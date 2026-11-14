Λετονία: Η Μόσχα δεν είναι σε θέση να έχει απαιτήσεις για την ασφάλεια της Ευρώπης

Ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας Πέτερι Όρπο, ο πρωθυπουργός της Λετονίας Άντρις Κούλμπεργκς και ο πρωθυπουργός της Εσθονίας Κρίστεν Μίχαλ στέκονται μαζί κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στο Δουβλίνο, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026. (AP Photo/

Snapshot Ο Λετονός πρωθυπουργός Άντρις Κούλμπεργκς δήλωσε ότι η Ρωσία δεν έχει τη δύναμη να απαιτεί παραχωρήσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Οι 27 ηγέτες της ΕΕ απέρριψαν τις ρωσικές αξιώσεις για αναθεώρηση της αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ευρώπης στη σύνοδο του Δουβλίνου.

Η Ευρώπη θεωρείται στρατιωτικά και οικονομικά ισχυρότερη από τη Ρωσία, σύμφωνα με τον Κούλμπεργκς.

Η ΕΕ εξασφάλισε εκπροσώπηση στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με συμμετοχή σημαντικών ευρωπαϊκών χωρών και θεσμικών οργάνων.

Ο Κούλμπεργκς χαρακτήρισε θετική την ευρωπαϊκή συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις και τόνισε την ανάγκη εστίασης στο περιεχόμενο του διαλόγου με τη Μόσχα. Snapshot powered by AI

Η Ρωσία δεν βρίσκεται σε θέση ισχύος για να διεκδικεί παραχωρήσεις από την Ευρώπη στο κρίσιμο ζήτημα της ηπειρωτικής ασφάλειας. Το ξεκάθαρο αυτό μήνυμα εξέπεμψε ο πρωθυπουργός της Λετονίας, Άντρις Κούλμπεργκς, λίγο μετά την απόρριψη των ρωσικών αξιώσεων από τους 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια της συνόδου τους στο Δουβλίνο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έκλεισαν την πόρτα στη βούληση του Κρεμλίνου να αναθεωρήσει την αρχιτεκτονική ασφαλείας της γηραιάς ηπείρου.

Σύμφωνα με τον Λετονό αξιωματούχο, τα δεδομένα στο γεωπολιτικό επίπεδο είναι αδιαμφισβήτητα. «Η Ευρώπη είναι η στρατιωτική δύναμη. Η Ευρώπη είναι πολλές φορές ισχυρότερη σε στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο, καθώς και στον τομέα της ηγεσίας», τόνισε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο, για να συμπληρώσει με έμφαση πως οι Ρώσοι απλούστατα «δεν είναι σε θέση να έχουν απαιτήσεις».

Την ίδια ώρα, η Ευρώπη διεκδίκησε και φαίνεται να εξασφάλισε τον ρόλο της στις πρωτοβουλίες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Όπως ανακοινώθηκε, η ευρωπαϊκή πλευρά θα έχει πλέον θέση στο τραπέζι και θα εκπροσωπηθεί στις επικείμενες συζητήσεις από τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Πολωνία και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Μια κίνηση την οποία ο Κούλμπεργκς υποδέχθηκε θερμά, χαρακτηρίζοντάς την ως μια «καλή απόφαση», ανοίγοντας τον δρόμο ώστε η Ευρώπη να επικεντρωθεί στο καθαυτό περιεχόμενο του διαλόγου με τη Μόσχα.

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