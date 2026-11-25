Snapshot Snapshot powered by AI

Ο χειμώνας είναι μια καλή ευκαιρία να ανακαλύψει κανείς μια διαφορετική πλευρά του Ρεθύμνου. Μακριά από την καλοκαιρινή κίνηση και τις παραλίες, η ενδοχώρα του νομού προσφέρει όμορφες διαδρομές, παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικά μνημεία και τοπία που αξίζει να γνωρίσεις.

Από τις πλαγιές του Ψηλορείτη μέχρι τα χωριά με τις πηγές και τα παλιά πέτρινα σπίτια, υπάρχουν αρκετές επιλογές για μια χειμερινή εκδρομή, είτε με παρέα είτε με την οικογένεια.

Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr