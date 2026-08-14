Κατάρριψη drone στον εναέριο χώρο της Λετονίας από μαχητικό του NATO

Ο στρατός δεν ξεκαθάρισε σε ποια χώρα ανήκε το drone, απλά ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «ένα μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα εισήλθε στον λετονικό εναέριο χώρο, εξαιτίας του ηλεκτρονικού πολέμου της Ρωσίας», που αφήνει να εννοηθεί ότι επρόκειτο για ουκρανικό αεροσκάφος που είχε μείνει ακυβέρνητο

Ειρήνη Κοστιούκ

Κατάρριψη drone στον εναέριο χώρο της Λετονίας από μαχητικό του NATO
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένα drone εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λετονίας και καταρρίφθηκε από συμμαχικά μαχητικά του NATO.
  • Ο στρατός της Λετονίας δεν επιβεβαίωσε την καταγωγή του drone, αλλά υπονόησε ότι πιθανότατα ήταν ουκρανικό και ακυβέρνητο λόγω ρωσικού ηλεκτρονικού πολέμου.
  • Δεν είναι σαφές ποια χώρα του NATO κατέρριψε το drone, καθώς η αστυνόμευση των βαλτικών εναέριων χώρων εναλλάσσεται μεταξύ κρατών μελών.
  • Οι χώρες της Βαλτικής καταγράφουν αυξημένες παραβιάσεις των εναέριων χώρων τους και συχνές καταρρίψεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
  • Πρόσφατα, μη επανδρωμένο όχημα με εκρηκτικό βρέθηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, προκαλώντας προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας.
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Ο στρατός της Λετονίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής ότι ένα drone, που είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της χώρας, καταρρίφθηκε από συμμαχικά καταδιωκτικά αεροσκάφη.

Νωρίτερα, ο στρατός είχε κηρύξει συναγερμό, καλώντας τους πολίτες της Λετονίας να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω «απειλής».

Ο στρατός δεν ξεκαθάρισε σε ποια χώρα ανήκε το drone, απλά ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «ένα μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα εισήλθε στον λετονικό εναέριο χώρο, εξαιτίας του ηλεκτρονικού πολέμου της Ρωσίας», που αφήνει να εννοηθεί ότι επρόκειτο για ουκρανικό αεροσκάφος που είχε μείνει ακυβέρνητο.

Παράλληλα, δεν είναι σαφές ποια χώρα κατέρριψε το drone, καθώς κράτη μέλη του NATO εναλλάσσονται στην αστυνόμευση των εναέριων χώρων των κρατών της Βαλτικής, της Εσθονίας, της Λιθουανίας και της Λετονίας.

Τον Ιούνιο, γαλλικά Rafale του NATO, τα οποία στάθμευαν στις βαλτικές χώρες, κατέρριψαν ένα άλλο drone στη Λετονία. Τα κράτη της Βαλτικής, που γειτονεύουν με τη Ρωσία, καταγράφουν αυξανόμενο αριθμό παραβιάσεων των εναέριων χώρων τους και συντριβών τέτοιου είδους αεροσκαφών στις επικράτειές τους.

Την περασμένη εβδομάδα, στο αεροδρόμιο της Λειψίας, στην ανατολική Γερμανία, κόμβο-κλειδί του NATO ως προς τη μεταφορά στρατιωτικού και άλλου υλικού στην Ουκρανία, βρέθηκε μη επανδρωμένο εναέριο όχημα με «εκρηκτικό μηχανισμό άγνωστου τύπου», προκαλώντας προσωρινή διακοπή της κίνησης.

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