Video - Η σοκαριστική επίθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν

Δείτε τη σοκαριστική επίθεση του Τζόουνς, που θα μπορούσε να έχει προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στον Ναν:

Βάσει του Αθλητικού Νόμου, είναι αυτεπάγγελτο αδίκημα, πολύ περισσότερο που έγινε μπροστά σε αστυνομικούς, οι οποίοι προσπάθησαν να προστατεύσουν τον παίκτη του Παναθηναϊκού από την επίθεση του ερυθρόλευκου.