα ακόμη και ως προς τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.

Ο Κούσνερ επέμεινε στην ανάγκη άμεσου διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, τονίζοντας ότι είναι σημαντικό να ακούσουν η μία τις ανησυχίες και τις προτάσεις της άλλης, με στόχο «ένα πιο σταθερό και ασφαλές μέλλον για την Ευρώπη».

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