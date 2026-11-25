Snapshot Snapshot powered by AI

Με επίθεση στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και επιχειρώντας να παρουσιάσει μια εικονική πραγματικότητα, αναφορικά με τα όσα αδιανόητα συνέβησαν μετά τον 5ο τελικό της Greek Basketball League της περιόδου 2025-2026, η ΚΑΕ Ολυμπιακός, έπειτα από αφωνία μίας ημέρας, τοποθετήθηκε για την απόφαση του ΑΣΕΑΔ με την οποία ακυρώθηκε η ποινή αφαίρεσης δύο βαθμών καθώς και το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Χωρίς ίχνος ντροπής, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ισχυρίζεται πως οι καλαθοσφαιριστές και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου του Παναθηναϊκού ήταν αυτοί που… προκάλεσαν τα επεισόδια μετά τον τελικό, τη στιγμή που όλη η Ελλάδα είδε σε βίντεο την εγκληματική επίθεση και την απόπειρα βιαιοπραγίας του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν.

Φτάνει σε σημείο δε η ΚΑΕ Ολυμπιακός να ισχυριστεί πως οι καλαθοσφαιριστές των «πρασίνων» προχώρησαν σε… οργανωμένη επίθεση σε βάρος της αστυνομίας, την ώρα που για την υπόθεση είχαν αθωωθεί πρωτοδίκως ο Ματίας Λεσόρ και ο Τζέριαν Γκραντ.

Για άλλη μια φορά λοιπόν, η ΚΑΕ Ολυμπιακός, όταν μια απόφαση δεν είναι της αρεσκείας της, επιτίθεται με μένος στη Δικαιοσύνη. Είναι η ίδια ΚΑΕ που στέλνει δικαστές στα πειθαρχικά όργανα, είναι η ίδια ΚΑΕ που υποβάλλει αιτήσεις εξαίρεσης κατά δικαστών που δεν της κάνουν τα χατίρια.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, αποδεικνύει πόσο σέβεται την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, για πολλοστή φορά..

Τι είχε συμβεί

Υπενθυμίζεται πως ο Ταϊρίκ Τζόουνς εκτόξευσε ύβρεις κατά του Κέντρικ Ναν και με βιαιότητα επιτέθηκε εναντίον του μετά το τέλος του πέμπτου τελικού της GBL. Όλα αυτά έγιναν μπροστά στα μάτια αστυνομικών και ανθρώπων του γηπέδου του ΣΕΦ.

Για την εγκληματική του συμπεριφορά, ο καλαθοσφαιριστής είχε τιμωρηθεί με επτά αγωνιστικές από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο: Δύο αγωνιστικές για υβριστική συμπεριφορά προς αντίπαλο αθλητή και πέντε για απόπειρα βιαιοπραγίας, σύνολο δηλαδή 7 αγωνιστικές.

Αξίζει να σημειωθεί πως στις 12 Νοεμβρίου, το ΑΣΕΑΔ είχε αποφασίσει τελεσίδικα να διατηρήσει την ποινή αφαίρεσης των δύο βαθμών στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, καθώς επίσης και την ποινή 7 αγωνιστικών στον Τζόουνς, απορρίπτοντας την προσφυγή της ΚΑΕ Ολυμπιακός ως προς το σκέλος των ποινών που επέβαλε στην ίδια και στον μπασκετμπολίστα.

Διαβάστε επίσης