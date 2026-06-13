Video - Η σοκαριστική επίθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν
Ο σέντερ του Ολυμπιακού με βίαιο τρόπαιο και γροθιά επιτέθηκε στον Αμερικανό του Παναθηναϊκού ο οποίος δεν κινήθηκε εναντίον του, όπως φαίνεται ξεκάθαρα στο video.
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Δείτε τη σοκαριστική επίθεση του Τζόουνς, που θα μπορούσε να έχει προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στον Ναν:
Βάσει του Αθλητικού Νόμου, είναι αυτεπάγγελτο αδίκημα, πολύ περισσότερο που έγινε μπροστά σε αστυνομικούς, οι οποίοι προσπάθησαν να προστατεύσουν τον παίκτη του Παναθηναϊκού από την επίθεση του ερυθρόλευκου.
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