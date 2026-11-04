Γερμανία: Δεν θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ

«Ο Τραμπ κυβέρνησε τα τελευταία δύο χρόνια σε μεγάλο βαθμό παρακάμπτοντας το Κογκρέσο. Γιατί να αλλάξει αυτό τώρα;», διερωτήθηκε ο Γερμανός καγκελάριος

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Γερμανία: Δεν θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ
German Chancellor Friedrich Merz speaks to media at the Christian Democratic Union party headquarters in Berlin, Germany, Sunday, Sept. 20, 2026. (AP Photo/Markus Schreiber)
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δεν αναμένει σημαντικές αλλαγές στην αμερικανική εξωτερική πολιτική μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.
  • Η αμερικανική εξωτερική πολιτική παραμένει υπό τον ισχυρό έλεγχο του προέδρου, ο οποίος μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις ανεξαρτήτως του Κογκρέσου.
  • Οι αλλαγές που θα υπάρξουν αφορούν κυρίως τον προϋπολογισμό και τον σχεδιασμό των ενόπλων δυνάμεων και θα χρειαστούν χρόνο για να υλοποιηθούν.
  • Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Bundestag, Άρμιν Λάσετ, επισημαίνει την απρόβλεπτη και πιθανώς πιο επιθετική στάση του Τραμπ στη διεθνή σκηνή.
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Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ξεκαθάρισε σήμερα ότι δεν αναμένει σημαντικές αλλαγές στην αμερικανική εξωτερική πολιτική, παρά την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.

«Ο Τραμπ κυβέρνησε τα τελευταία δύο χρόνια σε μεγάλο βαθμό παρακάμπτοντας το Κογκρέσο. Γιατί να αλλάξει αυτό τώρα;», διερωτήθηκε ο κ. Μερτς μιλώντας νωρίτερα απόψε στο Συνέδριο του Οικονομικού Φόρουμ του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD).

Ντόναλντ Τραμπ

«Αυτό που θα αλλάξει είναι ο σχεδιασμός του προϋπολογισμού και φυσικά ο σχεδιασμός για τις ένοπλες δυνάμεις. Αλλά αυτό θα πάρει χρόνο», πρόσθεσε ο καγκελάριος και σημείωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατέχει, βάσει του Συντάγματος, τόσο ισχυρή θέση ώστε μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις σε μεγάλο βαθμό ανεξαρτήτως του κοινοβουλίου.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Bundestag Άρμιν Λάσετ (CDU) δήλωσε από την πλευρά του ότι η μεγαλύτερη πρόκληση σε σχέση με τις ΗΠΑ παραμένει η απρόβλεπτη στάση του Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποίησε ότι ο Τραμπ μπορεί να γίνει ακόμη πιο επιθετικός στη διεθνή σκηνή, καθώς σε αυτόν τον τομέα εξακολουθεί να έχει την εξουσία να διαμορφώνει τις εξελίξεις.

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