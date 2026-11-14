Λετονία: Η Μόσχα δεν είναι σε θέση να έχει απαιτήσεις για την ασφάλεια της Ευρώπης

Ο Λετονός πρωθυπουργός Άντρις Κούλμπεργκς, με φόντο τη σύνοδο της ΕΕ στο Δουβλίνο, απορρίπτει τις αξιώσεις του Κρεμλίνου και ζητά σκληρότερη αμερικανική στάση στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Λετονία: Η Μόσχα δεν είναι σε θέση να έχει απαιτήσεις για την ασφάλεια της Ευρώπης

Ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας Πέτερι Όρπο, ο πρωθυπουργός της Λετονίας Άντρις Κούλμπεργκς και ο πρωθυπουργός της Εσθονίας Κρίστεν Μίχαλ στέκονται μαζί κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στο Δουβλίνο, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026. (AP Photo/

ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Λετονός πρωθυπουργός Άντρις Κούλμπεργκς δήλωσε ότι η Ρωσία δεν έχει τη δύναμη να απαιτεί παραχωρήσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.
  • Οι 27 ηγέτες της ΕΕ απέρριψαν τις ρωσικές αξιώσεις για αναθεώρηση της αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ευρώπης στη σύνοδο του Δουβλίνου.
  • Η Ευρώπη θεωρείται στρατιωτικά και οικονομικά ισχυρότερη από τη Ρωσία, σύμφωνα με τον Κούλμπεργκς.
  • Η ΕΕ εξασφάλισε εκπροσώπηση στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με συμμετοχή σημαντικών ευρωπαϊκών χωρών και θεσμικών οργάνων.
  • Ο Κούλμπεργκς χαρακτήρισε θετική την ευρωπαϊκή συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις και τόνισε την ανάγκη εστίασης στο περιεχόμενο του διαλόγου με τη Μόσχα.
Snapshot powered by AI

Η Ρωσία δεν βρίσκεται σε θέση ισχύος για να διεκδικεί παραχωρήσεις από την Ευρώπη στο κρίσιμο ζήτημα της ηπειρωτικής ασφάλειας. Το ξεκάθαρο αυτό μήνυμα εξέπεμψε ο πρωθυπουργός της Λετονίας, Άντρις Κούλμπεργκς, λίγο μετά την απόρριψη των ρωσικών αξιώσεων από τους 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια της συνόδου τους στο Δουβλίνο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έκλεισαν την πόρτα στη βούληση του Κρεμλίνου να αναθεωρήσει την αρχιτεκτονική ασφαλείας της γηραιάς ηπείρου.

Σύμφωνα με τον Λετονό αξιωματούχο, τα δεδομένα στο γεωπολιτικό επίπεδο είναι αδιαμφισβήτητα. «Η Ευρώπη είναι η στρατιωτική δύναμη. Η Ευρώπη είναι πολλές φορές ισχυρότερη σε στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο, καθώς και στον τομέα της ηγεσίας», τόνισε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο, για να συμπληρώσει με έμφαση πως οι Ρώσοι απλούστατα «δεν είναι σε θέση να έχουν απαιτήσεις».

Την ίδια ώρα, η Ευρώπη διεκδίκησε και φαίνεται να εξασφάλισε τον ρόλο της στις πρωτοβουλίες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Όπως ανακοινώθηκε, η ευρωπαϊκή πλευρά θα έχει πλέον θέση στο τραπέζι και θα εκπροσωπηθεί στις επικείμενες συζητήσεις από τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Πολωνία και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Μια κίνηση την οποία ο Κούλμπεργκς υποδέχθηκε θερμά, χαρακτηρίζοντάς την ως μια «καλή απόφαση», ανοίγοντας τον δρόμο ώστε η Ευρώπη να επικεντρωθεί στο καθαυτό περιεχόμενο του διαλόγου με τη Μόσχα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:21ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στις ΗΠΑ: Καθήλωση πτήσεων - Εγκλωβισμένοι 1,5 εκατ. επιβάτες - Στο επίκεντρο νέο λογισμικό ΑΙ

00:58ΚΟΣΜΟΣ

Λετονία: Η Μόσχα δεν είναι σε θέση να έχει απαιτήσεις για την ασφάλεια της Ευρώπης

00:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο των προοπτικών του ελληνικού τουρισμού

00:04ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα 74-76: Σοκαριστικό μπλακ άουτ και... τιμωρία από τον Ρόμπινσον

00:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

 Nations League - Εφιάλτης στο δρόμο με τις... τουλίπες: Ολλανδία-Ελλάδα 7-0

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες από γαμήλιο γλέντι στην Κρήτη – Γέμισε λεφτά η πίστα (Βίντεο)

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Αεροσκάφος της British Airways χτύπησε με την ουρά σε διάδρομο προσγείωσης - Ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό

23:44ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Πύρρος Δήμας υπέβαλε την παραίτησή του, αλλά δεν έγινε δεκτή από τον Βρούτση

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με ντελιβερά στη Λαμία

23:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποινή αποκλεισμού 12 αγωνιστικών στον τερματοφύλακα Οβονό για τη φάση που προκάλεσε τον θάνατο του ντε Μιγκέλ

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στις Σίσες Ρεθύμνου: Τραυματίστηκε ηλικιωμένος που εγκλωβίστηκε σε αυτοκίνητο

23:25ΚΟΣΜΟΣ

«Κλείδωσε» η ιστορική συνάντηση Τραμπ με Σι και Πούτιν στην Κίνα για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Drones και τεχνητή νοημοσύνη επιστρατεύονται για τον εντοπισμό και την καταμέτρηση ζώων

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο με εργαζόμενους που πανηγυρίζουν για το παγκόσμιο «μπλακ άουτ» στη Microsoft - «Μην βιαστείτε να φτιάξετε το Outlook»

23:10LIFESTYLE

Η θεαματική τούμπα της Έμα Γουάτσον σε πάρτυ στο Λος Άντζελες

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καθηλώνονται όλα τα αεροσκάφη για λόγους ασφαλείας

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Αιώνια ειρήνη» στην Ουκρανία ζητά η Μόσχα, αλλά θέτει όρους για την ευρωπαϊκή ασφάλεια

22:53ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Στα καταφύγια το προσωπικό στρατιωτικής βάσης των ΗΠΑ λόγω εχθρικών drones

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αργολίδα: Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στον Μισισιπή: Τάνκερ χτύπησε δεμένο κρουαζιερόπλοιο με 130 επιβάτες - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
01:21ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στις ΗΠΑ: Καθήλωση πτήσεων - Εγκλωβισμένοι 1,5 εκατ. επιβάτες - Στο επίκεντρο νέο λογισμικό ΑΙ

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στον Μισισιπή: Τάνκερ χτύπησε δεμένο κρουαζιερόπλοιο με 130 επιβάτες - Βίντεο

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καθηλώνονται όλα τα αεροσκάφη για λόγους ασφαλείας

19:55ΕΛΛΑΔΑ

«Μπαμπά σταμάτα»: Οδηγούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα με τα παιδιά στο πίσω κάθισμα να ουρλιάζουν - Οργή με βίντεο από τους Θρακομακεδόνες

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: 13χρονη που είχε εξαφανιστεί βρέθηκε νεκρή και δεμένη - Υπό έρευνα για παιδική πορνογραφία ο ύποπτος

12:18WHAT THE FACT

Ιαπωνία: Ιστορική ανακάλυψη στα βάθη του ωκεανού μπορεί να αλλάξει την παγκόσμια οικονομία

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Παρασκευή και 13: Από το Costa Concordia στο μακελειό του Παρισιού – Οι τραγωδίες που σημάδεψαν την πιο «γρουσούζικη» ημέρα

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη σε διαμέρισμα στον Πειραιά - Ξέσπασε μικρή φωτιά

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Συνελήφθησαν οι δύο δράστες που επιτέθηκαν σε ηλικιωμένη για να της κλέψουν αλυσίδα λαιμού - Έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται και ο τρίτος

00:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

 Nations League - Εφιάλτης στο δρόμο με τις... τουλίπες: Ολλανδία-Ελλάδα 7-0

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο με εργαζόμενους που πανηγυρίζουν για το παγκόσμιο «μπλακ άουτ» στη Microsoft - «Μην βιαστείτε να φτιάξετε το Outlook»

23:44ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Πύρρος Δήμας υπέβαλε την παραίτησή του, αλλά δεν έγινε δεκτή από τον Βρούτση

18:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έκλεψε 10 μέτρα χαλκοσωλήνα και πλημμύρισε το οίκημα - Τα νερά έφτασαν στην πόρτα του γείτονα

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά

22:53ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Στα καταφύγια το προσωπικό στρατιωτικής βάσης των ΗΠΑ λόγω εχθρικών drones

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες από γαμήλιο γλέντι στην Κρήτη – Γέμισε λεφτά η πίστα (Βίντεο)

23:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποινή αποκλεισμού 12 αγωνιστικών στον τερματοφύλακα Οβονό για τη φάση που προκάλεσε τον θάνατο του ντε Μιγκέλ

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας: Είμαστε σε ετοιμότητα για τη στιγμή ενός μεγάλου σεισμού - Τι είπε για τα 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκαν στην Κρήτη

21:15ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολλανδία – Ελλάδα: 7-0 Εφιάλτης δίχως τέλος για την Εθνική

17:27WHAT THE FACT

«Δεν θέλω να πεθάνω παρθένος»: 59χρονος παντρεμένος εδώ και 20 χρόνια αποκάλυψε ότι δεν είχε ποτέ σεξουαλική ζωή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ