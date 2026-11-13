Η Γερμανία προειδοποιεί τον Τραμπ για τον Πούτιν: «Σε παρακαλώ, μην μου επιφυλάσσεις εκπλήξεις»

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησε ενόψει της αναμενόμενης συνάντησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Κίνα

Δημήτρης Μάνωλης

Η Γερμανία προειδοποιεί τον Τραμπ για τον Πούτιν: «Σε παρακαλώ, μην μου επιφυλάσσεις εκπλήξεις»
President Donald Trump, right, speaks with Germany's Chancellor Friedrich Merz prior to a plenary session at the NATO summit in The Hague, Netherlands, Wednesday, June 25, 2025. (AP Photo/Matthias Schrader)
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να αποφύγει αιφνιδιασμούς στη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Κίνα.
  • Ο Μερτς προειδοποίησε για την πιθανότητα επανάληψης αρνητικών γεγονότων όπως στη σύνοδο του Άνκορατζ μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.
  • Η Γερμανία επιδιώκει τη διατήρηση της ενότητας της "ομάδας Ευρώπη" και της "ομάδας Ουκρανία" στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία.
  • Αναμένονται ουσιαστικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με ευρωπαϊκή συμμετοχή μετά τις πρόσφατες συναντήσεις Αμερικανών και Ρώσων στο Άμπου Ντάμπι.
  • Ο Μερτς τόνισε ότι οι συνομιλίες πρέπει να επικεντρωθούν στην ασφάλεια της Ουκρανίας μέσα στο υπάρχον πλαίσιο του ΝΑΤΟ.
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Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κάλεσε την Παρασκευή τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αποφύγει τους αιφνιδιασμούς στις αναμενόμενες συνομιλίες του για την Ουκρανία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, την επόμενη εβδομάδα στην Κίνα.

«Ορισμένοι εδώ στο Δουβλίνο φοβούνται ότι αυτό θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια "δεύτερη στιγμή Άνκορατζ"», δήλωσε ο Μερτς, αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν στο Άνκορατζ της Αλάσκας, την οποία οι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν αντιμετωπίσει ως πιθανό σημείο καμπής στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

«Θέλω, επομένως, να διατυπώσω απολύτως ξεκάθαρα το μήνυμά μας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες:

"παρακαλώ, όχι αιφνιδιασμούς. Συνεχίστε να λειτουργείτε ως μέλος της "ομάδας Ευρώπη" και της "ομάδας Ουκρανία"».

Ο Μερτς επιδιώκει να εξασφαλίσει τη δέσμευση των ηγετών της ΕΕ για τη στήριξη της Ουκρανίας, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ένωσης.

Όπως ανέφερε, η πρόταση έχει συγκεντρώσει ευρεία υποστήριξη, αν και η επίτευξη συμφωνίας απέχει ακόμη πολύ.

Μετά τις συναντήσεις Αμερικανών και Ρώσων εκπροσώπων στο Άμπου Ντάμπι αυτή την εβδομάδα, αναμένεται να αρχίσουν τις προσεχείς εβδομάδες ουσιαστικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, για πρώτη φορά με ευρωπαϊκή συμμετοχή, δήλωσε ο Μερτς.

Ο ίδιος απέρριψε τις ρωσικές εκκλήσεις να τεθεί στο επίκεντρο των συνομιλιών η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, υποστηρίζοντας ότι το πλαίσιο αυτό υπάρχει ήδη μέσω του ΝΑΤΟ.

«Οι επικείμενες συζητήσεις πρέπει να επικεντρωθούν σε ένα βασικό ερώτημα: μέσα σε ποιο πλαίσιο μπορεί να διασφαλιστεί η ασφάλεια της Ουκρανίας όταν επιτευχθεί η ειρήνη; Πρώτα, όμως, πρέπει πράγματι να φτάσουμε σε αυτή την ειρήνη».

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